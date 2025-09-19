Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Botrány: orosz vadászgépek repültek a NATO légterébe, nagy a baj

Budajenő

41,5 millió az útra, 12 millió a játszótérre – fejlesztések Budajenőn

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer Tamás új videóban jelentette be a legfrissebb budajenői fejlesztéseket. A Sport utca 41,5 millió forintból újul meg, míg a Domb utcában hamarosan elkészül egy új játszótér 12 millió forintból. Menczer üzenete rövid volt: „Hajrá, Budajenő! Hajrá, Budakörnyéke!”
Link másolása
Vágólapra másolva!
BudajenőtérségMenczer Tamás

Új videóban számolt be a kormány támogatásával induló budajenői fejlesztésekről Menczer Tamás. A politikus közölte: megszülettek a döntések, és hamarosan látványos változások kezdődnek a településen.

Budajenő
Menczer Tamás: Megújul a Sport utca Budajenőn, új játszótér épül a Domb utcában

Felújítják a Sport utcát Budajenőn

A tervek szerint 41,5 millió forintból újul meg a Sport utca Budajenőn. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá és kényelmesebbé tegye a közlekedést a településen, amely az elmúlt években több infrastrukturális fejlesztés részese volt.

Új játszótér a Domb utcában

A másik beruházás a közösségi életet célozza: 12 millió forintból épül új játszótér a Domb utcában. A munkálatok gyors ütemben zajlanak, és Menczer szerint „pillanatokon belül” birtokba vehetik a családok az új közösségi teret.

„Hajrá, Budajenő! Hajrá, Budakörnyéke!”

A videó végén a politikus rövid, lelkesítő üzenetet fogalmazott meg a helyieknek:

Hajrá, Budajenő! Hajrá, Budakörnyéke!”

A bejelentés egy újabb példája annak, hogy a kormány támogatásával a térségben több fejlesztés valósul meg az élhetőbb környezet érdekében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!