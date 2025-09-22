Hírlevél

Rendkívüli NATO-gyűlést hívtak össze, kitör a világháború?

Ruszin-Szendi Romulusz

Büntetőeljárás indulhat a fegyverfüggő Ruszin-Szendi Romulusszal szemben

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint elfogadhatatlan, hogy egy politikus fegyverrel jelenjen meg nyilvános gyűléseken. Rétvári Bence figyelmeztetett: ha beigazolódik a rendszeres fegyverviselés, büntetőeljárás is indulhat a Tisza Párt védelmi tanácsadójával szemben.
Ruszin-Szendi Romulusz, botrányfegyverviselés, büntetőeljárás, Rétvári Bence, Parlament

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési ügyét tárgyalta hétfőn a parlament Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága. Rétvári Bence államtitkár kijelentette, hogy ha bebizonyosodik a tiszás politikus rendszeres fegyverviselése, az „egyértelműen bűncselekmény”, és akár büntetőeljárás is indulhat. Hozzátette: három évtizede nem fordult elő, hogy egy politikus fegyverrel ment volna választói gyűlésre.

Rétvári Bence
Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint ha beigazolódik a rendszeres fegyverviselés, akár büntetőeljárás is indulhat.
Forrás: Facebook/Rétvári Bence

Jogszabályi szigorítás jöhet

Kósa Lajos, a bizottság elnöke közölte, hogy áttekintették a fegyvertartásra vonatkozó jogszabályokat, és több joghézagot találtak. A parlamenti határozat formájában a kormány figyelmét is felhívják, hogy a fegyvertartási engedély visszavonásának szabályait és a gyűlések definícióját pontosítsák. 

Bárki abban a biztos tudatban mehessen el egy választói gyűlésre, hogy ott nincs emberélet kioltására alkalmas fegyver” 

– hangsúlyozta Kósa Lajos.

Az erőszakot csírájában meg kell állítani

Barthel-Rúzsa Zsolt, a katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár egyértelművé tette: a Honvédelmi Minisztérium is támogatja a jogszabályi szigorítást. 

Fegyvernek vagy fegyvernek látszó tárgynak politikai gyűléseken nincsen helye. Nincs semmi, ami ezt indokolná” 

– mondta, hozzátéve, hogy Magyarország eddig a „béke szigete” volt, és szeretnék, ha ez így maradna.

 

