Rendkívüli

Megható: elbúcsúztatták Kásler Miklóst

Elbúcsúztatták Kásler Miklóst pénteken Sárváron, a Sári temetőben. A volt miniszter temetésén Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér Sándor belügyminiszter és a kormány több tagja is részt vett.
Katolikus szertartás keretében helyezték végső nyugalomra pénteken délután Kásler Miklóst, a Széchenyi-díjas onkológust és volt emberi erőforrásügyi minisztert – írja az Index.

Elbúcsúztatták Kásler Miklóst
 Kásler Miklós 1950–2025 (Fotó: Kovács Tamás / MTI)

A kormány nevében Hankó Balázs kultúrális és innovációs miniszter mondott búcsúbeszédet. 
Orbán Viktor miniszterelnök és Pintér Sándor belügyminiszter mellett a közélet és az egyház képviselői is részt vettek a szertartáson.

Életút és tudományos pálya

Kásler Miklós 1950-ben született Budapesten, gimnáziumi éveit Sárváron töltötte. A Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát, majd sebészeti szakvizsgát tett. Az Országos Onkológiai Intézetben kezdte pályáját, ahol később főigazgatóként vezette az intézményt.

Orvosként és tudósként is maradandót alkotott Kásler Miklós professzor

Onkológusként meghatározó szerepet játszott a magyar rákkutatásban, nevéhez fűződik a WHO által akkreditált Nemzeti Rákkontroll Program kidolgozása. Évtizedeken át képezte az orvostársadalom új generációit, akik szakmai példaképüknek tekintették.

Miniszteri munkája

2018 és 2022 között vezette az Emberi Erőforrások Minisztériumát. Feladatköre az egészségügy, az oktatás, a kultúra és a sport területeire is kiterjedt. Miniszteri munkáját a hosszú távú fejlesztési célok és a szakmai szempontok érvényesítése jellemezte, még akkor is, ha döntései vitákat váltottak ki.

A Covid–19-járvány idején kulcsszerepet vállalt a válságkezelésben, különös figyelmet fordított a megelőzésre és az egészségügyi rendszer megerősítésére. 

Öröksége

Tanítványai és kollégái szerint Kásler Miklós szigorú, de igazságos szakember volt, aki nemcsak tudását, hanem az orvosi hivatás iránti alázatot és emberséget is átadta. Tudományos, oktatói és közéleti munkája egyaránt maradandó nyomot hagyott.

 

