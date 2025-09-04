Hírlevél

Horváth László

Brutális siker: fél év alatt több mint egy tonna kábítószer került rendőrkézre

Olvasási idő: 8 perc
Az elmúlt fél évben több mint egy tonna kábítószert vontak ki a hatóságok a feketepiacról – jelentette be Horváth László, kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos az idén márciusban indult DELTA Program első fél évének eredményeiről beszámolva. Horváth László kitért a miskei gyermekgyilkossági ügyre is, köszönetet mondva a rendőröknek a gyors és hatékony munkájukért.
A kormánybiztos közölte, az összesen 1025 kilogrammnyi lefoglalt kábítószer vagyoni értéke meghaladja a 900 millió forintot. 

A DELTA keretében a múlt hétig összesen 6134 büntetőeljárás indult, és több mint 22 ezer rendőr vett részt az akciókban.

Mint mondta, folyamatos és intenzív rendőri jelenlét indokolt a kábítószer-kereskedelem felszámolása érdekében, minden kábítószer mögött szervezett bűnözés áll.

Budapest, 2025. augusztus 28. Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos (b) és Töreki Sándor bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes a rendőrség drogprevenciós programjáról tartott sajtótájékoztatón a Teve utcai rendőrpalotában 2025. augusztus 28-án. A rendőrség új, elsősorban az oktatási intézményeket célzó programja szeptemberben kezdődik. MTI/Bruzák Noémi
Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos (b) és Töreki Sándor országos rendőrfőkapitány-helyettes a rendőrség drogprevenciós programjáról tartott sajtótájékoztatón, 2025. augusztus 28-án. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A hajtóvadászat folytatódik, szigorítottuk a törvényeket, továbbá a prevenció megújítása is elindult. A társadalom védekezőképessége azonban ijesztően gyenge állapotban van” 

– tette hozzá. A kormánybiztos szerint a legfontosabb, hogy a helyi közösségek és a rendőrség együttműködését megerősítsék.

Horváth László fontos tényeket közölt a miskei gyermekgyilkosságról

Közölte, hogy a közeljövőben kezdeményezni fogják a kábítószerellenes települések szövetségének létrehozását is. A védvonal erősítése érdekében 

párbeszédet indítottak az iskolák és települések mellett egyházakkal, valamint rendezvény- és fesztiválszervezőkkel is. 

– Egy jól behatárolható kör népszerűsíti a szerhasználatot a fiatalok tömegei előtt –  mutatott rá Horváth László, kiemelve, hogy a hatóságok eltökélt szándéka gátat szabni a kábítószeres életmódot népszerűsítő médiatartalmaknak. Ennek kapcsán elmondta, nem cenzúrázni akarnak, és nem cél fesztiválok betiltása sem, de tudatosítani kell, hogy az alkotói szabadság jegyében is csak egy határig lehet elmenni. A felelős és jogkövető magatartást szeretnénk érvényre juttatni – jelentette ki. 

A kormánybiztos úgy fogalmazott: a kábítószer nemcsak rendészeti vagy egészségügyi probléma, hanem az egész társadalmat roncsoló kihívás, sorskérdés. A rendőrségi akciók mellett ezért is kiemelten fontos a társadalmi összefogás.

Horváth László kitért a miskei gyermekgyilkossági ügyre is, köszönetet mondva a rendőröknek, akik elfogták a gyilkosság gyanúsítottját. Részvétét fejezte ki az érintett családnak, kiemelve, hogy 

az egész ország értetlenül, felháborodással fogadta a tragikus hírt.

Horváth László elmondta azt is, hogy bár a toxikológiai szakértői vérvizsgálatra néhány napig még várni kell, az egyértelmű, hogy a miskei bűncselekmény összefüggésben áll a helyi kábítószer-terjesztéssel és -fogyasztással. Az ügyben gyanúsított férfit kábítószer-fogyasztóként tartották számon a miskeiek - jegyezte meg. Rögzítette: aki ilyen bűncselekményt követ el, annak egy életre börtönben a helye, ez nem is lehet kérdés. Hozzátette: a Btk. szigorítása következtében a bíróságnak lehetősége van életfogytig tartó börtönbüntetést kiszabni.

Töreki Sándor bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes elmondta, hogy 

a DELTA program akcióiban lefoglalt drogok legnagyobb részét kannabisz, kristály és dizájner drogok tették ki, kokaint és heroint csekélyebb mennyiségben találtak.

A program keretében a legtöbb eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság, valamint a Pest, a Szabolcs és a Borsod vármegyei rendőrkapitányságok indították - jelezte. Kiemelte a 220 fővel megalakult kábítószerellenes hivatal tevékenységét, amely jelenleg is 110 eljárást folytat, szoros együttműködésben a rendőrséggel. Töreki Sándor fontosnak nevezte a nyomozók droggal kapcsolatos tudásának bővítését, ezért, mint mondta, folyamatosan tanítják őket a felderítési módszerekre. A sikeres nyomozások tapasztalatait összefoglalva az ORFK havonta kiad egy szakmai tájékoztatót is, amelyek gyakorlati elemeket tartalmaznak – fűzte hozzá, 

 A DELTA program teljesítésére több mint 3 milliárd forint áll rendelkezésre, 

és további másfél milliárd várható még a megvalósítására.

 

