A NATO-légvédelem éles helyzetben elbukott Lengyelországban

Robert C. Castel Facebook-bejegyzésében élesen bírálta a NATO légvédelmének teljesítményét a legutóbbi lengyelországi drónincidens kapcsán.
Mint írta:
Az európai vezetők jelenleg egymás hangszóróját túlkiabálva próbálják bizonyítani, ki tudja erősebben elítélni a Lengyelország légterét ért incidenst. A hangerővel nincs is gond – a decibelszám szépen mutat a tévéképernyőkön.”
Castel szerint azonban a valódi kérdés az, hogy mennyire sikerült ténylegesen megvédeni a lengyel légteret.
A szakértő adatokra hivatkozva mutatott rá a helyzet súlyosságára:
Ukrán források szerint 19 orosz drón lépte át a határt. Nyugati jelentések szerint ebből 3, esetleg 4 került lelövésre. Ez alig 20%-os elfogási arány – vagyis a többi, gond nélkül, gyakorlatilag ‘belépőkártyával’ sétált át a NATO egyik legfontosabb légvédelmi övezetén.”
Castel hangsúlyozta, hogy a NATO-nak évei voltak felkészülni egy ilyen helyzetre:
Nem 2014-et írunk, nem is 2022-t. 2025 szeptemberében járunk. Volt idő, volt pénz, volt stratégiai figyelmeztetés bőven. A lengyel és a szövetséges légvédelem ennek ellenére egy éles helyzetben mindössze ennyit tudott produkálni.”
A biztonságpolitikai elemző szerint, ha a NATO teljesítményét más országok légvédelmi mutatóival hasonlítjuk össze, a kép lesújtó:
Ha mindezt összevetjük például Izrael, India vagy Pakisztán 2025-ös elfogási mutatóival, a kontraszt több mint kellemetlen. Az összehasonlítás végeredménye: a NATO-légvédelem éles teszten elvérzett.”
Castel hozzátette, hogy mindez politikai következményekkel is járhat, hiszen a védelmi költségvetés látványosan nő:
Az adófizetők mit kapnak azért a 2%-nyi védelmi költségvetésért, amely hamarosan 5%-ra hízik? A válasz egyelőre inkább decibelben mérhető, mintsem lelőtt drónokban.”