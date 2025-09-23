Hírlevél

Rendkívüli

Most érkezett: megcélozták Donald Trump helikopterét

Deutsch Tamás

Deutsch Tamás: Magyar Péter Brüsszel embere, ezért úszhatja meg a büntetőjogi felelősségre vonást

41 perce
Olvasási idő: 7 perc
Az EP szakbizottsága egyszerre döntött a magyarokat véresre verő Salis és a telefontolvaj Magyar Péter mentelmi ügyéről. Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP képviselőcsoport vezetője Brüsszelben kedden elmondta: A brüsszeli hatalmi koalíció úgy döntött, hogy Brüsszel embere, a Brüsszel által kinézett báb, Magyar Péter helytartójelölt Magyarországot illetően megúszhatja a büntetőjogi felelősségre vonást.
Az Európai Parlamentben a Manfred Weber-féle Európai Néppárt (EPP) és a teljes brüsszeli bagázs, a brüsszeli hatalmi koalíció úgy döntött, hogy Brüsszel embere, a Brüsszel által kinézett báb, Magyar Péter helytartójelölt Magyarországot illetően megúszhatja a büntetőjogi felelősségre vonást a lopási ügyében – jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP képviselőcsoport vezetője Brüsszelben kedden.

Deutsch Tamás
DeutschTamás
Fotó: facebook/Deutsch Tamás 

Emlékeztetett: Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének, európai uniós képviselőjének a mentelmi joga felfüggesztését

köztörvényes bűncselekmény elkövetése miatt kellett Magyarország legfőbb ügyészének kezdeményeznie.

„Ma az Európai Parlamentben Manfred Weberék és a néppárti, szocialista, kommunista, zöld, liberális

brüsszeli hatalmi bagázs úgy döntött, hogy Magyar Péter Brüsszel embereként megúszhatja a lopási ügyet"

– fogalmazott.

Szavai szerint a döntés nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy az Európai Parlament, a mentelmi jogra vonatkozó írott szabályokat megsértve, ahhoz segédkezik, hogy egy köztörvényes bűncselekményt elkövető politikust kimenekítsenek a büntetőjogi felelősségre vonás alól.

Magyar Péter gyáván és törvénytelenül a mentelmi joga mögé bújik annak érdekében, hogy ne kelljen felelnie a tetteiért,

ne kelljen azért büntetőjogi felelősséget vállalnia, hogy lopás bűncselekményét követte el

– jelentette ki a fideszes politikus.

Deutsch Tamás: Magyar Péter brüsszeli tartótisztjei döntöttek

„A mai döntés azt jelenti, hogy Magyar Péter brüsszeli tartótisztjei úgy döntöttek, hogy ha Brüsszel embere vagy, akkor neked mindent lehet" – fogalmazott Deutsch Tamás, majd így folytatta:

  • „ha Brüsszel embere vagy, akkor büntetlenül, törvénytelenül felveheted a saját feleségeddel folytatott beszélgetést és nem lesz ennek semmilyen jogi következménye.
  • Ha Brüsszel embere vagy, akkor a jogi bizottság döntése azt üzeni, hogy bennfentes kereskedelemmel több tízmilliós vagyonra, gazdagodásra tehetsz szert,
  • és hiába törvénytelen mindez, ha Brüsszel embereként viselkedsz, akkor a hajad szála sem görbül, akkor mindent megtehetsz, akkor nem lesz mindennek büntetőjogi következménye

– közölte.

A jogi szakbizottságban megszületett döntés egy piszkos politikai döntés

„Magyar Péternek mától papírja van arról, hogy ő egy fogott ember. Brüsszel által fogott ember. Egy olyan ember, aki csak úgy úszhatja meg a büntetőjogi felelősségre vonást, ha

mindenben Brüsszel szándékának, akaratának, utasításának, politikai akaratának megfelelően jár el

– tette hozzá.

Dobrev, Ilaria Salis, Magyar Péter: egykutya

Azzal összefüggésben, hogy az EP JURI bizottsága kedden szavazott Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője, valamint Ilaria Salis, az Európai Baloldal EP-képviselője európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztéséről is, Deutsch Tamás azt mondta, a JURI-bizottság annak rendje és módja szerint Dobrev Klárát és az olasz antifa-aktivistát is kimenekítette a büntetőjogi felelősségre vonás alól.

„Mi hiszünk a törvények előtti egyenlőségben, mi úgy gondoljuk, hogy a politikusra is ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak. A büntetőjogi jogkövetkezményekkel ugyanúgy szembe kell nézniük, mint bármely magyar honpolgárnak.

Brüsszel másképpen gondolkodik, ha valaki kiszolgálja Brüsszel érdekeit, akkor büntetőjogi mentességet ad. Ilaria Salisnak, Dobrev Klárának meg Magyar Péternek is

– tette hozzá nyilatkozatában Deutsch Tamás.

 

