Deák Dániel

A Tisza Párt adót emelne – most megpróbálták eltüntetni a bizonyítékot!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A XI. Század Intézet vezető elemzője legújabb bejegyzésében újra leleplezi a Tisza Pártot, miután napvilágra került egy felvétel Surányi György előadásáról. A Deák Dániel által közzétett felvételen a volt jegybankelnök bírálja a családtámogatási rendszert és átalakítaná a gazdaság szerkezetét.
Deák DánielTarr ZoltánTisza PártcsaládtámogatástörlésbizonyítékSurányi Györgyfelvételrezsicsökkentés

Surányi György szerint a kormány családtámogatási intézkedései rontják a nettó exportot, így nem hoznak érdemi növekedést. A Deák Dániel által nyilvánosságra hozott felvétel szerint „ha majd lesz egy új kormány, azonnal hozzá kell fogni a szerkezetváltáshoz”. 

Deák Dániel
Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke gyökeresen átalakítaná a jelenlegi gazdasági szerkezetet - erre figyelmeztetett Deák Dániel.
Fotó: Facebook

Azonban ennél is továbbment Surányi: 

Na akkor lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.”  

Deák Dániel szerint ez egyértelműen jelzi, hogy a Tisza megszorításokra és a családok terheinek növelésére készül.

Ismét lebukott tervével a Tisza, megpróbálták eltüntetni a bizonyítékokat

Hiába törölték, a felvétel megmaradt

Deák szerint a tiszás oldalak megpróbálták eltüntetni a felvételt az internetről, de ők lementették. 

Péter, hiába próbáljátok törölni ezeket a felvételeket az internetről, mi lementettük” 

figyelmeztetett az elemző

Az, amit Surányi elmondott, egyébként tökéletesen illeszkedik a Tisza-elhallgatott gazdaságpolitikai terveihez, amiről nem sokkal ezelőtt Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke már részben fellebbentette a fátylat. A kérdés már csupán az: hogyha Magyar Péter és pártja nem az emberek megsarcolására törekszik egy esetleges kormányváltáskor, akkor miért titkolóznak és törölnek ki felvételeket az internetről?

