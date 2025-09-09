Hírlevél

Pénz, még több pénz Ukrajnának – elszabadult a háborúpárti politikus Brüsszelben

Olaszország

Két magyar turistát brutálisan megerőszakoltak Olaszországban – a Liga szerint Brüsszel is felelős

Az olasz Liga párt képviselői szerint a két magyar turistával szembeni csoportos szexuális erőszak egyértelmű következménye Európa katasztrofális migrációs politikájának. Susanna Ceccardi és Raffaele Stancanelli hangsúlyozták: a nők és a kiskorúak a migrációs ideológia első áldozatai. A politikusok azonnali irányváltást, szigorúbb szabályokat és a Frontex hatáskörének bővítését sürgetik.
OlaszországBrüsszelszexuális erőszakLigamigráció

Paternóban, Catania városa közelében két magyar turistát ért csoportos szexuális erőszak, amelyet három észak-afrikai férfi követett el. A hatóságok gyors fellépésének köszönhetően az elkövetőket elfogták, és Catania bírósága előzetes letartóztatásba helyezte őket.

erőszak
Két magyar nőt erőszakoltak meg Olaszországban. A fotón: olasz rendőrök Fotó: AFP

Szexuális erőszak Catania közelében

Susanna Ceccardi és Raffaele Stancanelli, a Liga európai parlamenti képviselői közös közleményükben a migrációs politika felelősségét hangsúlyozták. Elmondásuk szerint

az európai migrációs ideológia, amely továbbra is kitárja a kaput azok előtt, akik nem vesznek tudomást törvényeinkről és értékeinkről”

– első áldozatai a nők és a kiskorúak.

Nyitott határok és veszélyeztetett közösségek

A képviselők kiemelték, hogy a nyitott határok és a kiszolgáltatott közösségek különösen a nőket teszik sebezhetővé.

Mindez a megkülönböztetés nélküli befogadás és a hamis multikulturalizmus nevében történik, amelyet sajnálatos módon Brüsszel szorgalmaz”

– írták.

Azonnali intézkedéseket sürgetnek az erőszak nyomán

A politikusok az irányváltás mellett érvelnek, és többek között a következő lépéseket javasolják:

  • A migránsok hazatérése és hatékony kiutasítás
  • Egyértelmű szabályok az Európába belépők számára
  • Szélesebb hatáskör és több forrás a Frontex számára

Ceccardi és Stancanelli szerint csak így lehet védelmet nyújtani az olasz és európai állampolgároknak.

Ez nem elzárkózást jelent: igazságosságot és felelősségvállalást családjaink és jövőnk felé”

– hangsúlyozták.

A képviselők köszönetüket fejezték a hatóságoknak a gyors fellépésért, amely lehetővé tette az elkövetők elfogását és előzetes letartóztatását. A La Sicilia napilap számolt be pénteken a két magyar turistát ért tragikus eseményről.

 

