Este 7 órakor a Szent István bazilikánál emlékeznek Charlie Kirkre

A harmincegy évesen meggyilkolt Charlie Kirk vasárnapi temetése alkalmából közös imára, éneklésre és gyertyagyújtásra várnak mindenkit a budapesti Szent István Bazilika elé este 19 órára, így csatlakozva a hite nyílt megvallása miatt meggyilkolt konzervatív politikai aktivista lélekben utolsó útjára kísérők millióihoz - írja a Magyar Nemzet.

Hite megvallása miatt gyilkolták meg Charlie Kirk politikai aktivistát (Fotó: AFP/Joseph Prezioso)

Charlie Kirkre emlékeznek

Az esemény házigazdája Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója. A megemlékezésen pedig felszólal Bedő Imre, a Férfiak Klubjának alapítója, Antal-Ferencz Ildikó újságíró, Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója, valamint Teleki Béla, a CitizenGo magyarországi kampányfelelőse.

Mint a Magyar Nemzet kiemeli, a vasárnap esti megemlékezésről Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője is hírt adott. "Gyertek, legyünk ott minél többen!" – fogalmazott a politikus a közösségi oldalán.

Mint ismert, Charlie Kirköt szeptember 10-én lőtték le egy utahi főiskolán, előadás közben. A 31 éves jobboldali politikai aktivista országszerte tartott szabadtéri vitákat egyetemi kampuszokon a konzervatív értékrend megvédéséért. A meggyilkolt aktivistát vasárnap kísérik utolsó útjára.