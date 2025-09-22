Hírlevél

Rendkívüli

Rendkívüli NATO-gyűlést hívtak össze, kitör a világháború?

Dmitro Kuleba

Brutális dolgokról beszélt a volt ukrán külügyminiszter

30 perce
Ha Ukrajna jelenlegi állapotában csatlakozna az EU-hoz, az „megölné” az európai mezőgazdaságot - idézte Dmitro Kuleba szavait Menczer Tamás, a fidesz kommunikációs igazgatója.
Dmitro Kuleba

Menczer Tamás, közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy Ukrajna felvétele az Európai Unióba milyen katasztrófával járna az európai gazdákra nézve. Szavait Dmitro Kuleba, volt ukrán külügyminiszter szavaival támasztotta alá, aki a következőt nyilatkozta: 

Menczer Tamás
Menczer Tamás,  a fidezs kommunikációs igazgatója Dmitro Kuleba, volt ukrán külügyminiszter szavaival támasztotta alá Ukrajna uniós csatlakozásának veszélyét. 
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Jelenleg az egész ukrán agrárium kategorikusan összeegyeztethetetlen az európai mezőgazdasággal. Vagyis ha úgy lépünk be, ahogy most áll a helyzet, egyszerűen megölnénk a gazdákat egész Európában.”

A kormánypárti politikus szerint ezért a magyar kormány és a Fidesz nemet mond Ukrajna uniós tagságára.

A kormánynak Magyarország az első

Menczer felhívta a figyelmet, hogy a Tisza Párt és szavazóinak többsége, 58 százaléka támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, de a kormány álláspontja egyértelmű: nemet mond Ukrajna Európai uniós csatlakozására. 

Hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre!” 

– zárta videóját Menczer.

