Most érkezett: technikai csődben van Budapest

Pénzügyi trükkökkel elfedett hiány, ez jellemzi Budapest pénzügyi helyzetét – írja a Mandiner. Az átvilágítás arra jutott, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2023 végére technikai csődbe került. A költségvetés hiánya állandósult, az önkormányzat minden évben többet költött, mint amennyi bevétele volt. A működés kényszerhitelekkel és városi cégektől elvont forrásokkal valósult meg.

Budapest a csőd szélén Fotó: Facebook

A jelentés kiemeli: 2025 szeptemberére a főváros már a 2026-os költségvetés közel egynegyedét elköltötte. A pénzügyi helyzetet a hivatalos beszámolók nem tették átláthatóvá, sőt, több lépés is történt annak érdekében, hogy a problémák ne látszódjanak.

600 milliárdos forráshiány a közösségi közlekedésben

Az átvilágítás szerint 2022 és 2025 között mintegy 600 milliárd forintot vontak el a közösségi közlekedéstől. Emiatt a BKV és a BKK működéséhez szükséges források nem állnak rendelkezésre, a műszaki állapot fenntartása veszélybe került.

Latorcai: válságos a főváros helyzete

Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium miniszterhelyettese a Facebookon közzétett videójában úgy fogalmazott:

– „2023 végére a Fővárosi Önkormányzat technikai csődbe került, amit ideiglenes pénzmozgásokkal és pénzügyi trükkökkel próbáltak elfedni. A közösségi közlekedésben három év alatt 600 milliárd forintos forráshiány halmozódott fel. A céges pénzmozgások elszámolása nem tükrözi a valóságot, kritikus állapotban vannak a városi cégek, és több száz egyajánlatos közbeszerzésről van tudomásunk.”

A politikus hozzátette: a főpolgármester pontosan tudja, hogy a város pénzügyei válságos helyzetben vannak, és itt az ideje erről a budapestieket is tájékoztatni.