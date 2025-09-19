Hírlevél

Rendkívüli

Kiderült a titok: Donald Trump ezt ajánlotta fel Zelenszkijnek a békékért cserébe

Orbán Viktor

Digitális Polgári Körök: Szabó Zsófi és Rákay Philip videóüzenete

Orbán Viktor Facebook-oldalán osztott meg egy videót, amelyben Szabó Zsófi és Rákay Philip beszélnek a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozójáról, a „Gyűlésről”. A találkozó célja, hogy a résztvevők tapasztalatot cseréljenek és erősítsék a digitális polgári közösségeket.
Orbán Viktor Facebook-oldalán jelent meg a videó, amelyben Szabó Zsófi és Rákay Philip beszélnek a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozójáról, az úgynevezett „Gyűlésről”. A találkozó célja, hogy a digitális polgári közösségek tagjai személyesen is találkozzanak, tapasztalatot cseréljenek és ötleteket osszanak meg.

Holnap startol a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozója. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Szabó Zsófi és Rákay Philip üzenete

A videóban Szabó Zsófi és Rákay Philip hangsúlyozzák a részvétel fontosságát, valamint azt, hogy a találkozó lehetőséget ad a digitális közösségek erősítésére és az aktív részvételre.

Digitális közösségépítés és párbeszéd

A Gyűlés célja nemcsak a személyes találkozás, hanem a digitális polgári közösségek összekapcsolása is. A résztvevők tapasztalatot cserélhetnek, inspirálhatják egymást, és új lendületet adhatnak a közösségi aktivitásnak az ország minden pontjáról érkező tagok számára.

 

