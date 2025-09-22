Digitális Polgári Körök: Deák Dániel szerint a jobboldal erősebb, mint valaha

A tízezernél is több résztvevő és a hatalmas túljelentkezés azt bizonyítja, hogy a jobboldal aktivizálódott és egyre magabiztosabb – állapította meg a politikai elemző. Deák Dániel legfrissebb elemzése szerint a Digitális Polgári Körök szombati rendezvénye bebizonyította, hogy a sportolóktól a tudósokig és művészekig minden társadalmi csoport képviseltette magát, ami széles társadalmi bázist jelez.
Az október 23-i Békemenet egy újabb fontos lépés lesz a nemzeti oldal győzelme felé”
– hangsúlyozta Deák Dániel, aki szerint a közvélemény-kutatások is alátámasztják a jobboldali tábor megerősödését.
A teljes elemzés itt olvasható: xxiszazadintezet.hu