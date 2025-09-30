„Nem az övéké, a mienk” – kommentháború Dobrev Klára kampányhirdetése alatt

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke fizetett Facebook-hirdetésben kampányol a határon túli magyarok választójoga ellen. Bár a párt régóta következetesen ellene van a külhoni szavazatoknak, a mostani kampányhirdetés különös mellékhatást váltott ki: a DK szavazói láthatóan nem értették meg az üzenetet – írja a Magyar Nemzet.
A bejegyzés alatt megjelent hozzászólásokban sokan úgy vélték, nem a határon túli magyarok, hanem „Brüsszel” szól bele Magyarország belügyeibe. Egy kommentelő például így fogalmazott:
teljesen igaza van, ne Brüsszelből mondják meg, mit kell nekünk tenni.”
Mások odáig mentek, hogy szerintük ki lehetne lépni az Európai Unióból, ha már Brüsszel „feltételeket szab”.
Több hozzászóló felrótta az Uniónak, hogy visszatartja a Magyarországnak járó forrásokat.
Az a magyarok pénze, az jár”
– írta valaki, míg mások úgy vélték, az EU igazságtalanul tartja vissza a forrásokat, miközben „a pénzünket szívesen elvenné”.
A vita egy ponton már teljesen elszakadt a határon túli magyarok kérdésétől, és inkább Brüsszel bírálatáról szólt.
A külhoni magyarokkal szembeni ellenérzés nem új keletű a baloldalon. 2004-ben a Gyurcsány-kormány kampányolt a kettős állampolgárság ellen, olyan szlogenekkel, mint
Ne fizessünk mások helyett adót, nyugdíjat!”
vagy
A kettős állampolgárság a határon túliak számára nem megoldás, az országnak viszont teher.”
Bár a népszavazáson többségben voltak az „igen” szavazatok, az alacsony részvétel miatt eredménytelen lett.
2010-ben az első kétharmados Fidesz-győzelem után az Országgyűlés elsöprő többséggel fogadta el a kedvezményes honosításról szóló törvényt. A képviselők 97,7 százaléka igennel szavazott, csupán néhány politikus – köztük Gyurcsány Ferenc – ellenezte.
Azóta is rendszeresen a külhoni magyarok szavazati joga ellen kampányol a mostanában „pedofilbotránnyal” is riogató DK, ehhez idővel más baloldali politikusok és pártok is csatlakoztak. Most azonban az látszik, hogy a párt saját támogatói sem értik teljesen, kire vonatkozik Dobrev Klára üzenete: a határon túli magyarokra, vagy éppen Brüsszelre.