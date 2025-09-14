Véget ért a „EuroSkills Herning 2025” dániai Európa-bajnokság, amiről korábban megírtuk, hogy Herningben tartották a szakmák európai versenyét, most kiderült, hogy kik állhattak dobogóra, kik nyerték el a bajnoki címeket, kiknek köszönhető az éremeső ezen az EB-n.

Ezen az EB-n fodrászok, pékek, kozmetikusok, szárazépítők is indultak. Éremeső a magyaroknak.

Fotó: Facebook/Varga-Bajusz Veronika

Összesen 21 versenyszámban voltak magyar játékosok, magyar versenyzők, akik megmutatták a szakma csínját-bínját, megmutatták, hogy milyen tudásuk van a szakmáról, és megmutatták, mégis mire képesek a magyarok. Versenyzőink az erősebb európai élvonalhoz tartoznak, fantasztikusan teljesítették a versenyszámaikat.

Ezen az EB-n is megmutattuk, éremeső lett a vége

Varga-Bajusz Veronika videó bejegyzésében közölte e kiváló eredményeket:

A 26 magyar versenyzőből 16-an elismeréssel tértek haza. 4 arany, 2 ezüst és 5 bronzérem, 5 kiválósági érem.

Fotó: Facebook/Varga-Bajusz Veronika

„Óriási gratuláció minden versenyzőnek – hihetetlen munka és kitartás áll ezek mögött az eredmények mögött! Számomra pedig külön öröm és megtiszteltetés, hogy hamarosan személyesen is köszönthetem a hazaérkező bajnokainkat”

– tette hozzá Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára.