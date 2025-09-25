Ezrek szavaztak Magyar Péter mentelmi ügyéről

„Normális dolog az, hogy egy távoli központ hoz döntést arról, hogy egy garázda telefontolvajt felelősségre lehet-e vonni Magyarországon?” – szólt a szavazásra buzdító eredeti felvetés.

A konkrét kérdés pedig, amelynek megválaszolására a digitális polgári körök tagságát kérték, így szólt:

Egyetértetek azzal, hogy Brüsszel mentelmi jogot adhat magyar politikusoknak?

Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője az Európai Parlament alkotmányügyi bizottságának (AFCO) alakuló ülésén Brüsszelben 2024. július 23-án (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Egyértelmű az ábra

A válaszok aránya – 96 százalék nem, 4 százalék igen – alapján egyértelmű: a jobboldali érzelmű emberek felháborítónak tartják, hogy Magyar Péter – akit tavaly nyáron garázdaság miatt feljelentettek – megtarthatta mentelmi jogát a szerdai EP-döntés nyomán.