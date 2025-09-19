Nemzeti ügyek a digitális térben – így működnek a Digitális Polgári Körök

A jobboldal mindig is a közösség erejéből merített. A Digitális Polgári Körök ehhez adtak új, 21. századi keretet: összekapcsolják azokat, akik fontosnak tartják a nemzeti szuverenitást, a családokat, a keresztény értékeket, a gyermekvédelmet vagy éppen a tudomány fejlődését. Ezek a körök ma már több mint 70 ezer ember részvételével működnek, és a polgári Magyarország digitális közösségi hálózatát jelentik.
A szuverenitás kérdése minden nemzeti ügy középpontjában áll. Szánthó Miklós körének célja, hogy megmutassa: Magyarország jövőjét a magyar emberek döntéseinek kell meghatároznia, nem brüsszeli bürokratáknak. Ez a kör a nemzeti önállóság és függetlenség digitális bástyája.
A sport mindig is közösséget épített, de most már a digitális világban is. Kubatov Gábor vezetésével a Fradi Kör a sportolók, szurkolók és a hazafias közösség digitális otthona lett. A kör üzenete világos: a sport nemcsak teljesítmény, hanem nemzeti összetartozás is.
Schmidt Mária történész és múzeumigazgató a nemzeti büszkeséget képviseli. A kör célja, hogy a magyar történelem, kultúra és identitás értékei a digitális térben is erőteljesen jelen legyenek. Ez a közösség emlékeztet: a múltunkból erőt merítve építhetjük a jövőt.
Budapest sokszor a baloldali túlsúly terepe, de a Budapesti Kör éppen ezen kíván változtatni. Szentkirályi Alexandra vezetésével a konzervatív hangoknak szervezett, aktív közössége épült ki a fővárosban. A cél, hogy a polgári értékek Budapesten is erőteljesen jelen legyenek.
A 21. században a mesterséges intelligencia és az innováció kulcskérdések. Jakab Roland körének feladata, hogy ezekben a modern kihívásokban is érvényesüljenek a nemzeti érdekek és a konzervatív értékek. Ez a kör Magyarország digitális jövőjének egyik stratégiai közössége.
A Digitális Polgári Körök azt üzenik:
a jobboldal nem engedi át az online világot sem a baloldalnak, sem a külföldi érdekeknek.
Ezek a körök nem csupán csoportok – hanem közösségek, amelyek erőt adnak a polgári Magyarországnak. Az üzenet világos: a jobboldal a digitális térben is honfoglalást hajt végre.