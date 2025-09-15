Dömötör Csaba: A baloldal hallgat, amikor a patriótákat megöléssel fenyegetik

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a Harcosok Órája műsorban Németh Balázs műsorvezetővel beszélgető Dömötör Csaba felidézte: tíz éve lépett életbe a jogi határzár, amelynek köszönhetően Magyarország megvédte magát az illegális migrációtól.

Dömötör Csaba: Amikor a patrióták megölésével fenyegetőznek, a baloldal hallgat. Fotó: YouTube

Dömötör Csaba: Az idő a jobboldalt igazolja

Ránk törték az ajtót, de az irányváltás Nyugat-Európában nem érzékelhető. A helyzet tarthatatlan, és ezt maga a brüsszeli főügyész is elismerte”

- hangsúlyozta a politikus, hozzátéve: egyre több adat bizonyítja, hogy migrációs hátterű személyek követtek el brutális bűncselekményeket, miközben a hatóságok nem vették komolyan a bejelentéseket.

Baloldali hallgatás az erőszakkal kapcsolatban

Az EP-képviselő kitért arra is, hogy a Patrióták javaslatára az Európai Parlamentben emlékezni akartak a migrációs áldozatokra, ám a baloldali frakciók ezt megakadályozták.

Amikor a patrióták megölésével fenyegetőznek, a baloldal hallgat. Amikor színpadon hangzanak el akasztással való fenyegetések, a politikusok úgy tesznek, mintha ott sem lettek volna”

- fogalmazott. Példaként említette, hogy Kovács Gergely nyíltan örvendezett az amerikai konzervatív véleményvezér, Charlie Kirk halálán, mégsem tiltakoztak a jogvédő szervezetek.

Dömötör kiemelte ugyanakkor, hogy a jobboldali politikusok soha nem fenyegetőznek, mert más a hozzáállásuk az élethez és az emberi méltósághoz.

George Floyd esetében az EP biztosította a néma megemlékezést, Charlie Kirknél azonban a szocialista levezető elnök még a felállás másodperceit is lekeverte”

- mutatott rá a politikus, aki szerint mindez világosan megmutatja, hogy a baloldal képmutató módon hallgat, amikor a patriótákat éri erőszak vagy fenyegetés.

Magyar Péter és a Tisza Brüsszel oldalán

Dömötör Csaba szerint Magyar Péter nem a magyar érdekeket képviseli.

Aláírta a gazdák kárára kidolgozott tervet, miközben az agrártámogatásokat csökkentik, és Magyarország mindenképpen kevesebbet kap, mint a lengyelek vagy a románok. Ezt a tervet a Tisza Párt tapsviharral fogadta”

- mondta a fideszes politikus, kiemelve, hogy a párt az ukrán csatlakozás ügyében is Brüsszel elvárásait teljesíti.