Megnyílt a Déli Körvasút Látogatóközpont - új fejezet a fővárosi közlekedésfejlesztésben

A most átadott Déli Körvasút Látogatóközpont célja, hogy a helyiek és az érdeklődők részletesen megismerkedhessenek a fejlesztés menetével, céljaival és várható eredményeivel. A Déli Körvasút megújítása célul tűzte ki, hogy gyorsabb, megbízhatóbb és fenntarthatóbb közlekedést biztosítson a fővárosban és agglomerációjában, miközben az országos és nemzetközi vasúti kapcsolatok hatékonyságát is növeli.

A Ferencváros és Kelenföld állomások közötti vasúti szakasz, a Déli Körvasút korszerűsítése Budapest és az országos vasúthálózat egyik legfontosabb infrastrukturális beruházása. Fotó: Szarvas Adam

A Déli Körvasút korszerűsítése az egyik legfontosabb országos vasúthálózati fejlesztés

A fejlesztés első ütemében teljesen megújult a Déli összekötő vasúti Duna-híd: két régi hídszerkezetet elbontottak, helyükre pedig három új híd épült, amelyeken immár három vágány biztosítja a dunai átkelést. A jelenleg zajló második ütemben megvalósul a Ferencváros és Kelenföld közötti vasúti kapacitásbővítés, amely magában foglalja egy harmadik, valamint szakaszosan egy negyedik vágány kiépítését, továbbá két új megállóhely - Közvágóhíd és Nádorkert - létrehozását.

A beruházás részeként hét új vasúti híd és öt gyalogos-kerékpáros aluljáró is épül, a modern, alacsonyabb zajkibocsátású infrastruktúra pedig hozzájárul a környék lakóinak nyugodtabb életkörülményeihez.