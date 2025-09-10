Hírlevél

Rendkívüli

Trump dörgedelmes üzenetet küldött Putyinnak

Orbán Viktor

Ég a talaj Von der Leyen lába alatt, Orbán Viktor is reagált

„Ursula von der Leyen helyzetértékelésével kezdődött a nap, ami az ellene indított bizalmatlansági indítványba torkollott. És még csak szerda van!” Ezt Orbán Viktor miniszterelnök írta a közösségi oldalán arra reagálva, hogy a Patrióták EP-képviselőcsoportja bizalmatlansági indítványt nyújtott be az Európai Bizottság elnökével szemben.
Korábban Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti delegációjának vezetője, a Patrióták EP-frakció első alelnöke is kemény hangú üzenetet küldött az uniós évértékelő beszédét ma reggel megtartott Von der Leyennek.

Gál Kinga hangsúlyozta: ellentétben Ursula von der Leyen felfogásával, a demokrácia, a más vélemények, a nemzeti szuverenitás és az uniós szerződések tiszteletben tartása jelenti a demokráciát és a jogállamiságot. 

Épp ezért elvárják a demokrácia szabályai és az uniós szerződések, így az egyhangúság tiszteletben tartását.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az unió helyzetét értékelő vitában az Európai Parlament (EP) strasbourgi székházában 2025. szeptember 10-én, az EP négynapos plenáris ülésének harmadik napján. MTI/EPA/Ronald Wittek
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az unió helyzetét értékelő vitában az EP strasbourgi székházában, 2025. szeptember 10-én (Fotó: MTI/EPA/Roland Wittek)

Megoldás helyett az Európai Bizottság mára maga lett a probléma – jelentette ki Gál Kinga –, ezért 

új vezetésre van szükség, amely az európai emberek valós érdekeit képviseli.”

„Itt az ideje, hogy távozzon. Erre szólítjuk fel mi, Patrióták” – tette hozzá.

 

