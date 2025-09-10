Ég a talaj Von der Leyen lába alatt, Orbán Viktor is reagált

Korábban Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti delegációjának vezetője, a Patrióták EP-frakció első alelnöke is kemény hangú üzenetet küldött az uniós évértékelő beszédét ma reggel megtartott Von der Leyennek.

Gál Kinga hangsúlyozta: ellentétben Ursula von der Leyen felfogásával, a demokrácia, a más vélemények, a nemzeti szuverenitás és az uniós szerződések tiszteletben tartása jelenti a demokráciát és a jogállamiságot.

Épp ezért elvárják a demokrácia szabályai és az uniós szerződések, így az egyhangúság tiszteletben tartását.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az unió helyzetét értékelő vitában az EP strasbourgi székházában, 2025. szeptember 10-én (Fotó: MTI/EPA/Roland Wittek)

Megoldás helyett az Európai Bizottság mára maga lett a probléma – jelentette ki Gál Kinga –, ezért

új vezetésre van szükség, amely az európai emberek valós érdekeit képviseli.”

„Itt az ideje, hogy távozzon. Erre szólítjuk fel mi, Patrióták” – tette hozzá.