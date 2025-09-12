Orbán Balázs: Brüsszel elvárásainak teljesítése katasztrofális lenne a magyar családokra nézve

A Tisza Párt már többször jelezte, hogy szakítana a kormány rezsipolitikájával – mutatott rá Orbán Balázs. A párt egyik szakpolitikusa, Bódis Kriszta korábbi nyilatkozataiban egyértelművé tette, hogy nem támogatják a rezsicsökkentést.
Egyenesen „illúziónak” és „humbugnak” nevezte a kormány intézkedését, hozzátéve:
Van, amikor többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog.”
Orbán Balázs szerint ezzel a Tisza világosan üzent: megszüntetnék az alacsony energiaárakat biztosító rendszert, és piaci alapra helyeznék a díjszabást.
Ez valójában Brüsszel elvárásainak teljesítése, amelynek következménye a magyar családok számára katasztrofális lenne”
– írta Orbán Balázs.
Orbán Balázs rámutatott, hogyha a Tisza Párt elképzelései megvalósulnának,
A Századvég elemzése szerint a legalsó jövedelmi ötödbe tartozó családokat érintené a legrosszabbul, miközben a leggazdagabbak terhei is évi 495 ezer forinttal nőnének.
Orbán Balázs figyelmeztetett:
Magyar Péter politikája kettős szorítás alá helyezné a magyar családokat: megszüntetné a rezsicsökkentést és drasztikusan emelné az adóterheiket.”
A kormány szerint ez a program nem más, mint Brüsszel diktátumának végrehajtása: a multinacionális cégek, energiaszolgáltatók és bankok érdekei kerülnének előtérbe a magyar családok védelme helyett.
Orbán Balázs kiemelte, hogy a rezsicsökkentés bevezetése óta Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben az energiaszegénység az Európai Unióban. 2010 előtt a háztartások negyede nem tudta időben befizetni a közüzemi számláit, mára ez az arány 7 százalékra esett vissza – vagyis 287 ezer háztartást érint. Ha azonban a Tisza tervei megvalósulnának, ez az arány 29 százalékra ugrana.
A politikai igazgató szerint a választók előtt most világos döntés áll: megőrzik a kormány által biztosított rezsivédelmet és adócsökkentést, vagy hagyják, hogy a Tisza programja végrehajtsa a brüsszeli megszorításokat.