A miniszterelnök mosolygós, jó hangulatú bejegyzésben tudatta, hogy lezajlott a főpróba a Papp László Budapest Sportarénában. Orbán Viktor Szabó Zsófi és Rákay Philip társaságában várja a holnapi gyűlést, amelyen a Digitális Polgári Körök közössége történelmi erővel jelenik meg.

Holnap lesz a Digitális Polgári Körök Első Országos találkozója. A képen: Orbán Viktor, Szabó Zsófi és Rákay Philip. Forrás: Facebook/Orbán Viktor

A Gyűlés: a jobboldal digitális közössége egy térben

A Digitális Polgári Körök az elmúlt hónapokban robbanásszerűen fejlődtek: az online közösségekből mára erős, valós közösségi háló épült ki. A Sportarénában tartandó országos találkozó ennek a folyamatnak a csúcspontja, ahol a konzervatív közösség egyszerre mutatja meg erejét és egységét.

Neves előadók és erős program

A színpadi műsor 16 órakor kezdődik, ahol felszólal többek között Lázár János építési és közlekedési miniszter, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, és természetesen Orbán Viktor miniszterelnök is. A politikai vezetők mellett a civil világ neves képviselői is színpadra lépnek, hogy közösen erősítsék a polgári közösség üzenetét.

EXPO és találkozások

A rendezvényhez kapcsolódva a résztvevőket egy kiállítótér is várja, közel 40 standdal, ahol a Digitális Polgári Körök mellett más szervezetek és közösségek is képviseltetik magukat. Ez egyedülálló lehetőség a kapcsolatépítésre, új tagok bevonására és a közös ügyek megvitatására.