Ruszin-Szendi ügyében már a 444 sem finomkodik

Deák Dániel közösségi oldalán arról beszélt, hogy a jobboldalisággal cseppet sem vádolható 444 a múlt héten még mentegette Ruszin-Szendi Romuluszt, most azonban egészen más hangon kommentálja a fegyverviselési ügyet.

Ruszin-Szendi Romulusz ügyében már a balos sajtóorgánumok is teljesen más hangnemet ütnek meg - véli Deák Dániel.

Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Valami elképesztő kreténség pisztollyal az oldaladon elmenni lakossági fórumot tartani. Tehát hogy tényleg ijesztő.”

– idézte a portál friss reakcióját.

A „gyűrött dzsekitől” a kemény bírálatig

Az elemző szerint a baloldali média reakciója jelzi, hogy a Tisza Párt körüli ügyek kezdenek vállalhatatlanná válni még saját köreikben is, és ezt jól példázzák a Ruszin-Szendi botrányára adott reakciók: