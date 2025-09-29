A Tisza Párt adót emelne – most megpróbálták eltüntetni a bizonyítékot!

Surányi György szerint a kormány családtámogatási intézkedései rontják a nettó exportot, így nem hoznak érdemi növekedést. A Deák Dániel által nyilvánosságra hozott felvétel szerint „ha majd lesz egy új kormány, azonnal hozzá kell fogni a szerkezetváltáshoz”.

Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke gyökeresen átalakítaná a jelenlegi gazdasági szerkezetet - erre figyelmeztetett Deák Dániel.

Fotó: Facebook

Azonban ennél is továbbment Surányi:

Na akkor lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.”

Deák Dániel szerint ez egyértelműen jelzi, hogy a Tisza megszorításokra és a családok terheinek növelésére készül.