Rendkívüli

Brutális mészárlás a fronton: Putyin történelmi támadást hajtott végre Ukrajnában

jobboldal

Kezdődik a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozója – itt nézheti élőben

26 perce
Olvasási idő: 3 perc
Ma, 2025. szeptember 20-án, a Papp László Budapest Sportarénában tartják a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóját, „A Gyűlést”, amely egy offline ünnepe lesz annak, amit a polgári jobboldal az online térben épített az elmúlt hónapokban. A kezdeményezés célja, hogy a Digitális Polgári Körök tagjai – politikusok, szakértők, művészek, civilek – együtt mutassák meg: a nemzeti identitás és közösségi értékek nemcsak múlt, hanem élő erő. Kövesse velünk a HírTV élő adását.
jobboldal

OrbánViktor, DPK, gyűlés, Digitális Polgári Körök
Orbán Viktor is a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozójára készül
Fotó: Facebook/Orbán Viktor 

Mi a Digitális Polgári Körök (DPK) kezdeményezés?

A mozgalom

Orbán Viktor és jobboldali, hazafias civilek közös kezdeményezésére jött létre, hogy új digitális-polgári erőt alkosson:

  • Felépítése szervezett, több alaptémára és témakörre osztva (pl. „Gazdálkodj okosan”, „Sportolók”, „Családokért”, „Keresztény”, „Tudomány és AI”, stb.). 
  • Civil szereplők (művészek, szakértők, közéleti személyiségek) bevonásával, akik hitelesek és köztiszteletben állnak – így a mozgalom nem puszta politikai retorika, hanem valós társadalmi hátterű.  
  • Célja, hogy a digitális tér „honfoglalásával” – vagyis aktív jelenléttel, közösségekkel, tartalommal, vitákkal – védelmet biztosítson a magyarság kulturális és identitásbeli értékeinek.

A HírTV stábja a helyszínen van és onnan élő közvetítéssek jelentkeznek, amelyet itt is meg tud tekinteni:

 

