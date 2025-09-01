Elemző: Az ellenzék már elfáradt, pedig csak most jön a kampány java!

A tavalyi kegyelmi ügy óta eltelt egy híján húsz hónap alatt sok minden történt: teljesen átalakult a magyarországi ellenzék szerkezete, a kormánypártokra rekordot döntve kétmillió ember adta szavazatát az európai parlamenti választásokon, miközben veszteségeket is szenvedett, a hazai kormányellenes média pedig összehangolt kampányba kezdett a szuverenitást védő kabinet munkája ellen – írja a kampányrajt időszakáról is szóló, középtávú elemzésében Békés Márton történész-politológus.
Elemzésében a XXI. Század Intézet vezetője azt is bemutatja, hogy a 2026-os választásokat megelőzően melyik politikai erő milyen állapotban áll a kampányrajtban a startvonalhoz. Mint Békés Márton írja, a jövő áprilisi választásokig hátralévő több mint hét hónap mindkét oldal számára „egyszerre sok és kevés” idő.
A kormányoldal számára azonban egyértelműen több a kedvező jel: a tapasztalt vezetés, a nagy rutin, a szervezettség és a nyáron kialakított tematizációs fölény mind mellette szól. Az ellenzék eközben fáradtan áll rajthoz s még csak most jön a java.
Az elemző történelmi adatok alapján felidézi: a 2006 ősze óta rendezett minden hazai választáson és az összes népszavazáson szavazattöbbséget szerző, 2010 óta egyfolytában kormányzó, ez idő alatt ellenzékből egy, kormányról pedig három alkalommal egymás után kétharmados felhatalmazást szerző Fidesz–KDNP a hazai dominánspárti mintázat örököse. Sőt elődei javított kiadása, hiszen számos szempontból jobb eredményeket mutathat fel náluk.
A magyar kormánypártok fölénye a szó szoros és átvitt értelmében is történelmi, ezt azonban a választásokon kamatoztatni kell.
szőrén-szálán eltűnt a közélet arénájából, sőt egyenesen felszívódott, ami nem csak az országgyűlés szünetének és a nyári szabadságolásoknak volt köszönhető.
Pride volt, amelyből valójában ellenzéki demonstráció lett.
A terv azonban fordítva sült el: a fejbelövés jelenete és a fideszes választók sértegetése, „véglénynek” nevezése visszaütött és a kormánypártiakat mozgósította.
Az ellenzéki hangadók jóslatai és a kormányellenes média extrapolációi soha nem számolnak azzal, hogy a Fidesz is a pályán van, sőt tematizációjával uralja azt, szervezőképesség dolgában már csupán a rutinja is elegendő lenne, ráadásul folytonos innováció jellemző rá. Ezek használatbavétele
a július-augusztusi hónapokban azzal járt, hogy megfordult a szél.
Minden azzal kezdődött, hogy Orbán Viktor egymás után több podcast-műsorba ment el (Doperanos, Mandiner, ÖT, Patrióta, Pikk, Ultrahang), amely szélesítette elérését és diverzifikálta a hangját. Aztán következett a Harcosok Klubja mellé a Digitális Polgári Körök életre hívása, amelyek viharos gyorsasággal bővültek, de nem csak jobboldali politikusok és ismert személyek, hanem aktív civil résztvevők tekintetében is.
Számos példát elsorolt, majd kiemelte ezek közül a július végén rendezett Bálványosi Szabadegyetemen elhangzott, konszenzusépítő tusnádfürdői kormányfői előadást, majd az esztergomi MCC Fesztivál keretében a miniszterelnökkel folytatott őszinte beszélgetést, végül az augusztus végi tihanyi Tranzitot, amely már átvezet a szeptember elejei kötcsei találkozóhoz, 20-án pedig jön a Digitális Polgári Körök offline találkozója.
A kormány részéről bejelentett, szeptember elsejétől induló fix kamatozású 3 százalékos lakásvásárlási hitel, azaz az Otthon Start program iránti érdeklődés, valamint a miniszterelnök által évek óta (!) szorgalmazott közvetlen orosz–amerikai tárgyalás megvalósulása egyértelmű tematizációs előnyt jelentett, amellyel szemben semmit nem tudtak állítani.
Békés Márton szerint ugyanez a politikai flow távolról sem tapasztalható a másik oldalon.
Az ellenzéki oldal vezető erejének sem szervezett pártja, sem egyéni képviselőjelöltjei, sem országos ügyei nincsenek.
Magyar Péter nyári turnéjára utalva azt írja:
a one man show verklije közben megy tovább, jobb híján a harmadik országjárással fárasztva önmagát, a sajtót és a közvéleményt.
Az elemző szerint az látszik, hogy míg az ukrán EU-csatlakozás elutasításának ügyében a Fidesznek komoly tartalékai vannak, amit mozgósítani is tud, addig a Tisza Párt 2024 nyarán az EP-választáson 1 352 000 szavazatot kapott, a Nemzet Hangja című szavazásukon (ezúttal nem csak a vélhetően neki kedvező, hanem az összes szavazatot beleszámítva) viszont csak 1 137 000 szavazatot adtak le.
Ez azt jelenti, hogy közel egy év alatt 215 000 szavazattal kevesebbet mutathattak fel.
Vagyis a Fidesz-tábor dinamizálható, sőt bővíthető, az ellenzéké viszont megosztott. Ez minden bizonnyal jelentősen befolyásolni fogja a választott politikai stratégiákat.
