Digitális Polgári Körök: a jobboldal új ereje összegyűlik a Sportarénában

Ma a Sportarénában érkezik el az idő, amikor digitális közösségeink a valós térben is demonstrálják erejüket Magyarország jövőjéért. Itt a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozója!

Megkezdődött a digitális honfoglalás, elindultak a Digitális Polgári Körök és ma van a Digitális Polgári Körök Első Országos találkozója! Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Miért fontosak a Digitális Polgári Körök?

Identitásvédelem a digitális térben: A mai világban az online kommunikáció, a közösségi média és a digitális tartalom hatalmas befolyással bír. A Digitális Polgári Körök célja, hogy ebben a térben is aktív, konstruktív szereplők legyünk, védjük kultúránkat, nyelvünket, hagyományainkat.

Közösség- és felelősségvállalás: Olyan emberek mozdulnak meg, akik nemcsak kritikát gyakorolnak, hanem tennének is – szakértők, művészek, helyi közösségek tagjai –, együtt dolgozva azért, hogy ne csak hangosak legyünk, hanem kínáljunk alternatívát, segítséget, jövőképet.

Offline és online összekapcsolása: Fontos, hogy amit az interneten elkezdünk, az a való életben is láthatóvá váljon – találkozók, rendezvények, közösségi események. „A Gyűlés” példája: amikor az online gyűlölet, torzítás helyett valós, személyes összefogás, párbeszéd és közösségi élmény jön létre.

Mi ez a kezdeményezés?

A Digitális Polgári Körök (DPK) mozgalma Orbán Viktor és jobboldali, hazafias civilek közös kezdeményezésére jött létre, hogy új digitális-polgári erőt alkosson:

Felépítése szervezett, több alaptémára és témakörre osztva (pl. „Gazdálkodj okosan”, „Sportolók”, „Családokért”, „Keresztény”, „Tudomány és AI”, stb.).

Civil szereplők (művészek, szakértők, közéleti személyiségek) bevonásával, akik hitelesek és köztiszteletben állnak – így a mozgalom nem puszta politikai retorika, hanem valós társadalmi hátterű.

Célja, hogy a digitális tér „honfoglalásával” – vagyis aktív jelenléttel, közösségekkel, tartalommal, vitákkal – védelmet biztosítson a magyarság kulturális és identitásbeli értékeinek.

Kik az első 25 Digitális Polgári Kör alapítói?

Az első 25 Digitális Polgári Kör, és vezetőik, akik az élvonalba álltak:

Kör neve Vezető / alapító személy Szuverenitásvédelmi Szánthó Miklós Gazdálkodj okosan Palóc André Üzleti Nagy Elek Sportolók Baji Balázs Háborúellenes Kiss Rajmund Drogellenes Horváth László Migrációellenes Dezső Tamás Gyermekvédelmi Király Nóra Külhoni magyarok Zsigmond Barna Pál Roma Sztojka Attila Vidéki Gyopáros Alpár Egészséges nemzetért Takács Péter Nevelési-oktatási Balatoni Katalin Női Marsi Anikó Zebra Kocsis Máté Bántalmazott nők Vitályos Eszter Fradi Kubatov Gábor Tudomány és AI Jakab Roland Budapesti Szentkirályi Alexandra Büszkeség Schmidt Mária Dopearcok Dopeman Beszélgető Skrabski Fruzsina Nemzetek Európája Bóka János Családokért Gyurkó Kata Keresztény Máthé Zsuzsa Az első 25 Digitális Polgári Kör

(Ők alkotják az első vonalat – a mozgalmat – akik már most látványosan dolgoznak, valódi identitással, nemzeti célokkal.)