Ruszin-Szendi ügyében már a 444 sem finomkodik

Deák Dániel közösségi oldalán arról beszélt, hogy a jobboldalisággal cseppet sem vádolható 444 a múlt héten még mentegette Ruszin-Szendi Romuluszt, most azonban egészen más hangon kommentálja a fegyverviselési ügyet.
Valami elképesztő kreténség pisztollyal az oldaladon elmenni lakossági fórumot tartani. Tehát hogy tényleg ijesztő.”
– idézte a portál friss reakcióját.
Az elemző szerint a baloldali média reakciója jelzi, hogy a Tisza Párt körüli ügyek kezdenek vállalhatatlanná válni még saját köreikben is, és ezt jól példázzák a Ruszin-Szendi botrányára adott reakciók:
Múlt héten még azt mondták, hogy csak a ruhája gyűrődött meg, ma viszont már arról beszélnek, hogy fegyverrel császkálni emberek között elképesztő baromság.”