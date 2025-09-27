Hírlevél

kormánypárt

Összeomlik a hazugsággépezet: balos sajtó menekülőre fogta

7 perce
Menekülnek a Szőlő utcai rágalmazásos hajóról azok, akik az egész kampányt megcsinálták, ám a kormánypártok kiderítik kik és kinek a megbízásából vettek ebben részt, és a felelősséget mindenkinek vállalni kell - ígéri Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője.
Turbósebességgel iszkolnak ki az elmúlt évek legelvetemültebb álhírkampányából azok, akik végrehajtották. Politikusok, médiumok, civilnek állított aktivisták egymással versenyezve harsogják, hogy ők ott sem voltak – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője, aki néhány mondatot is közölt a visszavonulót fújó baloldali lapok cikkeiből. 

DömötörCsaba, Dömötör Csaba
Dömötör Csaba: a felelősséget mindenkinek vállalnia kell
Fotó: MTI/Purger Tamás

A Válasz Online például egy véleménycikket közölt az álhírbotrány kapcsán, ahol azt bizonygatják: „nincs itt semmilyen összeesküvés”. Noha a balliberális hírportál robbantotta ki az álhírbotrányt, most mégis úgy tesznek, mintha nem lenne közük hozzá.

A politikus ugyanakkor hangsúlyozta: 

– Hiába iszkolnak, szépen fel fogják deríteni, hogy kik vettek ebben részt, és kinek a megbízásából. A felelősséget mindenkinek vállalnia kell.

 

