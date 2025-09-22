Hírlevél

Orbán Viktor

Ilyen volt a hangulat a digitális polgári körök első gyűlésen

A több mint tízezer résztvevővel megtartott első országos találkozó a mozgalom sikerét bizonyította. A miniszterelnök friss videót osztott meg.
Orbán Viktor a közösségi oldalán arról osztott meg egy videót, hogy milyen volt a hangulat a digitális polgári körök első országos találkozóján. 

A Digitális Polgári Körök célja , hogy összekösse azokat a magyarokat, akik a nemzeti értékek, a hazaszeretet és a közösségi cselekvés mellett elkötelezetten állnak ki, online és offline egyaránt.  Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök az Edda együttes A kör című dalát választotta a videó zenei aláfestéséhez, ráadásul Pataky Attila többször is feltűnik a videóban.

Ilyen volt a digitális polgári körök első országos találkozója! Több mint 10 ezren jöttünk össze! Jó volt veletek!

– írta Orbán Viktor.

A Digitális Polgári Körök célja egyébként, hogy összekösse azokat a magyarokat, akik a nemzeti értékek, a hazaszeretet és a közösségi cselekvés mellett elkötelezetten állnak ki, online és offline egyaránt. A több mint tízezer résztvevővel megtartott első országos találkozó ennek a mozgalomnak a sikerét bizonyította.

 

