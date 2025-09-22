Büntetőeljárás indulhat a fegyverfüggő Ruszin-Szendi Romulusszal szemben

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési ügyét tárgyalta hétfőn a parlament Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága. Rétvári Bence államtitkár kijelentette, hogy ha bebizonyosodik a tiszás politikus rendszeres fegyverviselése, az „egyértelműen bűncselekmény”, és akár büntetőeljárás is indulhat. Hozzátette: három évtizede nem fordult elő, hogy egy politikus fegyverrel ment volna választói gyűlésre.
Kósa Lajos, a bizottság elnöke közölte, hogy áttekintették a fegyvertartásra vonatkozó jogszabályokat, és több joghézagot találtak. A parlamenti határozat formájában a kormány figyelmét is felhívják, hogy a fegyvertartási engedély visszavonásának szabályait és a gyűlések definícióját pontosítsák.
Bárki abban a biztos tudatban mehessen el egy választói gyűlésre, hogy ott nincs emberélet kioltására alkalmas fegyver”
– hangsúlyozta Kósa Lajos.
Barthel-Rúzsa Zsolt, a katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár egyértelművé tette: a Honvédelmi Minisztérium is támogatja a jogszabályi szigorítást.
Fegyvernek vagy fegyvernek látszó tárgynak politikai gyűléseken nincsen helye. Nincs semmi, ami ezt indokolná”
– mondta, hozzátéve, hogy Magyarország eddig a „béke szigete” volt, és szeretnék, ha ez így maradna.