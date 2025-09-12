Orbán Balázs: Brüsszel elvárásainak teljesítése katasztrofális lenne a magyar családokra nézve

A Tisza Párt már többször jelezte, hogy szakítana a kormány rezsipolitikájával – mutatott rá Orbán Balázs. A párt egyik szakpolitikusa, Bódis Kriszta korábbi nyilatkozataiban egyértelművé tette, hogy nem támogatják a rezsicsökkentést.

Orbán Balázs szerint a Tisza párt brutálisan megemelné az adókat. Fotó: Facebook

Egyenesen „illúziónak” és „humbugnak” nevezte a kormány intézkedését, hozzátéve:

Van, amikor többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog.”

Orbán Balázs szerint ezzel a Tisza világosan üzent: megszüntetnék az alacsony energiaárakat biztosító rendszert, és piaci alapra helyeznék a díjszabást.

Ez valójában Brüsszel elvárásainak teljesítése, amelynek következménye a magyar családok számára katasztrofális lenne”

– írta Orbán Balázs.

A számítások drámai képet mutatnak

Orbán Balázs rámutatott, hogyha a Tisza Párt elképzelései megvalósulnának,

a rezsidíjak több mint három és félszeresükre nőnének;

egy átlagos magyar háztartás áram- és gázszámlája évente 510 ezer forinttal emelkedne, az alacsony jövedelmű családok esetében pedig a növekedés elérné az 540 ezer forintot;

több mint 1,2 millió háztartást jelentene fizetésképtelenséget, vagyis közel 2,8 millió ember kerülne súlyos egzisztenciális válságba.

A Századvég elemzése szerint a legalsó jövedelmi ötödbe tartozó családokat érintené a legrosszabbul, miközben a leggazdagabbak terhei is évi 495 ezer forinttal nőnének.