„Romlott cseresznye a demokráciacsúfoló tortán” – Dömötör az EP-ről

Dömötör Csaba posztjában felhívta a figyelmet arra, hogy a DK kérésére az EP szocialista frakciója nem támogatta Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését. „Az már csak romlott cseresznye az EP-s nagykoalíció demokráciacsúfoló tortáján, hogy ugyanezzel a lendülettel bevédték Ilaria Salist is, aki csoportosan vert járókelőket a budapesti nyílt utcán” – fogalmazott.
Dömötör szerint nem arról van szó, hogy a DK „beállt a tiszás sorba”, hiszen valójában mindig is ugyanoda tartoztak. Mint írta:
Azok közé, akiknek az Európai Parlamentben bármit engednek és bármit elnéznek, csak teljesítsék az elvárásaikat.”
Dömötör ironikusan zárta bejegyzését:
Ha Magyar Péter legközelebb csónakban táncikál, nyugodtan lobogtathatja közben a DK zászlócskáját is.”