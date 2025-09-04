A Szuverenitásvédelmi Hivatal összegzése szerint az orosz–ukrán háború és Ukrajna EU-csatlakozási törekvései miatt Magyarország fokozott politikai dezinformációs nyomás alatt áll jelenleg. Brüsszel célja, hogy Budapest mondjon le külpolitikai és energetikai szuverenitásáról. Ebben nemcsak külföldi titkosszolgálatok, hanem hazai politikai és médiakörök is aktívan közreműködnek.

A Barátság II. kőolajvezeték fogadópontja a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában is ki van téve a dezinformációs kampánynak. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Dezinformációs célkeresztben Magyarország álláspontja

A tanulmány szerint a hamis hírek között szerepeltek a „magyar kémhálózat” kárpátaljai jelenlétéről vagy a kormány „titkos háborús terveiről” szóló állítások. Ezek célja, hogy Magyarországot az orosz érdekek kiszolgálójaként állítsák be.

A Barátság kőolajvezeték mint célpont

Kiemelt célponttá vált a magyar energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezeték. A Szuverenitásvédelmi Hivatal emlékeztetett:

A kőolajvezeték elleni támadás célja kettős volt: tényleges károkozás a magyarországi és szlovákiai kőolajellátásban, illetve az ukrán vezetés narratívájának kontrollált megjelenítése a médiában.”

A hivatal szerint az augusztus 22-i szabotázs és az azt kísérő médiakampány jól mutatta, hogy a nyomásgyakorlás nem csupán szimbolikus, hanem komoly gazdasági és biztonsági kockázatot hordoz.

Külföldről finanszírozott propaganda

A jelentés szerint transzatlanti alapokból és brüsszeli programokból támogatott médiumok és politikai szereplők tendenciózusan az ukrán álláspontot legitimáló kommentárokat közöltek. Egyes nyilatkozatokban nyíltan vállalták, hogy akár a magyar üzemanyag-ellátás leállását is elfogadhatónak tartják „a háború ára” címén.

Horn Gábor például kijelentette:

Ha az az ára a háború végének, hogy nincs üzemanyag, akkor nekem ez rendben van.”

Mások, mint Ruszin-Szendi Romulusz vagy Rácz András, Magyarország elszigetelődését és a szállítások megszakadását relativizálták.

A kampány politikai haszonélvezői

A tanulmány szerint a magyar érdekek következetes támadása alkalmas lehet arra, hogy a hazai választási kampányban politikai előnyhöz juttassa a Kijevvel és Brüsszellel szövetséges pártokat.