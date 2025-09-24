Hírlevél

déli körvasút

Megnyílt a Déli Körvasút Látogatóközpont - új fejezet a fővárosi közlekedésfejlesztésben

A Déli Körvasút fejlesztéséhez kapcsolódva az Építési és Közlekedési Minisztérium közreműködésével megnyílt a beruházást bemutató Látogatóközpont, ahol a lakosság és az érdeklődők első kézből ismerhetik meg a főváros egyik legjelentősebb közlekedési projektjét. A Ferencváros és Kelenföld állomások közötti vasúti szakasz, a Déli Körvasút korszerűsítése Budapest és az országos vasúthálózat egyik legfontosabb infrastrukturális beruházása.
déli körvasútlátogatóközpontvasútfejlesztés

A most átadott Déli Körvasút Látogatóközpont célja, hogy a helyiek és az érdeklődők részletesen megismerkedhessenek a fejlesztés menetével, céljaival és várható eredményeivel. A Déli Körvasút megújítása célul tűzte ki, hogy gyorsabb, megbízhatóbb és fenntarthatóbb közlekedést biztosítson a fővárosban és agglomerációjában, miközben az országos és nemzetközi vasúti kapcsolatok hatékonyságát is növeli.

A Déli Körvasút korszerűsítése az egyik legfontosabb országos vasúthálózati fejlesztés.
Fotó: Szarvas Adam

A Déli Körvasút korszerűsítése az egyik legfontosabb országos vasúthálózati fejlesztés

A fejlesztés első ütemében teljesen megújult a Déli összekötő vasúti Duna-híd: két régi hídszerkezetet elbontottak, helyükre pedig három új híd épült, amelyeken immár három vágány biztosítja a dunai átkelést. A jelenleg zajló második ütemben megvalósul a Ferencváros és Kelenföld közötti vasúti kapacitásbővítés, amely magában foglalja egy harmadik, valamint szakaszosan egy negyedik vágány kiépítését, továbbá két új megállóhely - Közvágóhíd és Nádorkert - létrehozását.

A beruházás részeként hét új vasúti híd és öt gyalogos-kerékpáros aluljáró is épül, a modern, alacsonyabb zajkibocsátású infrastruktúra pedig hozzájárul a környék lakóinak nyugodtabb életkörülményeihez.

A Déli Körvasút fejlesztési projekt az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában, a V-Híd Zrt. kivitelezésében, uniós támogatással és hazai források bevonásával valósul meg, a Széchenyi Terv Plusz program részeként, az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) keretében. A Déli Körvasút II. üteme Magyarország kijelölt „Pillér-projektjei” közé tartozik, vagyis stratégiai fontosságú beruházás a 2021–2027-es uniós fejlesztési időszakban, amely hosszú távon a fenntartható közlekedést és a fővárosi életminőség javítását szolgálja.

 

 

