Két magyar turistát brutálisan megerőszakoltak Olaszországban – a Liga szerint Brüsszel is felelős

Paternóban, Catania városa közelében két magyar turistát ért csoportos szexuális erőszak, amelyet három észak-afrikai férfi követett el. A hatóságok gyors fellépésének köszönhetően az elkövetőket elfogták, és Catania bírósága előzetes letartóztatásba helyezte őket.

Két magyar nőt erőszakoltak meg Olaszországban. A fotón: olasz rendőrök Fotó: AFP

Szexuális erőszak Catania közelében

Susanna Ceccardi és Raffaele Stancanelli, a Liga európai parlamenti képviselői közös közleményükben a migrációs politika felelősségét hangsúlyozták. Elmondásuk szerint

az európai migrációs ideológia, amely továbbra is kitárja a kaput azok előtt, akik nem vesznek tudomást törvényeinkről és értékeinkről”

– első áldozatai a nők és a kiskorúak.

Nyitott határok és veszélyeztetett közösségek

A képviselők kiemelték, hogy a nyitott határok és a kiszolgáltatott közösségek különösen a nőket teszik sebezhetővé.

Mindez a megkülönböztetés nélküli befogadás és a hamis multikulturalizmus nevében történik, amelyet sajnálatos módon Brüsszel szorgalmaz”

– írták.

Azonnali intézkedéseket sürgetnek az erőszak nyomán

A politikusok az irányváltás mellett érvelnek, és többek között a következő lépéseket javasolják:

A migránsok hazatérése és hatékony kiutasítás

Egyértelmű szabályok az Európába belépők számára

Szélesebb hatáskör és több forrás a Frontex számára

Ceccardi és Stancanelli szerint csak így lehet védelmet nyújtani az olasz és európai állampolgároknak.

Ez nem elzárkózást jelent: igazságosságot és felelősségvállalást családjaink és jövőnk felé”

– hangsúlyozták.

A képviselők köszönetüket fejezték a hatóságoknak a gyors fellépésért, amely lehetővé tette az elkövetők elfogását és előzetes letartóztatását. A La Sicilia napilap számolt be pénteken a két magyar turistát ért tragikus eseményről.