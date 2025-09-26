Donald Trump fontos dolgot jelentett be a magyar olajellátásról

Az Egyesült Államok elnöke hangsúlyozta, hogy míg más országok számos forrásból szerezhetnek energiát, Magyarország földrajzi helyzete és infrastrukturális korlátai miatt nehéz helyzetben van.

Tudjátok, miért? Mert mások sok helyről vásárolhatnak. De Magyarország? Ők nem tudnak csak úgy váltani”

– mondta Trump.

Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Donald Trump (b) találkozója a korábbi amerikai elnök New Jersey állambeli bedminsteri birtokán 2022. augusztus 2-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

Trump megértette

A Mandiner azt írta, Trump elfogadta, hogy

Magyarország tengerpart híján nem fér hozzá könnyen a globális olajszállítmányokhoz, és egyetlen csővezetékre van utalva.

„Beszéltem egy nagyszerű fickóval (utalva a magyar miniszterelnökre), aki a barátom, és ez egy nehezebb helyzet számukra, meg Szlovákia számára is. Ők szinte hozzáláncolva élnek ehhez az egy csővezetékhez” – tette hozzá.

Trump nyilatkozatában tehát

kiállt Magyarország és Szlovákia mellett, mondván, nem fair őket hibáztatni az orosz energiafüggőség miatt.

„Hosszasan beszéltünk erről ma, és nem akarom, hogy az emberek őket okolják” – fogalmazott.

Orbán Viktor miniszterelnök szerdáról csütörtökre virradóra telefonon egyeztetett Trump amerikai elnökkel. A magyar kormányfő ennek során kifejtette, miért van szüksége Magyarországnak az orosz energiára.