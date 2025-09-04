Brutális siker: fél év alatt több mint egy tonna kábítószer került rendőrkézre

Közölte, hogy a közeljövőben kezdeményezni fogják a kábítószerellenes települések szövetségének létrehozását is. A védvonal erősítése érdekében

párbeszédet indítottak az iskolák és települések mellett egyházakkal, valamint rendezvény- és fesztiválszervezőkkel is.

– Egy jól behatárolható kör népszerűsíti a szerhasználatot a fiatalok tömegei előtt – mutatott rá Horváth László, kiemelve, hogy a hatóságok eltökélt szándéka gátat szabni a kábítószeres életmódot népszerűsítő médiatartalmaknak. Ennek kapcsán elmondta, nem cenzúrázni akarnak, és nem cél fesztiválok betiltása sem, de tudatosítani kell, hogy az alkotói szabadság jegyében is csak egy határig lehet elmenni. A felelős és jogkövető magatartást szeretnénk érvényre juttatni – jelentette ki.

A kormánybiztos úgy fogalmazott: a kábítószer nemcsak rendészeti vagy egészségügyi probléma, hanem az egész társadalmat roncsoló kihívás, sorskérdés. A rendőrségi akciók mellett ezért is kiemelten fontos a társadalmi összefogás.

Horváth László kitért a miskei gyermekgyilkossági ügyre is, köszönetet mondva a rendőröknek, akik elfogták a gyilkosság gyanúsítottját. Részvétét fejezte ki az érintett családnak, kiemelve, hogy

az egész ország értetlenül, felháborodással fogadta a tragikus hírt.

Horváth László elmondta azt is, hogy bár a toxikológiai szakértői vérvizsgálatra néhány napig még várni kell, az egyértelmű, hogy a miskei bűncselekmény összefüggésben áll a helyi kábítószer-terjesztéssel és -fogyasztással. Az ügyben gyanúsított férfit kábítószer-fogyasztóként tartották számon a miskeiek - jegyezte meg. Rögzítette: aki ilyen bűncselekményt követ el, annak egy életre börtönben a helye, ez nem is lehet kérdés. Hozzátette: a Btk. szigorítása következtében a bíróságnak lehetősége van életfogytig tartó börtönbüntetést kiszabni.