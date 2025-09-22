Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Jön a világ leghatékonyabb traffipaxa, retteghetnek a szabálytalankodók

Deutsch Tamás

Magyar Péter piszkos alkut kötött Brüsszellel

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselőcsoportjának vezetője szerint a Tisza Párt vezetője „piszkos politikai alkut” kötött Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével, hogy megőrizze mentelmi jogát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Deutsch TamásBrüsszelTisza Pártpolitikai alkumentelmi jogManfred WeberMagyar Péter

Magyar Péter mentelmi joga körüli vita újabb fordulatot vehet kedden, amikor az Európai Parlament jogi bizottsága dönthet arról, javasolja-e a felfüggesztését. Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője szerint a Tisza Párt elnöke „fogott ember”, aki brüsszeli politikai mentorai védelmét élvezi.

Deutsch Tamás
Deutsch Tamás szerint Magyar Pétert a brüsszeli mentorai tartják sakkban (Forrás: Facebook/Deutsch Tamás)

A büntetőjogi mentessége érdekében kötött egy piszkos politikai alkut Manfred Weberrel, és ennek a piszkos politikai alkunak a beteljesedése lesz a holnapi döntés” 

– fogalmazott Deutsch a Kossuth Rádióban.

 

Az erőszakot ki kell takarítani a közéletből

A politikus szerint Magyar Péter csak a mentelmi jog fenntartásával tud menekülni a felelősségre vonás elől, és ezért „Brüsszel minden elképzelését alázatosan szolgálni fogja”. Deutsch a Tisza Párt EP-szavazásait is bírálta, amelyek szerinte a migrációs paktumot, a rezsicsökkentés eltörlését és adóemelést támogatnak. Ruszin-Szendi Romuluszra utalva hozzátette: 

Olyan embernek, aki éles lőfegyverrel az oldalán jelenik meg egy közéleti fórumon, nincs helye a magyar közéletben.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!