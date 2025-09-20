Digitális Polgári Körök: a jobboldal új ereje összegyűlik a Sportarénában

Ma a Sportarénában érkezik el az idő, amikor digitális közösségeink a valós térben is demonstrálják erejüket Magyarország jövőjéért. Itt a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozója!
A Digitális Polgári Körök (DPK) mozgalma Orbán Viktor és jobboldali, hazafias civilek közös kezdeményezésére jött létre, hogy új digitális-polgári erőt alkosson:
Az első 25 Digitális Polgári Kör, és vezetőik, akik az élvonalba álltak:
Kör neve
Vezető / alapító személy
|Szuverenitásvédelmi
|Szánthó Miklós
|Gazdálkodj okosan
|Palóc André
|Üzleti
|Nagy Elek
|Sportolók
|Baji Balázs
|Háborúellenes
|Kiss Rajmund
|Drogellenes
|Horváth László
|Migrációellenes
|Dezső Tamás
|Gyermekvédelmi
|Király Nóra
|Külhoni magyarok
|Zsigmond Barna Pál
|Roma
|Sztojka Attila
|Vidéki
|Gyopáros Alpár
|Egészséges nemzetért
|Takács Péter
|Nevelési-oktatási
|Balatoni Katalin
|Női
|Marsi Anikó
|Zebra
|Kocsis Máté
|Bántalmazott nők
|Vitályos Eszter
|Fradi
|Kubatov Gábor
|Tudomány és AI
|Jakab Roland
|Budapesti
|Szentkirályi Alexandra
|Büszkeség
|Schmidt Mária
|Dopearcok
|Dopeman
|Beszélgető
|Skrabski Fruzsina
|Nemzetek Európája
|Bóka János
|Családokért
|Gyurkó Kata
|Keresztény
|Máthé Zsuzsa
(Ők alkotják az első vonalat – a mozgalmat – akik már most látványosan dolgoznak, valódi identitással, nemzeti célokkal.)
Ma, „A Gyűlés” napján, a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozója nem egyszerű esemény – ez mérföldkő. Azoknak, akik hisznek benne, hogy Magyarországnak szüksége van akár az online térben, akár az utcán, akár a közösségi életben aktív, felelős, identitásáért, hagyományaiért kiálló polgári mozgalomra, ott a helyük. Ez a találkozó nem csupán politikai üzenet: közösségi erődemonstráció, identitásvállalás és jövőépítés első lépése.