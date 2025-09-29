A Tisza Párt adót emelne – most megpróbálták eltüntetni a bizonyítékot!

Surányi György szerint a kormány családtámogatási intézkedései rontják a nettó exportot, így nem hoznak érdemi növekedést. A Deák Dániel által nyilvánosságra hozott felvétel szerint „ha majd lesz egy új kormány, azonnal hozzá kell fogni a szerkezetváltáshoz”.
Azonban ennél is továbbment Surányi:
Na akkor lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.”
Deák Dániel szerint ez egyértelműen jelzi, hogy a Tisza megszorításokra és a családok terheinek növelésére készül.
Deák szerint a tiszás oldalak megpróbálták eltüntetni a felvételt az internetről, de ők lementették.
Péter, hiába próbáljátok törölni ezeket a felvételeket az internetről, mi lementettük”
Az, amit Surányi elmondott, egyébként tökéletesen illeszkedik a Tisza-elhallgatott gazdaságpolitikai terveihez, amiről nem sokkal ezelőtt Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke már részben fellebbentette a fátylat. A kérdés már csupán az: hogyha Magyar Péter és pártja nem az emberek megsarcolására törekszik egy esetleges kormányváltáskor, akkor miért titkolóznak és törölnek ki felvételeket az internetről?