Kirobbanó sikerrel indult a Budapesti Digitális Polgári Kör – közösségi hajóúton a főváros jövőjéért

Különleges helyszínen, a Dunán rendezte meg első közösségi eseményét a Budapesti Digitális Polgári Kör (DPK), amelynek küldetése, hogy új szellemi és közösségi erőt adjon a főváros fejlődéséhez. A résztvevők közösen keresték a válaszokat arra, hogyan lehet Budapestet egyszerre modern, élhető és a magyar kultúrát méltón képviselő várossá formálni.
Az eseményen felszólaló Szentkirályi Alexandra, a Budapesti DPK alapítója hangsúlyozta:
Budapest a szívünk közepe. Nemcsak nekünk, budapestieknek, hanem minden magyarnak, hiszen a főváros mindannyiunk történetének része. Egy olyan közösséget építünk, ahol van helye a véleményeknek, az ötleteknek és a közös cselekvésnek – mert hiszünk abban, hogy a főváros a jövőben is egyszerre maradhat a magyar kultúra büszkesége és a modern világ otthona.”
A Budapesti Digitális Polgári Kör alapítói között számos ismert szakember és közéleti szereplő található, többek között:
A kerekasztal-beszélgetéseken világossá vált, hogy Budapest jövőjének alakításában kulcsszerepe lehet a digitális közösségeknek és a civil kezdeményezéseknek.
A szervezők szerint az első közösségi esemény sikeresen bebizonyította, hogy a főváros sorsa iránt felelősséget érző emberek készek összefogni és együtt dolgozni a város jövőjéért.
A Budapesti Digitális Polgári Kör a jövőben további eseményekkel kívánja erősíteni a közös gondolkodást és a párbeszédet, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy Budapest a magyar nemzeti önazonosság és a modern városfejlesztés példája legyen.