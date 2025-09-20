Kezdődik a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozója – itt nézheti élőben
Ma, 2025. szeptember 20-án, a Papp László Budapest Sportarénában tartják a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóját, „A Gyűlést”, amely egy offline ünnepe lesz annak, amit a polgári jobboldal az online térben épített az elmúlt hónapokban. A kezdeményezés célja, hogy a Digitális Polgári Körök tagjai – politikusok, szakértők, művészek, civilek – együtt mutassák meg: a nemzeti identitás és közösségi értékek nemcsak múlt, hanem élő erő. Kövesse velünk a HírTV élő adását.