Brutális siker: fél év alatt több mint egy tonna kábítószer került rendőrkézre

A kormánybiztos közölte, az összesen 1025 kilogrammnyi lefoglalt kábítószer vagyoni értéke meghaladja a 900 millió forintot.
A DELTA keretében a múlt hétig összesen 6134 büntetőeljárás indult, és több mint 22 ezer rendőr vett részt az akciókban.
Mint mondta, folyamatos és intenzív rendőri jelenlét indokolt a kábítószer-kereskedelem felszámolása érdekében, minden kábítószer mögött szervezett bűnözés áll.
A hajtóvadászat folytatódik, szigorítottuk a törvényeket, továbbá a prevenció megújítása is elindult. A társadalom védekezőképessége azonban ijesztően gyenge állapotban van”
– tette hozzá. A kormánybiztos szerint a legfontosabb, hogy a helyi közösségek és a rendőrség együttműködését megerősítsék.
Közölte, hogy a közeljövőben kezdeményezni fogják a kábítószerellenes települések szövetségének létrehozását is. A védvonal erősítése érdekében
párbeszédet indítottak az iskolák és települések mellett egyházakkal, valamint rendezvény- és fesztiválszervezőkkel is.
– Egy jól behatárolható kör népszerűsíti a szerhasználatot a fiatalok tömegei előtt – mutatott rá Horváth László, kiemelve, hogy a hatóságok eltökélt szándéka gátat szabni a kábítószeres életmódot népszerűsítő médiatartalmaknak. Ennek kapcsán elmondta, nem cenzúrázni akarnak, és nem cél fesztiválok betiltása sem, de tudatosítani kell, hogy az alkotói szabadság jegyében is csak egy határig lehet elmenni. A felelős és jogkövető magatartást szeretnénk érvényre juttatni – jelentette ki.
A kormánybiztos úgy fogalmazott: a kábítószer nemcsak rendészeti vagy egészségügyi probléma, hanem az egész társadalmat roncsoló kihívás, sorskérdés. A rendőrségi akciók mellett ezért is kiemelten fontos a társadalmi összefogás.
Horváth László kitért a miskei gyermekgyilkossági ügyre is, köszönetet mondva a rendőröknek, akik elfogták a gyilkosság gyanúsítottját. Részvétét fejezte ki az érintett családnak, kiemelve, hogy
az egész ország értetlenül, felháborodással fogadta a tragikus hírt.
Horváth László elmondta azt is, hogy bár a toxikológiai szakértői vérvizsgálatra néhány napig még várni kell, az egyértelmű, hogy a miskei bűncselekmény összefüggésben áll a helyi kábítószer-terjesztéssel és -fogyasztással. Az ügyben gyanúsított férfit kábítószer-fogyasztóként tartották számon a miskeiek - jegyezte meg. Rögzítette: aki ilyen bűncselekményt követ el, annak egy életre börtönben a helye, ez nem is lehet kérdés. Hozzátette: a Btk. szigorítása következtében a bíróságnak lehetősége van életfogytig tartó börtönbüntetést kiszabni.
Töreki Sándor bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes elmondta, hogy
a DELTA program akcióiban lefoglalt drogok legnagyobb részét kannabisz, kristály és dizájner drogok tették ki, kokaint és heroint csekélyebb mennyiségben találtak.
A program keretében a legtöbb eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság, valamint a Pest, a Szabolcs és a Borsod vármegyei rendőrkapitányságok indították - jelezte. Kiemelte a 220 fővel megalakult kábítószerellenes hivatal tevékenységét, amely jelenleg is 110 eljárást folytat, szoros együttműködésben a rendőrséggel. Töreki Sándor fontosnak nevezte a nyomozók droggal kapcsolatos tudásának bővítését, ezért, mint mondta, folyamatosan tanítják őket a felderítési módszerekre. A sikeres nyomozások tapasztalatait összefoglalva az ORFK havonta kiad egy szakmai tájékoztatót is, amelyek gyakorlati elemeket tartalmaznak – fűzte hozzá,
A DELTA program teljesítésére több mint 3 milliárd forint áll rendelkezésre,
és további másfél milliárd várható még a megvalósítására.