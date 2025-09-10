Hírlevél

Rendkívüli

Súlyos figyelmeztetés: Oroszország nélkül nincs megoldás a háborúra

Nyugat-Európában

Soha nem látott erőszakhullám Nyugat-Európában, visszafordíthatatlannak tűnik a helyzet

„Szakítani kell a bukott migrációs politikával” – hangsúlyozta Hölvényi György KDNP-s európai parlamenti képviselő, aki szerint Nyugat-Európában mára soha nem látott méreteket öltött az erőszak. A politikus kijelentette: Magyarország nem az Európai Uniótól, hanem Brüsszel hibás gyakorlataitól védi magát, ezért a határok védelme és az illegális migráció megállítása a legfontosabb feladat.
Nyugat-EurópábanEPHölvényi György

Világossá tettük: szakítani kell az eddigi bukott migrációs politikával. A nyomás egyre nő, a biztonság pedig drasztikusan romlik Nyugat-Európa egyre több régiójában, ahol mára az erőszak soha nem látott méreteket öltött – írja Facebook-bejegyzésében Hölvényi György.

migráció, nyugat-európa, ep
A migráció következményei súlyosak és Európa egyre több országában visszafordíthatatlanok. Fotó: Havran Zoltán

A KDNP-s európai parlamenti képviselő tájékoztatott: az Európai Parlamentben a Patrióták kezdeményezésére a 10 éve elhibázott migrációs politikáról vitáztak. Ezt a napirendi pontot a baloldali pártok mindenáron el akarták hallgattatni, de az antidemokratikus próbálkozásaik ellenére is elmondtuk az igazságot!

 

Magyarország nem az Európai Uniótól védi magát

„A migráció következményei súlyosak és Európa egyre több országában visszafordíthatatlanok –  a felelősség a politikai elit tagjait terheli, akik ma is beengedik és közvetlenül vagy közvetetten bátorítják az idevágyókat. Ez a kérdés ma választóvonal Nyugat- és Közép-Európa között. A sok hazugság ellenére Magyarország nem az Uniótól, hanem az önsorsrontó brüsszeli gyakorlatoktól védi magát” – fogalmazott.

Mint kifejtette, az ő válaszuk egyértelmű:

  • megvédik a külső határokat,
  • megállítják az illegális migrációt
  • helyben segítik a problémák megoldását.

 

