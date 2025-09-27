Kemény üzenet a pedofilbotrány kirobbantóinak: Sz..rháziak, készüljetek a börtönre

Minden alap nélkül indítottak ellenzéki politikusok és sajtótermékek összehangolt hazugságkampányt, a legsúlyosabb bűncselekménnyel, pedofíliával vádolva kormánytagokat − szúrta ki a Magyar Nemzet.

Budai Gyula jogász, országgyűlési képviselő közösségi oldalán erős üzenetet fogalmazott meg, kommentelni sem engedte

Forrás: Budai Gyula Facebook oldala

Ezért javaslom Dobrevnek, Aratónak, Jámbor Bandinak, Magyar Péternek, NoÁrnak

és a többi sz..rházinak, akik részt vettek ebben az aljas lejárató kampányban keressenek maguknak egy nagyon jó ügyvédet, mert szükségük lesz rá – írta Budai Gyula jogász, országgyűlési képviselő közösségi oldalán a Szőlő utcai pedofilbotrány kirobbantóinak címezve.

A börtönben majd lesz idejük gondolkozni – tette hozzá. A bejegyzéshez manapság ritkaságszámba menő módon nem lehet kommentárt fűzni.