Magyar Péter piszkos alkut kötött Brüsszellel

Magyar Péter mentelmi joga körüli vita újabb fordulatot vehet kedden, amikor az Európai Parlament jogi bizottsága dönthet arról, javasolja-e a felfüggesztését. Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője szerint a Tisza Párt elnöke „fogott ember”, aki brüsszeli politikai mentorai védelmét élvezi.
A büntetőjogi mentessége érdekében kötött egy piszkos politikai alkut Manfred Weberrel, és ennek a piszkos politikai alkunak a beteljesedése lesz a holnapi döntés”
– fogalmazott Deutsch a Kossuth Rádióban.
A politikus szerint Magyar Péter csak a mentelmi jog fenntartásával tud menekülni a felelősségre vonás elől, és ezért „Brüsszel minden elképzelését alázatosan szolgálni fogja”. Deutsch a Tisza Párt EP-szavazásait is bírálta, amelyek szerinte a migrációs paktumot, a rezsicsökkentés eltörlését és adóemelést támogatnak. Ruszin-Szendi Romuluszra utalva hozzátette:
Olyan embernek, aki éles lőfegyverrel az oldalán jelenik meg egy közéleti fórumon, nincs helye a magyar közéletben.”