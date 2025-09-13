Herningben tartják a szakmák európai versenyét, hamarosan kiderül, hogy kik állhatnak dobogóra, kik nyerik el a bajnoki címeket ezen az EB-n – mondta el Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára.

Ezen az EB-n fodrászok, pékek, kozmetikusok, szárazépítők indultak

Fotó: Facebook/Varga-Bajusz Veronika

„Ma este minden szem Herningre szegeződik! Ünnepeld velünk a fiatal magyar szakemberek fantasztikus teljesítményét! Most fújták le az utolsó versenyszámot Hermingben, a szakmák európai versenyén. A szárazépítők voltak az utolsó versenyszám, de volt szerencsénk drukkolni fodrásznak, péknek, kozmetikusnak.”

– tette hozzá.

Ezen az EB-n is megmutattuk, mire vagyunk képesek

Összesen 21 versenyszámban voltak magyar játékosok, magyar versenyzők, akik megmutatták a szakma csínját-bínját, megmutatták, hogy milyen tudásuk van a szakmáról, és megmutatták, mégis mire képesek a magyarok. Elmondása szerint a versenyzőink az erősebb európai élvonalhoz tartoznak, fantasztikusan teljesítették a versenyszámaikat.