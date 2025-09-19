Közösség, védelem, érték: ezért jöttek létre a Digitális Polgári Körök

A közösség mindig is a jobboldali értékrend egyik alappillére volt. A nemzeti gondolat, a keresztény kultúra és a közösség védelme azonban nem maradhat kizárólag a fizikai találkozások világában. A baloldal már régóta uralja az online kommunikációt, ezért szükség van egy szervezett, összetartó jobboldali hálózatra a digitális világban is – erre ad választ a Digitális Polgári Körök (DPK) kezdeményezés.

A DPK-t Orbán Viktor miniszterelnök indította el a civil szféra képviselőivel közösen. Célja, hogy összefogja a polgári- konzervatív értékrendet képviselőket az online térben, és védje a magyar kultúrát, a nyelvet és a nemzeti identitást. A csatlakozás lehetősége minden jobboldali, konzervatív gondolkodású polgár előtt nyitva áll, és a regisztráció során kiválasztható a legmegfelelőbb online közösség.

Miért jöttek létre a Digitális Polgári Körök?

A Digitális Polgári Körök lehetőséget biztosítanak arra, hogy a polgári értékeket vallók ne elszigetelten, hanem szervezetten és egymást erősítve legyenek jelen a közösségi médiában. Ezáltal nem csupán a hazug baloldali narratívákkal szemben lehet hatékonyan fellépni, hanem a jobboldali gondolat is sokkal erősebben és hallhatóbb formában jelenik meg.

Az online jelenlét jelentősége

Ma már nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a közbeszéd jelentős része a digitális térben zajlik. Aki itt hallatja a hangját, az képes alakítani a közvéleményt. A jobboldalnak tehát nemcsak kötelessége, hanem felelőssége is, hogy erős és szervezett módon legyen jelen a közösségi médiában – ezt teszik lehetővé a Digitális Polgári Körök.

Együtt erősebbek vagyunk

A Digitális Polgári Körök közösséget építenek, összekapcsolják az azonos értékrendet valló embereket, és lehetőséget adnak a gyors reagálásra a közéleti kérdésekben. A tagok nemcsak fogyasztói a híreknek, hanem aktív alakítói is a közbeszédnek. Így válik a jobboldali közösség a digitális világban is meghatározó tényezővé.

Történelmi indulás a Papp László Sportarénában

A Digitális Polgári Körök első nagy találkozóját 2025. szeptember 20-án tartják Budapesten, a Papp László Sportarénában.

Ez az esemény nemcsak a közösség hivatalos indulását jelenti, hanem szimbolikus üzenet is: a jobboldal készen áll arra, hogy a digitális térben is egységesen és szervezetten hallassa a hangját.