Azzal összefüggésben, hogy az Európai Bizottság elnöke szerdán évértékelő beszédet tart az Európai Parlament plenáris ülésén, Dömötör Csaba a Fidesz képviselője újságíróknak nyilatkozva azt mondta: Ursula von der Leyen egy többszörös válságban lévő Európai Unió vezetőjeként szólal majd fel és ad tájékoztatást az unió helyzetéről. Ezen többszörös válság kialakulásában neki és a mögötte álló „néppárti-liberális koalíciónak” óriási felelőssége van – jelentette ki. Európa válságban.

Dömötör Csaba: Európa egyszerre került gazdasági, biztonsági, külpolitikai és identitásválságba

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

„Szeretnénk hallani arról, miként kerülhetett Európa ekkora gazdasági válságba? Hogyan állandósulhatott a versenyképességi térvesztés?" – fogalmazott Dömötör Csaba, majd kifejtette: a számokat nézve az látható, hogy

Európa 2024-ben 0,8 százalékkal növekedett gazdaságilag, Amerika 2,8 százalékkal, ami közel háromszoros különbség, és ebben az évben Kína 5 százalékos gazdasági növekedésre számíthat.

Az Európai Unió tehát a sor végén kullog – hívta fel a figyelmet.

Az EU nem a békére és a gazdaságra költi forrásait

Szavai szerint ez azért van, mert Brüsszel a rendelkezésre álló forrásokat a háborúra költi, nem pedig gazdasági ösztönzésre. Az is megválaszolásra vár, hogy miért erőltetik még ilyen körülmények között is a háborús politikát – mondta.

Az uniós országok eddig 169 milliárd eurót, forintban kifejezve 67 ezer milliárd forintot költöttek a háborúra, és ennek jelentős része fegyverszállításokra ment.

Ezután még több „költségvetési olajat akarnak önteni a háborús tűzre": a következő hétéves uniós költségvetésben ugyanis az Európai Bizottság további 100 milliárd eurót különítene el Ukrajna támogatására, a közvetlen kiadásokkal együtt akár a költségvetés 20 százalékát is nekik irányoznák elő – magyarázta.

„Szeretnénk holnap hallani arról, hogyan gondolták: mégis kiknek kellene viselniük mindennek a terheit?”

– fogalmazott.

A válasz persze részben sejthető – közölte Dömötör, majd a hosszútávú uniós költségvetésre utalva közölte: az agrárkasszát 33 ezer milliárd forintnak megfelelő összeggel vágnák meg, illetve csökkentenék a kohéziós támogatásokat azért, hogy a háborús politikának, illetve a bővítési költségeknek helyet csináljanak.