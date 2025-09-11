A képmutatás csúcsa? Nem álltak fel Charlie Kirk emlékére a baloldali képviselők

Az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén a Patrióták képviselőcsoportja - köztük a Fidesz delegációja - kezdeményezte, hogy a képviselők egy perces néma felállással tisztelegjenek Charlie Kirk, a tegnap meggyilkolt amerikai közéleti személyiség emléke előtt. A javaslatot azonban a baloldali frakciók határozottan elutasították, és nem csatlakoztak a kezdeményezéshez.

Az EP baloldali képviselői nem kívántak megemlékezni Charlie Kirkről Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Gál Kinga: Szégyen, amit a baloldali EP-képviselők tettek

A konzervatív oldalon sokan felháborodással fogadták, hogy egy tragikus gyilkosság áldozatának emléke előtt nem hajlandóak közösen fejet hajtani az EP baloldali tagjai.

Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi oldalán reagált a történtekre.

A Fidesz EP-képviselője szerint a baloldali frakciók elutasítása rávilágít arra a kettős mércére, amely hosszú ideje jellemzi az Európai Parlament működését.

Szerettünk volna egyperces néma csenddel tisztelegni Charlie Kirk emléke előtt az Európai Parlament mai plenáris ülésén. Az EP baloldali frakciói ezt nyilvánvaló ideológiai okokból megakadályozták. Ez a képmutatás csúcsa! Szégyen!”

– fogalmazott a Patrióták politikusa.