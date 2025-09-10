Ég a talaj Von der Leyen lába alatt, Orbán Viktor is reagált

Korábban Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti delegációjának vezetője, a Patrióták EP-frakció első alelnöke is kemény hangú üzenetet küldött az uniós évértékelő beszédét ma reggel megtartott Von der Leyennek.
Gál Kinga hangsúlyozta: ellentétben Ursula von der Leyen felfogásával, a demokrácia, a más vélemények, a nemzeti szuverenitás és az uniós szerződések tiszteletben tartása jelenti a demokráciát és a jogállamiságot.
Épp ezért elvárják a demokrácia szabályai és az uniós szerződések, így az egyhangúság tiszteletben tartását.
Megoldás helyett az Európai Bizottság mára maga lett a probléma – jelentette ki Gál Kinga –, ezért
új vezetésre van szükség, amely az európai emberek valós érdekeit képviseli.”
„Itt az ideje, hogy távozzon. Erre szólítjuk fel mi, Patrióták” – tette hozzá.