Megható: elbúcsúztatták Kásler Miklóst

Katolikus szertartás keretében helyezték végső nyugalomra pénteken délután Kásler Miklóst, a Széchenyi-díjas onkológust és volt emberi erőforrásügyi minisztert – írja az Index.

Kásler Miklós 1950–2025 (Fotó: Kovács Tamás / MTI)

A kormány nevében Hankó Balázs kultúrális és innovációs miniszter mondott búcsúbeszédet.

Orbán Viktor miniszterelnök és Pintér Sándor belügyminiszter mellett a közélet és az egyház képviselői is részt vettek a szertartáson.

Életút és tudományos pálya

Kásler Miklós 1950-ben született Budapesten, gimnáziumi éveit Sárváron töltötte. A Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát, majd sebészeti szakvizsgát tett. Az Országos Onkológiai Intézetben kezdte pályáját, ahol később főigazgatóként vezette az intézményt.