Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megdöbbentő ajánlatot tett Putyin az Egyesült Államoknak

Deák Dániel

Ruszin-Szendi ügyében már a 444 sem finomkodik

34 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a baloldali sajtó hangnemében is fordulat érzékelhető – szerinte ez sokat elárul a Tisza Párt körüli botrány súlyáról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Deák DánielsajtóbotrányRuszin-Szendi Romuluszfegyver444fegyverviselésreakciófordulat

Deák Dániel közösségi oldalán arról beszélt, hogy a jobboldalisággal cseppet sem vádolható 444 a múlt héten még mentegette Ruszin-Szendi Romuluszt, most azonban egészen más hangon kommentálja a fegyverviselési ügyet. 

Ruszin-Szendi Romulusz
Ruszin-Szendi Romulusz ügyében már a balos sajtóorgánumok is teljesen más hangnemet ütnek meg - véli Deák Dániel.
Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Valami elképesztő kreténség pisztollyal az oldaladon elmenni lakossági fórumot tartani. Tehát hogy tényleg ijesztő.”

– idézte a portál friss reakcióját.

A „gyűrött dzsekitől” a kemény bírálatig

Az elemző szerint a baloldali média reakciója jelzi, hogy a Tisza Párt körüli ügyek kezdenek vállalhatatlanná válni még saját köreikben is, és ezt jól példázzák a Ruszin-Szendi botrányára adott reakciók: 

Múlt héten még azt mondták, hogy csak a ruhája gyűrődött meg, ma viszont már arról beszélnek, hogy fegyverrel császkálni emberek között elképesztő baromság.” 

 

Ruszin-Szendi Romulusz titkai
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!