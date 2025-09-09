Két magyar turistát brutálisan megerőszakoltak Olaszországban – a Liga szerint Brüsszel is felelős

Paternóban, Catania városa közelében két magyar turistát ért csoportos szexuális erőszak, amelyet három észak-afrikai férfi követett el. A hatóságok gyors fellépésének köszönhetően az elkövetőket elfogták, és Catania bírósága előzetes letartóztatásba helyezte őket.
Susanna Ceccardi és Raffaele Stancanelli, a Liga európai parlamenti képviselői közös közleményükben a migrációs politika felelősségét hangsúlyozták. Elmondásuk szerint
az európai migrációs ideológia, amely továbbra is kitárja a kaput azok előtt, akik nem vesznek tudomást törvényeinkről és értékeinkről”
– első áldozatai a nők és a kiskorúak.
A képviselők kiemelték, hogy a nyitott határok és a kiszolgáltatott közösségek különösen a nőket teszik sebezhetővé.
Mindez a megkülönböztetés nélküli befogadás és a hamis multikulturalizmus nevében történik, amelyet sajnálatos módon Brüsszel szorgalmaz”
– írták.
A politikusok az irányváltás mellett érvelnek, és többek között a következő lépéseket javasolják:
Ceccardi és Stancanelli szerint csak így lehet védelmet nyújtani az olasz és európai állampolgároknak.
Ez nem elzárkózást jelent: igazságosságot és felelősségvállalást családjaink és jövőnk felé”
– hangsúlyozták.
A képviselők köszönetüket fejezték a hatóságoknak a gyors fellépésért, amely lehetővé tette az elkövetők elfogását és előzetes letartóztatását. A La Sicilia napilap számolt be pénteken a két magyar turistát ért tragikus eseményről.