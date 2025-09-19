Nemzeti ügyek a digitális térben – így működnek a Digitális Polgári Körök

A jobboldal mindig is a közösség erejéből merített. A Digitális Polgári Körök ehhez adtak új, 21. századi keretet: összekapcsolják azokat, akik fontosnak tartják a nemzeti szuverenitást, a családokat, a keresztény értékeket, a gyermekvédelmet vagy éppen a tudomány fejlődését. Ezek a körök ma már több mint 70 ezer ember részvételével működnek, és a polgári Magyarország digitális közösségi hálózatát jelentik.

Megkezdődött a digitális honfoglalás, elindultak a Digitális Polgári Körök. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Az első 25 Digitális Polgári Kör

Szuverenitásvédelmi – Szánthó Miklós

Gazdálkodj okosan – Palóc André

Üzleti – Nagy Elek

Sportolók – Baji Balázs

Háborúellenes – Kiss Rajmund

Drogellenes – Horváth László

Migrációellenes – Dezső Tamás

Gyermekvédelmi – Király Nóra

Külhoni magyarok – Zsigmond Barna Pál

Roma – Sztojka Attila

Vidéki – Gyopáros Alpár

Egészséges nemzetért – Takács Péter

Nevelési-oktatási – Balatoni Katalin

Női – Marsi Anikó

Zebra – Kocsis Máté

Bántalmazott nők – Vitályos Eszter

Fradi – Kubatov Gábor

Tudomány és AI – Jakab Roland

Budapesti – Szentkirályi Alexandra

Büszkeség – Schmidt Mária

Dopearcok – Dopeman

Beszélgető – Skrabski Fruzsina

Nemzetek Európája – Bóka János

Családokért – Gyurkó Kata

Keresztény – Máthé Zsuzsa

Szuverenitásvédelmi Kör – Szánthó Miklós vezetésével

A szuverenitás kérdése minden nemzeti ügy középpontjában áll. Szánthó Miklós körének célja, hogy megmutassa: Magyarország jövőjét a magyar emberek döntéseinek kell meghatároznia, nem brüsszeli bürokratáknak. Ez a kör a nemzeti önállóság és függetlenség digitális bástyája.

Fradi Kör – Kubatov Gáborral

A sport mindig is közösséget épített, de most már a digitális világban is. Kubatov Gábor vezetésével a Fradi Kör a sportolók, szurkolók és a hazafias közösség digitális otthona lett. A kör üzenete világos: a sport nemcsak teljesítmény, hanem nemzeti összetartozás is.

Büszkeség Kör – Schmidt Mária irányításával

Schmidt Mária történész és múzeumigazgató a nemzeti büszkeséget képviseli. A kör célja, hogy a magyar történelem, kultúra és identitás értékei a digitális térben is erőteljesen jelen legyenek. Ez a közösség emlékeztet: a múltunkból erőt merítve építhetjük a jövőt.