Deutsch Tamás: Magyar Péter Brüsszel embere, ezért úszhatja meg a büntetőjogi felelősségre vonást

Az Európai Parlamentben a Manfred Weber-féle Európai Néppárt (EPP) és a teljes brüsszeli bagázs, a brüsszeli hatalmi koalíció úgy döntött, hogy Brüsszel embere, a Brüsszel által kinézett báb, Magyar Péter helytartójelölt Magyarországot illetően megúszhatja a büntetőjogi felelősségre vonást a lopási ügyében – jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP képviselőcsoport vezetője Brüsszelben kedden.
Emlékeztetett: Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének, európai uniós képviselőjének a mentelmi joga felfüggesztését
köztörvényes bűncselekmény elkövetése miatt kellett Magyarország legfőbb ügyészének kezdeményeznie.
„Ma az Európai Parlamentben Manfred Weberék és a néppárti, szocialista, kommunista, zöld, liberális
brüsszeli hatalmi bagázs úgy döntött, hogy Magyar Péter Brüsszel embereként megúszhatja a lopási ügyet"
– fogalmazott.
Szavai szerint a döntés nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy az Európai Parlament, a mentelmi jogra vonatkozó írott szabályokat megsértve, ahhoz segédkezik, hogy egy köztörvényes bűncselekményt elkövető politikust kimenekítsenek a büntetőjogi felelősségre vonás alól.
Magyar Péter gyáván és törvénytelenül a mentelmi joga mögé bújik annak érdekében, hogy ne kelljen felelnie a tetteiért,
ne kelljen azért büntetőjogi felelősséget vállalnia, hogy lopás bűncselekményét követte el
– jelentette ki a fideszes politikus.
„A mai döntés azt jelenti, hogy Magyar Péter brüsszeli tartótisztjei úgy döntöttek, hogy ha Brüsszel embere vagy, akkor neked mindent lehet" – fogalmazott Deutsch Tamás, majd így folytatta:
– közölte.
„Magyar Péternek mától papírja van arról, hogy ő egy fogott ember. Brüsszel által fogott ember. Egy olyan ember, aki csak úgy úszhatja meg a büntetőjogi felelősségre vonást, ha
mindenben Brüsszel szándékának, akaratának, utasításának, politikai akaratának megfelelően jár el
– tette hozzá.
Azzal összefüggésben, hogy az EP JURI bizottsága kedden szavazott Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője, valamint Ilaria Salis, az Európai Baloldal EP-képviselője európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztéséről is, Deutsch Tamás azt mondta, a JURI-bizottság annak rendje és módja szerint Dobrev Klárát és az olasz antifa-aktivistát is kimenekítette a büntetőjogi felelősségre vonás alól.
„Mi hiszünk a törvények előtti egyenlőségben, mi úgy gondoljuk, hogy a politikusra is ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak. A büntetőjogi jogkövetkezményekkel ugyanúgy szembe kell nézniük, mint bármely magyar honpolgárnak.
Brüsszel másképpen gondolkodik, ha valaki kiszolgálja Brüsszel érdekeit, akkor büntetőjogi mentességet ad. Ilaria Salisnak, Dobrev Klárának meg Magyar Péternek is
– tette hozzá nyilatkozatában Deutsch Tamás.