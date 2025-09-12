Hírlevél

Orbán Balázs

Orbán Balázs: Brüsszel elvárásainak teljesítése katasztrofális lenne a magyar családokra nézve

A Tisza Párt a rezsicsökkentés eltörlését tervezi – erősítette meg Orbán Balázs a közösségi oldalán pénteken. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint ez nemcsak az energiaárak elszabadulását jelentené, hanem több mint egymillió magyar háztartást sodorna a fizetésképtelenség határára.
Orbán BalázsBrüsszelTisza PártBódis Krisztarezsicsökkentésválság

A Tisza Párt már többször jelezte, hogy szakítana a kormány rezsipolitikájával – mutatott rá Orbán Balázs. A párt egyik szakpolitikusa, Bódis Kriszta korábbi nyilatkozataiban egyértelművé tette, hogy nem támogatják a rezsicsökkentést

A Tisza párt brutálisan megemelné az adókat. Fotó: Facebook Bódis Kriszta, Magyar Péter.
Orbán Balázs szerint a Tisza párt brutálisan megemelné az adókat. Fotó: Facebook 

Egyenesen „illúziónak” és „humbugnak” nevezte a kormány intézkedését, hozzátéve:

Van, amikor többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog.”

Orbán Balázs szerint ezzel a Tisza világosan üzent: megszüntetnék az alacsony energiaárakat biztosító rendszert, és piaci alapra helyeznék a díjszabást.

Ez valójában Brüsszel elvárásainak teljesítése, amelynek következménye a magyar családok számára katasztrofális lenne” 

– írta Orbán Balázs.

A számítások drámai képet mutatnak

Orbán Balázs rámutatott, hogyha a Tisza Párt elképzelései megvalósulnának, 

  • a rezsidíjak több mint három és félszeresükre nőnének; 
  • egy átlagos magyar háztartás áram- és gázszámlája évente 510 ezer forinttal emelkedne, az alacsony jövedelmű családok esetében pedig a növekedés elérné az 540 ezer forintot;
  • több mint 1,2 millió háztartást jelentene fizetésképtelenséget, vagyis közel 2,8 millió ember kerülne súlyos egzisztenciális válságba.

 A Századvég elemzése szerint a legalsó jövedelmi ötödbe tartozó családokat érintené a legrosszabbul, miközben a leggazdagabbak terhei is évi 495 ezer forinttal nőnének.

Tisza-csomag: nem csak az szja került célkeresztbe, a családtámogatás és a rezsicsökkentés is

Orbán Balázs figyelmeztetett:

Magyar Péter politikája kettős szorítás alá helyezné a magyar családokat: megszüntetné a rezsicsökkentést és drasztikusan emelné az adóterheiket.”

A kormány szerint ez a program nem más, mint Brüsszel diktátumának végrehajtása: a multinacionális cégek, energiaszolgáltatók és bankok érdekei kerülnének előtérbe a magyar családok védelme helyett.

Az ország visszacsúszna a 2010 előtti szintre

Orbán Balázs kiemelte, hogy a rezsicsökkentés bevezetése óta Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben az energiaszegénység az Európai Unióban. 2010 előtt a háztartások negyede nem tudta időben befizetni a közüzemi számláit, mára ez az arány 7 százalékra esett vissza – vagyis 287 ezer háztartást érint. Ha azonban a Tisza tervei megvalósulnának, ez az arány 29 százalékra ugrana.

A politikai igazgató szerint a választók előtt most világos döntés áll: megőrzik a kormány által biztosított rezsivédelmet és adócsökkentést, vagy hagyják, hogy a Tisza programja végrehajtsa a brüsszeli megszorításokat.

 

 

