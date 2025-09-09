Kirobbanó sikerrel indult a Budapesti Digitális Polgári Kör – közösségi hajóúton a főváros jövőjéért

Különleges helyszínen, a Dunán rendezte meg első közösségi eseményét a Budapesti Digitális Polgári Kör (DPK), amelynek küldetése, hogy új szellemi és közösségi erőt adjon a főváros fejlődéséhez. A résztvevők közösen keresték a válaszokat arra, hogyan lehet Budapestet egyszerre modern, élhető és a magyar kultúrát méltón képviselő várossá formálni.

A Dunán rendezte meg első közösségi eseményét a Budapesti Digitális Polgári Kör (DPK) Fotó: Facebook

A Budapesti Digitális Polgári Kör a főváros sorsa iránt felelősséget érző emberek együttműködésnek a bizonyítéka

Az eseményen felszólaló Szentkirályi Alexandra, a Budapesti DPK alapítója hangsúlyozta:



Budapest a szívünk közepe. Nemcsak nekünk, budapestieknek, hanem minden magyarnak, hiszen a főváros mindannyiunk történetének része. Egy olyan közösséget építünk, ahol van helye a véleményeknek, az ötleteknek és a közös cselekvésnek – mert hiszünk abban, hogy a főváros a jövőben is egyszerre maradhat a magyar kultúra büszkesége és a modern világ otthona.”

A Budapesti Digitális Polgári Kör alapítói között számos ismert szakember és közéleti szereplő található, többek között:

Almássy Kornél közlekedési szakértő, egyetemi docens,

Czakó Julianna Junior Prima- és Domján Edit-díjas színésznő,

Kökény Zoltán, a Péterfy Sándor utcai kórház főigazgatója,

Lánszki Regő országos főépítész, államtitkár,

Fürjes Balázs, a NOB tagja, korábbi államtitkár,

Molnár Csaba Gábor fenntarthatósági szakember,

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó,

Szepesfalvy Anna fővárosi közgyűlési képviselő,

Tibolya Péter, olimpiai edző.

A kerekasztal-beszélgetéseken világossá vált, hogy Budapest jövőjének alakításában kulcsszerepe lehet a digitális közösségeknek és a civil kezdeményezéseknek.

A szervezők szerint az első közösségi esemény sikeresen bebizonyította, hogy a főváros sorsa iránt felelősséget érző emberek készek összefogni és együtt dolgozni a város jövőjéért.

A Budapesti Digitális Polgári Kör a jövőben további eseményekkel kívánja erősíteni a közös gondolkodást és a párbeszédet, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy Budapest a magyar nemzeti önazonosság és a modern városfejlesztés példája legyen.