Büntetőeljárás indulhat a fegyverfüggő Ruszin-Szendi Romulusszal szemben

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési ügyét tárgyalta hétfőn a parlament Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága. Rétvári Bence államtitkár kijelentette, hogy ha bebizonyosodik a tiszás politikus rendszeres fegyverviselése, az „egyértelműen bűncselekmény”, és akár büntetőeljárás is indulhat. Hozzátette: három évtizede nem fordult elő, hogy egy politikus fegyverrel ment volna választói gyűlésre.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint ha beigazolódik a rendszeres fegyverviselés, akár büntetőeljárás is indulhat.

Forrás: Facebook/Rétvári Bence

Jogszabályi szigorítás jöhet

Kósa Lajos, a bizottság elnöke közölte, hogy áttekintették a fegyvertartásra vonatkozó jogszabályokat, és több joghézagot találtak. A parlamenti határozat formájában a kormány figyelmét is felhívják, hogy a fegyvertartási engedély visszavonásának szabályait és a gyűlések definícióját pontosítsák.

Bárki abban a biztos tudatban mehessen el egy választói gyűlésre, hogy ott nincs emberélet kioltására alkalmas fegyver”

– hangsúlyozta Kósa Lajos.