Brutális dolgokról beszélt a volt ukrán külügyminiszter

Menczer Tamás, közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy Ukrajna felvétele az Európai Unióba milyen katasztrófával járna az európai gazdákra nézve. Szavait Dmitro Kuleba, volt ukrán külügyminiszter szavaival támasztotta alá, aki a következőt nyilatkozta:

Menczer Tamás, a fidezs kommunikációs igazgatója Dmitro Kuleba, volt ukrán külügyminiszter szavaival támasztotta alá Ukrajna uniós csatlakozásának veszélyét.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Jelenleg az egész ukrán agrárium kategorikusan összeegyeztethetetlen az európai mezőgazdasággal. Vagyis ha úgy lépünk be, ahogy most áll a helyzet, egyszerűen megölnénk a gazdákat egész Európában.”

A kormánypárti politikus szerint ezért a magyar kormány és a Fidesz nemet mond Ukrajna uniós tagságára.