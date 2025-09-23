Deutsch Tamás: Magyar Péter Brüsszel embere, ezért úszhatja meg a büntetőjogi felelősségre vonást

Az Európai Parlamentben a Manfred Weber-féle Európai Néppárt (EPP) és a teljes brüsszeli bagázs, a brüsszeli hatalmi koalíció úgy döntött, hogy Brüsszel embere, a Brüsszel által kinézett báb, Magyar Péter helytartójelölt Magyarországot illetően megúszhatja a büntetőjogi felelősségre vonást a lopási ügyében – jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP képviselőcsoport vezetője Brüsszelben kedden.

DeutschTamás

Fotó: facebook/Deutsch Tamás

Emlékeztetett: Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének, európai uniós képviselőjének a mentelmi joga felfüggesztését

köztörvényes bűncselekmény elkövetése miatt kellett Magyarország legfőbb ügyészének kezdeményeznie.

„Ma az Európai Parlamentben Manfred Weberék és a néppárti, szocialista, kommunista, zöld, liberális

brüsszeli hatalmi bagázs úgy döntött, hogy Magyar Péter Brüsszel embereként megúszhatja a lopási ügyet"

– fogalmazott.

Szavai szerint a döntés nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy az Európai Parlament, a mentelmi jogra vonatkozó írott szabályokat megsértve, ahhoz segédkezik, hogy egy köztörvényes bűncselekményt elkövető politikust kimenekítsenek a büntetőjogi felelősségre vonás alól.

Magyar Péter gyáván és törvénytelenül a mentelmi joga mögé bújik annak érdekében, hogy ne kelljen felelnie a tetteiért,

ne kelljen azért büntetőjogi felelősséget vállalnia, hogy lopás bűncselekményét követte el

– jelentette ki a fideszes politikus.

Deutsch Tamás: Magyar Péter brüsszeli tartótisztjei döntöttek

„A mai döntés azt jelenti, hogy Magyar Péter brüsszeli tartótisztjei úgy döntöttek, hogy ha Brüsszel embere vagy, akkor neked mindent lehet" – fogalmazott Deutsch Tamás, majd így folytatta:

„ha Brüsszel embere vagy, akkor büntetlenül, törvénytelenül felveheted a saját feleségeddel folytatott beszélgetést és nem lesz ennek semmilyen jogi következménye.

Ha Brüsszel embere vagy, akkor a jogi bizottság döntése azt üzeni, hogy bennfentes kereskedelemmel több tízmilliós vagyonra, gazdagodásra tehetsz szert,

és hiába törvénytelen mindez, ha Brüsszel embereként viselkedsz, akkor a hajad szála sem görbül, akkor mindent megtehetsz, akkor nem lesz mindennek büntetőjogi következménye

– közölte.