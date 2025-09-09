Ahogyan arról lapunk is beszámolt, az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén több képviselő is felszólalt Ukrajna ügyében, köztük Gál Kinga fideszes és Roberto Vannacci olasz politikus. Mindketten kritikusan nyilatkoztak az Európai Unió jelenlegi Ukrajna-politikájáról. Hölvényi György a Fidesz európai parlamenti képviselője arról számolt be Facebook-oldalán, hogy Brüsszelnek is fel kell ismernie, hogy Ukrajna ma nem lehetőség, hanem elsősorban biztonsági kockázat Európa számára.

Hölvényi György: Európa felelőssége, hogy a békét válassza

Fotó: Facebook/Hölvényi György

Ma az Európai Parlamentben Ukrajna helyzetéről vitáztak, ahol meghallgathatták a brüsszeli fősodratú háborúpárti álláspontot, miszerint soron kívül felvennék Ukrajnát az Európai Unióba, és

az európai polgároknak járó fejlesztési források jelentős részét is Ukrajnának adnák

– írta a képviselő.

Ez Európa felelőssége

„Mi ezzel szemben továbbra is

elutasítjuk a háborúpárti politikát, és világosan kimondjuk: nem a háborút kell behozni az Európai Unióba, hanem a békét kell odavinni Ukrajnába!”

– tette hozzá.

„Európa felelőssége, hogy a békét válassza – ez minden európai polgár érdeke!”

– hangsúlyozta.

Szerdán Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tartja meg évértékelő beszédét, amely Olof Gill, az Európai Bizottság helyettes vezető szóvivője szerint „mérföldkő az európai demokráciában".

Korábban arról is írtunk, hogy Kaja Kallas, az EU vezető diplomatája bírálta Magyarországot, amiért továbbra is blokkolja a 6,6 milliárd eurós alapot, amelyből az Ukrajnának adományozott felszereléseket térítenék meg a tagállamoknak.