Rendkívüli

Döbbenetes dolog derült ki: a lengyel légteret megsértő drónok kapcsán lehet, hogy semmi sem az, aminek látszik

charlie kirk

A képmutatás csúcsa? Nem álltak fel Charlie Kirk emlékére a baloldali képviselők

Az Európai Parlament baloldali frakciói elutasították a Patrióták kezdeményezését, hogy egyperces néma csenddel adózzanak a meggyilkolt amerikai közéleti szereplő, Charlie Kirk emlékének. A Fidesz EP-képviselője, Gál Kinga döbbenetesnek nevezte a baloldali képviselők magatartását, és képmutatással vádolta őket.
charlie kirkEPPatrióták

Az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén a Patrióták képviselőcsoportja - köztük a Fidesz delegációja - kezdeményezte, hogy a képviselők egy perces néma felállással tisztelegjenek Charlie Kirk, a tegnap meggyilkolt amerikai közéleti személyiség emléke előtt. A javaslatot azonban a baloldali frakciók határozottan elutasították, és nem csatlakoztak a kezdeményezéshez.

A baloldali EP képviselők ülve maradtak a megemlékezés alatt.
Az EP baloldali képviselői nem kívántak megemlékezni Charlie Kirkről Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Gál Kinga: Szégyen, amit a baloldali EP-képviselők tettek

A konzervatív oldalon sokan felháborodással fogadták, hogy egy tragikus gyilkosság áldozatának emléke előtt nem hajlandóak közösen fejet hajtani az EP baloldali tagjai.

Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi oldalán reagált a történtekre.

A Fidesz EP-képviselője szerint a baloldali frakciók elutasítása rávilágít arra a kettős mércére, amely hosszú ideje jellemzi az Európai Parlament működését.

Szerettünk volna egyperces néma csenddel tisztelegni Charlie Kirk emléke előtt az Európai Parlament mai plenáris ülésén. Az EP baloldali frakciói ezt nyilvánvaló ideológiai okokból megakadályozták. Ez a képmutatás csúcsa! Szégyen!” 

– fogalmazott a Patrióták politikusa.

 

