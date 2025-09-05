Érkeznek a 30 ezer forintos utalványok, a nyugdíjasok számíthatnak a polgári kormányra

Nyitrai Zsolt a videóban azt mondta, hogy az áruházláncok indokolatlan áremelései miatt Magyarország az időseket és a fogyatékossággal élőket élelmiszer-utalvánnyal segíti.

Magyarország kormánya 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalvánnyal segíti az időseket (illusztráció: Shutterstock)

A borítékban az utalványok mellett Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő levelét is megtalálhatják az érintettek – jelezte.

A főtanácsadó felhívta a figyelmet arra, hogy a borítékban

három darab 5000 forintos, három 3000 forintos, két 2000 forintos és két 1000 forintos utalvány van. Egy íven két-két utalvány van, amelyeket a perforáció mentén ollóval vagy kézzel lehet kettéválasztani.

„A nyugdíjasok számíthatnak az Orbán Viktor vezette polgári kormányra” – jelentette ki Nyitrai Zsolt.

Az Aldi és a Lidl kiegészíti a nyugdíjas utalványokat

Az Aldi csütörtökön arról tájékoztatta az MTI-t, hogy 1000 forint értékű kupont ad a legalább 8000 forint értékű, legalább részben nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal fizetett vásárlásokhoz. A nyugdíjaskupon a készlet erejéig, de legkésőbb 2025. október 31-ig érhető el a pénztáraknál, és november 30-ig váltható be.

A Lidl vásárlásonként 500 forintos kupont ad azoknak a nyugdíjasoknak, akik legalább 5000 forintért vásárolnak utalvánnyal az üzleteikben. Ha pedig a nyugdíjasok a Lidl-kupon beváltása során legalább 5000 forint értékben vásárolnak, újabb 500 forintos kuponhoz juthatnak hozzá a Lidl Plus applikációban.