Kirobbanó sikerrel indult a Budapesti Digitális Polgári Kör – közösségi hajóúton a főváros jövőjéért

Hatalmas érdeklődés övezte a Budapesti Digitális Polgári Kör első közösségi eseményét, amelyet a Duna vizén tartottak. A Budapesti Digitális Polgári Kör kezdeményezésének a célja, hogy közös gondolkodással és civil összefogással tegyék Budapestet élhetőbbé, biztonságosabbá és rendezettebbé a 21. század kihívásai között.
Különleges helyszínen, a Dunán rendezte meg első közösségi eseményét a Budapesti Digitális Polgári Kör (DPK), amelynek küldetése, hogy új szellemi és közösségi erőt adjon a főváros fejlődéséhez. A résztvevők közösen keresték a válaszokat arra, hogyan lehet Budapestet egyszerre modern, élhető és a magyar kultúrát méltón képviselő várossá formálni.

A Budapesti Digitális Polgári Kör a főváros sorsa iránt felelősséget érző emberek együttműködésnek a bizonyítéka.
A Dunán rendezte meg első közösségi eseményét a Budapesti Digitális Polgári Kör (DPK) Fotó: Facebook

A Budapesti Digitális Polgári Kör a főváros sorsa iránt felelősséget érző emberek együttműködésnek a bizonyítéka

Az eseményen felszólaló Szentkirályi Alexandra, a Budapesti DPK alapítója hangsúlyozta:
 

Budapest a szívünk közepe. Nemcsak nekünk, budapestieknek, hanem minden magyarnak, hiszen a főváros mindannyiunk történetének része. Egy olyan közösséget építünk, ahol van helye a véleményeknek, az ötleteknek és a közös cselekvésnek – mert hiszünk abban, hogy a főváros a jövőben is egyszerre maradhat a magyar kultúra büszkesége és a modern világ otthona.”

A Budapesti Digitális Polgári Kör alapítói között számos ismert szakember és közéleti szereplő található, többek között:

  • Almássy Kornél közlekedési szakértő, egyetemi docens,
  • Czakó Julianna Junior Prima- és Domján Edit-díjas színésznő,
  • Kökény Zoltán, a Péterfy Sándor utcai kórház főigazgatója,
  • Lánszki Regő országos főépítész, államtitkár,
  • Fürjes Balázs, a NOB tagja, korábbi államtitkár,
  • Molnár Csaba Gábor fenntarthatósági szakember,
  • Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó,
  • Szepesfalvy Anna fővárosi közgyűlési képviselő,
  • Tibolya Péter, olimpiai edző.

A kerekasztal-beszélgetéseken világossá vált, hogy Budapest jövőjének alakításában kulcsszerepe lehet a digitális közösségeknek és a civil kezdeményezéseknek.

A szervezők szerint az első közösségi esemény sikeresen bebizonyította, hogy a főváros sorsa iránt felelősséget érző emberek készek összefogni és együtt dolgozni a város jövőjéért.

A Budapesti Digitális Polgári Kör a jövőben további eseményekkel kívánja erősíteni a közös gondolkodást és a párbeszédet, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy Budapest a magyar nemzeti önazonosság és a modern városfejlesztés példája legyen.

 

 

