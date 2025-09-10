A NATO-légvédelem éles helyzetben elbukott Lengyelországban

Robert C. Castel Facebook-bejegyzésében élesen bírálta a NATO légvédelmének teljesítményét a legutóbbi lengyelországi drónincidens kapcsán.

Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója. Fotó: Facebook

Mint írta:

Az európai vezetők jelenleg egymás hangszóróját túlkiabálva próbálják bizonyítani, ki tudja erősebben elítélni a Lengyelország légterét ért incidenst. A hangerővel nincs is gond – a decibelszám szépen mutat a tévéképernyőkön.”

Castel szerint azonban a valódi kérdés az, hogy mennyire sikerült ténylegesen megvédeni a lengyel légteret.

20%-os elfogási arány

A szakértő adatokra hivatkozva mutatott rá a helyzet súlyosságára:

Ukrán források szerint 19 orosz drón lépte át a határt. Nyugati jelentések szerint ebből 3, esetleg 4 került lelövésre. Ez alig 20%-os elfogási arány – vagyis a többi, gond nélkül, gyakorlatilag ‘belépőkártyával’ sétált át a NATO egyik legfontosabb légvédelmi övezetén.”

Castel: „Volt idő, volt pénz”

Castel hangsúlyozta, hogy a NATO-nak évei voltak felkészülni egy ilyen helyzetre:

Nem 2014-et írunk, nem is 2022-t. 2025 szeptemberében járunk. Volt idő, volt pénz, volt stratégiai figyelmeztetés bőven. A lengyel és a szövetséges légvédelem ennek ellenére egy éles helyzetben mindössze ennyit tudott produkálni.”

Kellemetlen összehasonlítás

A biztonságpolitikai elemző szerint, ha a NATO teljesítményét más országok légvédelmi mutatóival hasonlítjuk össze, a kép lesújtó:

Ha mindezt összevetjük például Izrael, India vagy Pakisztán 2025-ös elfogási mutatóival, a kontraszt több mint kellemetlen. Az összehasonlítás végeredménye: a NATO-légvédelem éles teszten elvérzett.”

Politikai kérdések és adófizetői terhek

Castel hozzátette, hogy mindez politikai következményekkel is járhat, hiszen a védelmi költségvetés látványosan nő: