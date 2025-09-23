„Romlott cseresznye a demokráciacsúfoló tortán” – Dömötör az EP-ről

Dömötör Csaba posztjában felhívta a figyelmet arra, hogy a DK kérésére az EP szocialista frakciója nem támogatta Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését. „Az már csak romlott cseresznye az EP-s nagykoalíció demokráciacsúfoló tortáján, hogy ugyanezzel a lendülettel bevédték Ilaria Salist is, aki csoportosan vert járókelőket a budapesti nyílt utcán” – fogalmazott.

Dömötör Csaba ismét felhívta a figyelmet arra, hogy összenő, ami összetartozik. A fotón: Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc. Fotó: Facebook/Deák Dániel

Dömötör Csaba: „A DK ugyanoda tartozik, ahova mindig is”

Dömötör szerint nem arról van szó, hogy a DK „beállt a tiszás sorba”, hiszen valójában mindig is ugyanoda tartoztak. Mint írta:

Azok közé, akiknek az Európai Parlamentben bármit engednek és bármit elnéznek, csak teljesítsék az elvárásaikat.”

„Csónakban táncikálva DK-zászlóval”

Dömötör ironikusan zárta bejegyzését: