Nagy-Vargha Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár Facebookra feltöltött videójában közölte, már lehet pályázni a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 címre, amelyet egy magyarországi és egy külhoni település viselhet a jövő évben.

Magyarország Ifjúsági Fővárosa verseny

A pályázat célja az is, hogy „ez a két település jobban figyel egy kicsit egymásra", így egymásnak is szerveznek majd programokat – tette hozzá. Hangsúlyozta, a fiataloknak közösségekre van szükségük ahhoz, hogy egy település élhetővé váljon, hiszen akkor fognak kötődni egy helységhez, ha érzik, van kihez és mihez tartozniuk.

A pályázat elbírálásakor az is egy fontos szempont lesz, hogy az adott település mennyire vonja be a fiatalokat a döntéshozatalba vagy a pályázat előkészítésébe

– jegyezte meg a helyettes államtitkár az M1 csatornán.

A helyettes államtitkár ismertette, a pályázati kiírás megtalálható a KIM honlapján, ahol részletes leírást olvashatnak az érdeklődők az elvárásokról. A pályamunkákat e-mailen keresztül lehet benyújtani október 15-ig, ezt követően egy szakmai zsűri értékeli majd a pályamunkákat - tette hozzá.

Magyarország Ifjúsági Fővárosa televíziós vetélkedő

Megjegyezte, ez a zsűri határozza majd meg, ki kerülhet be

az élő televíziós adásba, ahol a nyolc pályázó szállhat majd versenybe a cím elnyeréséért.

A műsorban látott produkciókat is egy másik zsűri fogja értékelni, melynek elnöke Hankó Balázs miniszter, tagjai pedig többek között Varga Katalin paralimpikon, Alin Nicuta énekes, Brimo Widad 2024-es ENSZ ifjúsági küldött és Ugron Zsolna író lesznek

– mondta.