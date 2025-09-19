Hírlevél

Rendkívüli

Ma dől el Ukrajna sorsa? Zelenszkij már teljes pánikban van

Nemzeti ügyek a digitális térben – így működnek a Digitális Polgári Körök

A Digitális Polgári Körök (DPK) a jobboldali közösségépítés új formái az online térben. Az év eleje óta számos különböző DPK alakult, amelyek más-más területen képviselik a konzervatív értékeket. A DPK-kat politikusok, hiteles közéleti szereplők vezetik, akik mögött komoly tapasztalat és elköteleződés áll. A Digitális Polgári Körök bizonyítják: a jobboldal nemcsak a közéletben, hanem a digitális világban is egyre erősebb közösség.
Digitális Polgári Körkonzervatív értékekOrbán ViktorértéktalálkozóMagyarország

A jobboldal mindig is a közösség erejéből merített. A Digitális Polgári Körök ehhez adtak új, 21. századi keretet: összekapcsolják azokat, akik fontosnak tartják a nemzeti szuverenitást, a családokat, a keresztény értékeket, a gyermekvédelmet vagy éppen a tudomány fejlődését. Ezek a körök ma már több mint 70 ezer ember részvételével működnek, és a polgári Magyarország digitális közösségi hálózatát jelentik.

Digitális Polgári Kör
Megkezdődött a digitális honfoglalás, elindultak a Digitális Polgári Körök. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Az első 25 Digitális Polgári Kör

  • Szuverenitásvédelmi – Szánthó Miklós
  • Gazdálkodj okosan – Palóc André
  • Üzleti – Nagy Elek
  • Sportolók – Baji Balázs
  • Háborúellenes – Kiss Rajmund
  • Drogellenes – Horváth László
  • Migrációellenes – Dezső Tamás
  • Gyermekvédelmi – Király Nóra
  • Külhoni magyarok – Zsigmond Barna Pál
  • Roma – Sztojka Attila
  • Vidéki – Gyopáros Alpár
  • Egészséges nemzetért – Takács Péter
  • Nevelési-oktatási – Balatoni Katalin
  • Női – Marsi Anikó
  • Zebra – Kocsis Máté
  • Bántalmazott nők – Vitályos Eszter
  • Fradi – Kubatov Gábor
  • Tudomány és AI – Jakab Roland
  • Budapesti – Szentkirályi Alexandra
  • Büszkeség – Schmidt Mária
  • Dopearcok – Dopeman
  • Beszélgető – Skrabski Fruzsina
  • Nemzetek Európája – Bóka János
  • Családokért – Gyurkó Kata
  • Keresztény – Máthé Zsuzsa

Szuverenitásvédelmi Kör – Szánthó Miklós vezetésével

A szuverenitás kérdése minden nemzeti ügy középpontjában áll. Szánthó Miklós körének célja, hogy megmutassa: Magyarország jövőjét a magyar emberek döntéseinek kell meghatároznia, nem brüsszeli bürokratáknak. Ez a kör a nemzeti önállóság és függetlenség digitális bástyája.

Fradi Kör – Kubatov Gáborral

A sport mindig is közösséget épített, de most már a digitális világban is. Kubatov Gábor vezetésével a Fradi Kör a sportolók, szurkolók és a hazafias közösség digitális otthona lett. A kör üzenete világos: a sport nemcsak teljesítmény, hanem nemzeti összetartozás is.

Büszkeség Kör – Schmidt Mária irányításával

Schmidt Mária történész és múzeumigazgató a nemzeti büszkeséget képviseli. A kör célja, hogy a magyar történelem, kultúra és identitás értékei a digitális térben is erőteljesen jelen legyenek. Ez a közösség emlékeztet: a múltunkból erőt merítve építhetjük a jövőt.

Budapesti Kör – Szentkirályi Alexandrával

Budapest sokszor a baloldali túlsúly terepe, de a Budapesti Kör éppen ezen kíván változtatni. Szentkirályi Alexandra vezetésével a konzervatív hangoknak szervezett, aktív közössége épült ki a fővárosban. A cél, hogy a polgári értékek Budapesten is erőteljesen jelen legyenek.

Tudomány és AI Kör – Jakab Roland vezetésével

A 21. században a mesterséges intelligencia és az innováció kulcskérdések. Jakab Roland körének feladata, hogy ezekben a modern kihívásokban is érvényesüljenek a nemzeti érdekek és a konzervatív értékek. Ez a kör Magyarország digitális jövőjének egyik stratégiai közössége.

A közösség ereje a digitális világban

A Digitális Polgári Körök azt üzenik: 

a jobboldal nem engedi át az online világot sem a baloldalnak, sem a külföldi érdekeknek.

Ezek a körök nem csupán csoportok – hanem közösségek, amelyek erőt adnak a polgári Magyarországnak. Az üzenet világos: a jobboldal a digitális térben is honfoglalást hajt végre.

 

