Rendkívüli

Rendkívüli NATO-gyűlést hívtak össze, kitör a világháború?

Deák Dániel

Digitális Polgári Körök: Deák Dániel szerint a jobboldal erősebb, mint valaha

56 perce
Olvasási idő: 2 perc
A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a Digitális Polgári Körök hétvégi rendezvénye megmutatta, hogy a jobboldali polgári társadalom minden rétege mozgósítható. Deák Dániel elemzésében valószínűsíti, hogy a lendület az október 23-i Békemenetben is folytatódni fog.
Deák DánieljobboldalBékemenetOktóber 23Digitális Polgári Körrendezvényközvélemény-kutatáselemzéserősödés

A tízezernél is több résztvevő és a hatalmas túljelentkezés azt bizonyítja, hogy a jobboldal aktivizálódott és egyre magabiztosabb – állapította meg a politikai elemző. Deák Dániel legfrissebb elemzése szerint a Digitális Polgári Körök szombati rendezvénye bebizonyította, hogy a sportolóktól a tudósokig és művészekig minden társadalmi csoport képviseltette magát, ami széles társadalmi bázist jelez.

Digitális Polgári Körök
A Digitális Polgári Körök rendezvénye is azt jelzi, a nemzeti oldal aktivizálódott - véli Deák Dániel.
Forrás: Facebook/Orbán Viktor

A Békemenet lehet a következő erődemonstráció

Az október 23-i Békemenet egy újabb fontos lépés lesz a nemzeti oldal győzelme felé” 

– hangsúlyozta Deák Dániel, aki szerint a közvélemény-kutatások is alátámasztják a jobboldali tábor megerősödését.

A teljes elemzés itt olvasható: xxiszazadintezet.hu

 

