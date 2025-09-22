Brutális dolgokról beszélt a volt ukrán külügyminiszter

Menczer Tamás, közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy Ukrajna felvétele az Európai Unióba milyen katasztrófával járna az európai gazdákra nézve. Szavait Dmitro Kuleba, volt ukrán külügyminiszter szavaival támasztotta alá, aki a következőt nyilatkozta:
Jelenleg az egész ukrán agrárium kategorikusan összeegyeztethetetlen az európai mezőgazdasággal. Vagyis ha úgy lépünk be, ahogy most áll a helyzet, egyszerűen megölnénk a gazdákat egész Európában.”
A kormánypárti politikus szerint ezért a magyar kormány és a Fidesz nemet mond Ukrajna uniós tagságára.
Menczer felhívta a figyelmet, hogy a Tisza Párt és szavazóinak többsége, 58 százaléka támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, de a kormány álláspontja egyértelmű: nemet mond Ukrajna Európai uniós csatlakozására.
Hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre!”
– zárta videóját Menczer.