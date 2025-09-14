Czepek Gábor: Magyar Péterék rezsiterve a családok megélhetését sodorná veszélybe

Az energiaügyi miniszterhelyettes, kormánybiztosa a legújabb Facebook-bejegyzésében részletesen ismertette, milyen súlyos következményekkel járna a tiszás energiapolitika a magyar családokra nézve. Czepek Gábor úgy véli, hogy a Tisza Párt ajánlata rezsiügyben a megszüntetés.

Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Czepek Gábor: A rezsicsökkentés eredményei kézzelfoghatóak

Az energiaügyi szakpolitikus szerint a rezsicsökkentés 12 éve biztosítja, hogy Magyarországon legyenek az EU legalacsonyabb áram- és gázárai. A lakossági fogyasztók 93%-a földgáz, közel 80%-a pedig áram tekintetében részesül a rezsivédett árakból. Ennek köszönhetően Magyarországon esett vissza legnagyobb mértékben az energiaszegénység: míg korábban a háztartások negyede nem tudta befizetni a számláit, ez az arány mára 7%-ra csökkent.

Munka persze van még; azt szeretnénk, hogy ez az arány nulla legyen”

- írta Czepek, hozzátéve: az elmúlt években százezrek otthonai, közintézményei újultak meg, és sikeresen fut a Jedlik Ányos Energetikai Program is.

A tiszás „ajánlat” számokban

Czepek szerint a Tisza Párt koncepciója egyértelműen felszámolná a rezsivédelem rendszerét. Ezzel egy átlagos magyar család havi energiaköltsége 16 470 forintról 59 ezer forintra ugrana, vagyis évente több mint félmillió forintos többletkiadással kellene számolniuk.

Az intézkedés a magyar családok áram- és gázszámláit a jelenlegi három és félszeresére növelné”

- idézte a Századvég számításait a kormánybiztos. Ez az energiaszegénységben élők arányát 29%-ra emelné, 1,2 millió család megélhetését sodorva veszélybe.

Mit mondanak a tiszás politikusok?

Czepek Gábor arra is emlékeztetett, hogy a Tisza politikusai nyíltan beszéltek a rezsicsökkentés felszámolásáról:

Magyar Péter szerint „a rezsicsökkentés egy humbug”.

Gerzsenyi Gabriella úgy vélte: „az a baj a rezsicsökkentéssel, hogy az embereknek túl olcsó az energia”.

Bódis Kriszta kijelentette: „sokkal jobb többet fizetni valamiért”.

Kollár Kinga pedig úgy fogalmazott: „a magyar emberek romló életminősége erősíti az ellenzéket”.

Magyarország egyértelmű választás előtt áll

A különbség világos: vagy a nemzeti kormány rezsicsökkentése, amely mindenkinek védelmet nyújt, most és a jövőben. Vagy a Tisza a rezsivédelem felszámolásával, amelynek hasznát csak a családok negyede érezné meg egy évtized múlva - a többiek pedig utána sem” - szögezte le Czepek Gábor, majd a bejegyzését azzal zárta: