Brüsszelből bejelentették: ők fogják fizetni a balliberális médiumokat! – olvasható a Tűzfalcsoport Facebook-bejegyzésében, amelyben kifejtették:

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Unió helyzetéről tartott 2025. évi értékelő beszédében hosszasan foglalkozott a médiával. A bizottsági elnök ezt mondta: „Vidéken sok helyen nosztalgiával gondolnak a régi szép időkre, amikor még volt újságos, és voltak helyi lapok. Helyükön ma sokszor hírsivatagok találhatók, ahol csak a dezinformáció virágzik. Ez nagyon veszélyes a demokráciánkra.”

Von der Leyen hozzátette, hogy egy új médiareziliencia-programot indítanak a „független újságírás és a médiatudatosság támogatására”. Kifejtette:

„A következő költségvetésben a médiafinanszírozás jelentős növelésére teszünk javaslatot. Utat kell nyitnunk a magánbefektetéseknek is. Ezért e célból saját eszközeinkkel is támogatni fogjuk a független és helyi médiát. A szabad sajtó mindenhol a demokrácia bástyája. Támogatni fogjuk az európai sajtót szabadsága megőrzésében.”

Ursula von der Leyen eufemisztikus beszéde kapcsán a Tűzfalcsoport kíváncsi volt arra, hogy

eddig pontosan kik és milyen összegekhez jutottak az uniós adófizetők pénzéből. Nem meglepő módon milliárdok mentek el baloldali és szélsőliberális médiaprojektekre.

Az egyik új projektet például a 444 újságírójára, Erdélyi Péterre bízták. Ő 2023-ban hozta létre a Fenntartható Média Központot, amelynek célja, hogy forrásokhoz juttassa a szerkesztőségeket. A Center for Sustainable Media (CSM) nyíltan vállalja, hogy Brüsszelben lobbizik annak érdekében, hogy több pénz jusson a „közérdekű újságírásra” és a hírmédiára. Vagyis egy olyan ernyőszervezetről van szó, amely nemcsak tanácsadást és adatbázist kínál a függetlennek mondott szerkesztőségeknek, hanem intézményesíti a brüsszeli médiapénzek megszerzésének és elosztásának mechanizmusát – hangsúlyozták, majd hozzátették:

A 444-es Erdélyi Péter saját cégének a bemutatkozójában azt írja, hogy a Soroshoz köthető Media Development Investment Fund tanácsadója. A szervezet nemrég több más hasonló intézménnyel együtt félmilliárdos (580 millió Ft) támogatást kapott Brüsszelből.

Ez azonban aprópénz ahhoz képest, hogy mekkora összegekkel támogatja az Európai Unió a baloldali médiát szerte Európában és Magyarországon. A nyilvánosan elérhető adatok alapján a Tűzfalcsoport összeszedett egy listát.

Az EU különböző programokon keresztül eddig több mint 167 millió eurót, vagyis közel 66,8 milliárd forintot költött médiaprojektekre. Ezek a pénzek látszólag független újságírást finanszíroznak, valójában azonban egy Brüsszelhez hű médiagépezetet építenek.

• Az IMREG programra eddig mintegy 40 millió eurót (≈16 milliárd forintot) fordítottak, többek között az olasz ANSA, a spanyol RTVE vagy a bolgár BTA részvételével.