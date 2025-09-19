Megható: elbúcsúztatták Kásler Miklóst

Katolikus szertartás keretében helyezték végső nyugalomra pénteken délután Kásler Miklóst, a Széchenyi-díjas onkológust és volt emberi erőforrásügyi minisztert – írja az Index.
A kormány nevében Hankó Balázs kultúrális és innovációs miniszter mondott búcsúbeszédet.
Orbán Viktor miniszterelnök és Pintér Sándor belügyminiszter mellett a közélet és az egyház képviselői is részt vettek a szertartáson.
Kásler Miklós 1950-ben született Budapesten, gimnáziumi éveit Sárváron töltötte. A Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát, majd sebészeti szakvizsgát tett. Az Országos Onkológiai Intézetben kezdte pályáját, ahol később főigazgatóként vezette az intézményt.
Onkológusként meghatározó szerepet játszott a magyar rákkutatásban, nevéhez fűződik a WHO által akkreditált Nemzeti Rákkontroll Program kidolgozása. Évtizedeken át képezte az orvostársadalom új generációit, akik szakmai példaképüknek tekintették.
2018 és 2022 között vezette az Emberi Erőforrások Minisztériumát. Feladatköre az egészségügy, az oktatás, a kultúra és a sport területeire is kiterjedt. Miniszteri munkáját a hosszú távú fejlesztési célok és a szakmai szempontok érvényesítése jellemezte, még akkor is, ha döntései vitákat váltottak ki.
A Covid–19-járvány idején kulcsszerepet vállalt a válságkezelésben, különös figyelmet fordított a megelőzésre és az egészségügyi rendszer megerősítésére.
Tanítványai és kollégái szerint Kásler Miklós szigorú, de igazságos szakember volt, aki nemcsak tudását, hanem az orvosi hivatás iránti alázatot és emberséget is átadta. Tudományos, oktatói és közéleti munkája egyaránt maradandó nyomot hagyott.