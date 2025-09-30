„Nem az övéké, a mienk” – kommentháború Dobrev Klára kampányhirdetése alatt

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke fizetett Facebook-hirdetésben kampányol a határon túli magyarok választójoga ellen. Bár a párt régóta következetesen ellene van a külhoni szavazatoknak, a mostani kampányhirdetés különös mellékhatást váltott ki: a DK szavazói láthatóan nem értették meg az üzenetet – írja a Magyar Nemzet.

Dobrev Klára. Fotó: Facebook

Brüsszelt látják ellenségnek a DK hívei

A bejegyzés alatt megjelent hozzászólásokban sokan úgy vélték, nem a határon túli magyarok, hanem „Brüsszel” szól bele Magyarország belügyeibe. Egy kommentelő például így fogalmazott:

teljesen igaza van, ne Brüsszelből mondják meg, mit kell nekünk tenni.”

Mások odáig mentek, hogy szerintük ki lehetne lépni az Európai Unióból, ha már Brüsszel „feltételeket szab”.

EU-s pénzek és sérelmek Dobrev Klára hívei között is

Több hozzászóló felrótta az Uniónak, hogy visszatartja a Magyarországnak járó forrásokat.

Az a magyarok pénze, az jár”

– írta valaki, míg mások úgy vélték, az EU igazságtalanul tartja vissza a forrásokat, miközben „a pénzünket szívesen elvenné”.

A vita egy ponton már teljesen elszakadt a határon túli magyarok kérdésétől, és inkább Brüsszel bírálatáról szólt.

Régi sebek: a 2004-es népszavazás árnyéka

A külhoni magyarokkal szembeni ellenérzés nem új keletű a baloldalon. 2004-ben a Gyurcsány-kormány kampányolt a kettős állampolgárság ellen, olyan szlogenekkel, mint

Ne fizessünk mások helyett adót, nyugdíjat!”

vagy

A kettős állampolgárság a határon túliak számára nem megoldás, az országnak viszont teher.”

Bár a népszavazáson többségben voltak az „igen” szavazatok, az alacsony részvétel miatt eredménytelen lett.

Az Orbán-kormány hozta meg a fordulatot

2010-ben az első kétharmados Fidesz-győzelem után az Országgyűlés elsöprő többséggel fogadta el a kedvezményes honosításról szóló törvényt. A képviselők 97,7 százaléka igennel szavazott, csupán néhány politikus – köztük Gyurcsány Ferenc – ellenezte.

A DK és a külhoni magyarok: folytatódó ellentét

Azóta is rendszeresen a külhoni magyarok szavazati joga ellen kampányol a mostanában „pedofilbotránnyal” is riogató DK, ehhez idővel más baloldali politikusok és pártok is csatlakoztak. Most azonban az látszik, hogy a párt saját támogatói sem értik teljesen, kire vonatkozik Dobrev Klára üzenete: a határon túli magyarokra, vagy éppen Brüsszelre.