Elemző: Az ellenzék már elfáradt, pedig csak most jön a kampány java!

A tavalyi kegyelmi ügy óta eltelt egy híján húsz hónap alatt sok minden történt: teljesen átalakult a magyarországi ellenzék szerkezete, a kormánypártokra rekordot döntve kétmillió ember adta szavazatát az európai parlamenti választásokon, miközben veszteségeket is szenvedett, a hazai kormányellenes média pedig összehangolt kampányba kezdett a szuverenitást védő kabinet munkája ellen – írja a kampányrajt időszakáról is szóló, középtávú elemzésében Békés Márton történész-politológus.

A kampánystart idején erősen apadó jeleket mutat a Tisza (Fotó: Facebook/MagyarPeter)

Elemzésében a XXI. Század Intézet vezetője azt is bemutatja, hogy a 2026-os választásokat megelőzően melyik politikai erő milyen állapotban áll a kampányrajtban a startvonalhoz. Mint Békés Márton írja, a jövő áprilisi választásokig hátralévő több mint hét hónap mindkét oldal számára „egyszerre sok és kevés” idő.

A kormányoldal számára azonban egyértelműen több a kedvező jel: a tapasztalt vezetés, a nagy rutin, a szervezettség és a nyáron kialakított tematizációs fölény mind mellette szól. Az ellenzék eközben fáradtan áll rajthoz s még csak most jön a java.

Az elemző történelmi adatok alapján felidézi: a 2006 ősze óta rendezett minden hazai választáson és az összes népszavazáson szavazattöbbséget szerző, 2010 óta egyfolytában kormányzó, ez idő alatt ellenzékből egy, kormányról pedig három alkalommal egymás után kétharmados felhatalmazást szerző Fidesz–KDNP a hazai dominánspárti mintázat örököse. Sőt elődei javított kiadása, hiszen számos szempontból jobb eredményeket mutathat fel náluk.

A magyar kormánypártok fölénye a szó szoros és átvitt értelmében is történelmi, ezt azonban a választásokon kamatoztatni kell.

Békás Márton sorra vette a parlamenti ellenzék pártjait a nyári „produktumokat” tekintve. Úgy foglalta össze: az

szőrén-szálán eltűnt a közélet arénájából, sőt egyenesen felszívódott, ami nem csak az országgyűlés szünetének és a nyári szabadságolásoknak volt köszönhető.

A korábbi baloldali összefogás pártjai közül csak az immár Gyurcsány Ferenc nélküli Demokratikus Koalíció mutat életjeleket, ám az is jelentősen megtépázva, legfeljebb az országos politika másodvonalában. Egész pártok vesztek el szem elől: voltak olyanok, amelyek testületileg jelentették ki, hogy 2026-ban el sem indulnak (Momentum), mások képviselői egyénileg hoztak ilyen döntést (Jámbor András). Mint írja, a kormányellenes média erre a nyárra egymásra épülő hangulatkeltési taktikákat vetett be, hogy azzal hangoljanak az őszre és a jövő évi választásra, megteremtve a kormánynak kedvezőtlen kontextust. Az első lépcső a budapesti főpolgármester által szervezett június végi

Pride volt, amelyből valójában ellenzéki demonstráció lett.

Ezzel alapozták meg a kormányellenes hangulatot, amelyet a július-augusztusi fesztiválszezon egyik-másik koncertjén skandált(atott) „Mocskos Fidesz” rigmus országos hangulattá való feltornászásának igyekezete követett.

A terv azonban fordítva sült el: a fejbelövés jelenete és a fideszes választók sértegetése, „véglénynek” nevezése visszaütött és a kormánypártiakat mozgósította.

Az ellenzéki hangadók jóslatai és a kormányellenes média extrapolációi soha nem számolnak azzal, hogy a Fidesz is a pályán van, sőt tematizációjával uralja azt, szervezőképesség dolgában már csupán a rutinja is elegendő lenne, ráadásul folytonos innováció jellemző rá. Ezek használatbavétele

a július-augusztusi hónapokban azzal járt, hogy megfordult a szél.

Minden azzal kezdődött, hogy Orbán Viktor egymás után több podcast-műsorba ment el (Doperanos, Mandiner, ÖT, Patrióta, Pikk, Ultrahang), amely szélesítette elérését és diverzifikálta a hangját. Aztán következett a Harcosok Klubja mellé a Digitális Polgári Körök életre hívása, amelyek viharos gyorsasággal bővültek, de nem csak jobboldali politikusok és ismert személyek, hanem aktív civil résztvevők tekintetében is.