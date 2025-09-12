Újabb videó került nyilvánosságra Charlie Kirkről

Különleges videót tett közzé a Tűzfalcsoport legfrissebb bejegyzésében. A felvételen a szerdán lelőtt Charlie Kirk beszéde hallható. A portál azt írta, a gyilkosság pontos motívumai még nem ismertek, de számos videó kering az interneten, amelyek kapcsán az az állítás fogalmazódik meg, hogy indítékul szolgálhattak a bestiális merénylethez.

Charlie Kirk

Fotó: Middle East Images via AFP

„Fel kell tenned egy nagyon egyszerű kérdést. Kik számára hasznos a béke, kik számára hasznos a háború? Kik számára hasznos a béke? Hát Ukrajna lakosainak számára, az Egyesült Államok lakosainak számára, és az emberiség számára hasznos" – állapítja meg a republikánus aktivista, aki úgy folytatja:

De akkor kik számára hasznos a háború? A hadiipari vállalatoknak, Ukrajna vezetőinek és oligarcháinak.

És talán esetleg újra kéne nyitnunk a diplomáciai kapcsolatokat az orosz föderációval. Csábító azt mondani, hogy az oroszok nagy ellenségei az Egyesült Államoknak. Mi tettük őket ellenségünkké. Ehelyett egy éket kéne vernünk az orosz és kínai kommunista párt házassága közé! Az orosz-ukrán háború nagyrészt felesleges.

Volt egy békemegállapodás az asztalon. Oroszország az ellenségünk lett, az ideológiai ellentét miatt.

Az a rezsim megbukott, nincs értelme, hogy az ellenségeink maradjanak! Mikor a Szovjetunió összeomlott, nagyon sok nyakatekert vitára volt szükség ahhoz, hogy hogy az oroszok továbbra is az amerikaiak ellenségei maradjanak – érvelt Charlie Kirk.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista a utahi egyetemen tartott beszédet szerdán, amikor a merénylő lelőtte. A golyó Kirk nyaki ütőerét találta meg, az aktivistát kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.