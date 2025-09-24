Megnyílt a Déli Körvasút Látogatóközpont - új fejezet a fővárosi közlekedésfejlesztésben

A most átadott Déli Körvasút Látogatóközpont célja, hogy a helyiek és az érdeklődők részletesen megismerkedhessenek a fejlesztés menetével, céljaival és várható eredményeivel. A Déli Körvasút megújítása célul tűzte ki, hogy gyorsabb, megbízhatóbb és fenntarthatóbb közlekedést biztosítson a fővárosban és agglomerációjában, miközben az országos és nemzetközi vasúti kapcsolatok hatékonyságát is növeli.
A fejlesztés első ütemében teljesen megújult a Déli összekötő vasúti Duna-híd: két régi hídszerkezetet elbontottak, helyükre pedig három új híd épült, amelyeken immár három vágány biztosítja a dunai átkelést. A jelenleg zajló második ütemben megvalósul a Ferencváros és Kelenföld közötti vasúti kapacitásbővítés, amely magában foglalja egy harmadik, valamint szakaszosan egy negyedik vágány kiépítését, továbbá két új megállóhely - Közvágóhíd és Nádorkert - létrehozását.
A beruházás részeként hét új vasúti híd és öt gyalogos-kerékpáros aluljáró is épül, a modern, alacsonyabb zajkibocsátású infrastruktúra pedig hozzájárul a környék lakóinak nyugodtabb életkörülményeihez.
A Déli Körvasút fejlesztési projekt az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában, a V-Híd Zrt. kivitelezésében, uniós támogatással és hazai források bevonásával valósul meg, a Széchenyi Terv Plusz program részeként, az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) keretében. A Déli Körvasút II. üteme Magyarország kijelölt „Pillér-projektjei” közé tartozik, vagyis stratégiai fontosságú beruházás a 2021–2027-es uniós fejlesztési időszakban, amely hosszú távon a fenntartható közlekedést és a fővárosi életminőség javítását szolgálja.