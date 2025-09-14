Czepek Gábor: Magyar Péterék rezsiterve a családok megélhetését sodorná veszélybe

Az energiaügyi miniszterhelyettes, kormánybiztosa a legújabb Facebook-bejegyzésében részletesen ismertette, milyen súlyos következményekkel járna a tiszás energiapolitika a magyar családokra nézve. Czepek Gábor úgy véli, hogy a Tisza Párt ajánlata rezsiügyben a megszüntetés.
Az energiaügyi szakpolitikus szerint a rezsicsökkentés 12 éve biztosítja, hogy Magyarországon legyenek az EU legalacsonyabb áram- és gázárai. A lakossági fogyasztók 93%-a földgáz, közel 80%-a pedig áram tekintetében részesül a rezsivédett árakból. Ennek köszönhetően Magyarországon esett vissza legnagyobb mértékben az energiaszegénység: míg korábban a háztartások negyede nem tudta befizetni a számláit, ez az arány mára 7%-ra csökkent.
Munka persze van még; azt szeretnénk, hogy ez az arány nulla legyen”
- írta Czepek, hozzátéve: az elmúlt években százezrek otthonai, közintézményei újultak meg, és sikeresen fut a Jedlik Ányos Energetikai Program is.
Czepek szerint a Tisza Párt koncepciója egyértelműen felszámolná a rezsivédelem rendszerét. Ezzel egy átlagos magyar család havi energiaköltsége 16 470 forintról 59 ezer forintra ugrana, vagyis évente több mint félmillió forintos többletkiadással kellene számolniuk.
Az intézkedés a magyar családok áram- és gázszámláit a jelenlegi három és félszeresére növelné”
- idézte a Századvég számításait a kormánybiztos. Ez az energiaszegénységben élők arányát 29%-ra emelné, 1,2 millió család megélhetését sodorva veszélybe.
Czepek Gábor arra is emlékeztetett, hogy a Tisza politikusai nyíltan beszéltek a rezsicsökkentés felszámolásáról:
A különbség világos: vagy a nemzeti kormány rezsicsökkentése, amely mindenkinek védelmet nyújt, most és a jövőben. Vagy a Tisza a rezsivédelem felszámolásával, amelynek hasznát csak a családok negyede érezné meg egy évtized múlva - a többiek pedig utána sem” - szögezte le Czepek Gábor, majd a bejegyzését azzal zárta:
Tessék választani! Döntés 211 nap múlva.”