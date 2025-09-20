Hírlevél

Digitális Polgári Kör

Digitális Polgári Körök: a jobboldal új ereje összegyűlik a Sportarénában

Ma, 2025. szeptember 20-án, a Papp László Budapest Sportarénában tartják a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóját, „A Gyűlést”, amely egy offline ünnepe lesz annak, amit a polgári jobboldal az online térben épített az elmúlt hónapokban. A kezdeményezés célja, hogy a Digitális Polgári Körök tagjai – politikusok, szakértők, művészek, civilek – együtt mutassák meg: a nemzeti identitás és közösségi értékek nemcsak múlt, hanem élő erő. Mára már nemcsak a 25 Digitális Polgári Kör működik, hanem számos új kör is alakult, a DPK honlapja szerint pedig több, mint 70 ezer ember csatlakozott a kezdeményezéshez. A Digitális Polgári Körökkel egy új, polgári, kulturális, identitásvédelmi mozgalom bontakozik ki. A találkozón szónokok, EXPO-standok, közösségi programok várják azokat, akiket nemcsak a politika, hanem a cselekvés is motivál.
Ma a Sportarénában érkezik el az idő, amikor digitális közösségeink a valós térben is demonstrálják erejüket Magyarország jövőjéért. Itt a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozója!

Digitális Polgári Körök
Megkezdődött a digitális honfoglalás, elindultak a Digitális Polgári Körök és ma van a Digitális Polgári Körök Első Országos találkozója! Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Miért fontosak a Digitális Polgári Körök?

  • Identitásvédelem a digitális térben: A mai világban az online kommunikáció, a közösségi média és a digitális tartalom hatalmas befolyással bír. A Digitális Polgári Körök célja, hogy ebben a térben is aktív, konstruktív szereplők legyünk, védjük kultúránkat, nyelvünket, hagyományainkat.  
  • Közösség- és felelősségvállalás: Olyan emberek mozdulnak meg, akik nemcsak kritikát gyakorolnak, hanem tennének is – szakértők, művészek, helyi közösségek tagjai –, együtt dolgozva azért, hogy ne csak hangosak legyünk, hanem kínáljunk alternatívát, segítséget, jövőképet.  
  • Offline és online összekapcsolása: Fontos, hogy amit az interneten elkezdünk, az a való életben is láthatóvá váljon – találkozók, rendezvények, közösségi események. „A Gyűlés” példája: amikor az online gyűlölet, torzítás helyett valós, személyes összefogás, párbeszéd és közösségi élmény jön létre.

Mi ez a kezdeményezés?

A Digitális Polgári Körök (DPK) mozgalma Orbán Viktor és jobboldali, hazafias civilek közös kezdeményezésére jött létre, hogy új digitális-polgári erőt alkosson:

  • Felépítése szervezett, több alaptémára és témakörre osztva (pl. „Gazdálkodj okosan”, „Sportolók”, „Családokért”, „Keresztény”, „Tudomány és AI”, stb.).  
  • Civil szereplők (művészek, szakértők, közéleti személyiségek) bevonásával, akik hitelesek és köztiszteletben állnak – így a mozgalom nem puszta politikai retorika, hanem valós társadalmi hátterű.  
  • Célja, hogy a digitális tér „honfoglalásával” – vagyis aktív jelenléttel, közösségekkel, tartalommal, vitákkal – védelmet biztosítson a magyarság kulturális és identitásbeli értékeinek.

Kik az első 25 Digitális Polgári Kör alapítói?

Az első 25 Digitális Polgári Kör, és vezetőik, akik az élvonalba álltak: 

Kör neve

Vezető / alapító személy

SzuverenitásvédelmiSzánthó Miklós 
Gazdálkodj okosanPalóc André 
ÜzletiNagy Elek 
SportolókBaji Balázs 
HáborúellenesKiss Rajmund 
DrogellenesHorváth László 
MigrációellenesDezső Tamás 
GyermekvédelmiKirály Nóra 
Külhoni magyarokZsigmond Barna Pál 
RomaSztojka Attila 
VidékiGyopáros Alpár 
Egészséges nemzetértTakács Péter 
Nevelési-oktatásiBalatoni Katalin 
NőiMarsi Anikó 
ZebraKocsis Máté 
Bántalmazott nőkVitályos Eszter 
FradiKubatov Gábor 
Tudomány és AIJakab Roland 
BudapestiSzentkirályi Alexandra 
BüszkeségSchmidt Mária 
DopearcokDopeman 
BeszélgetőSkrabski Fruzsina 
Nemzetek EurópájaBóka János 
CsaládokértGyurkó Kata 
KeresztényMáthé Zsuzsa 
Az első 25 Digitális Polgári Kör

(Ők alkotják az első vonalat – a mozgalmat – akik már most látványosan dolgoznak, valódi identitással, nemzeti célokkal.)

Mi várható a mai rendezvényen: „A Gyűlés” (2025. szeptember 20.)

  • Helyszín és idő: Papp László Budapest Sportaréna, délután 16:00-kor kezdődik a színpadi program.
  • Szónokok: Szónokolnak Lázár János építési és közlekedési miniszter, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, valamint Orbán Viktor miniszterelnök. Ők adják a rendezvény politikai gravitációját.
  • Civil hozzájárulók: A program része lesz, hogy civil képviselők, szakértők, művészek is felszólalnak – olyan személyek, akik a Digitális Polgári Körök különböző témáin (pl. nevelés, család, tudomány, közösségi kultúra) dolgoznak.
  • EXPO-standok: Közel 40 standon mutatkoznak be különféle Digitális Polgári Körök és más kiállítók. Lehetőség lesz személyes találkozásokra, sokszínű programokra, vitákra, bemutatókra – mindez annak érdekében, hogy a tagok ne csak online ismerjék egymást, hanem élő közösségként találkozzanak.
  • Üzenet és cél: A rendezvény célja kettős: bemutatni, hogy a nemzeti, polgári értékek és identitás a digitális világban is számít, és azt is, hogy Magyarország jobboldala készen áll – nemcsak kampányüzenetekkel, hanem konkrét közösségi cselekvéssel.

Ma van a napja a digitális polgári újraegyesülésnek

Ma, „A Gyűlés” napján, a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozója nem egyszerű esemény – ez mérföldkő. Azoknak, akik hisznek benne, hogy Magyarországnak szüksége van akár az online térben, akár az utcán, akár a közösségi életben aktív, felelős, identitásáért, hagyományaiért kiálló polgári mozgalomra, ott a helyük. Ez a találkozó nem csupán politikai üzenet: közösségi erődemonstráció, identitásvállalás és jövőépítés első lépése.

 

