Soha nem látott erőszakhullám Nyugat-Európában, visszafordíthatatlannak tűnik a helyzet

Világossá tettük: szakítani kell az eddigi bukott migrációs politikával. A nyomás egyre nő, a biztonság pedig drasztikusan romlik Nyugat-Európa egyre több régiójában, ahol mára az erőszak soha nem látott méreteket öltött – írja Facebook-bejegyzésében Hölvényi György.
A KDNP-s európai parlamenti képviselő tájékoztatott: az Európai Parlamentben a Patrióták kezdeményezésére a 10 éve elhibázott migrációs politikáról vitáztak. Ezt a napirendi pontot a baloldali pártok mindenáron el akarták hallgattatni, de az antidemokratikus próbálkozásaik ellenére is elmondtuk az igazságot!
„A migráció következményei súlyosak és Európa egyre több országában visszafordíthatatlanok – a felelősség a politikai elit tagjait terheli, akik ma is beengedik és közvetlenül vagy közvetetten bátorítják az idevágyókat. Ez a kérdés ma választóvonal Nyugat- és Közép-Európa között. A sok hazugság ellenére Magyarország nem az Uniótól, hanem az önsorsrontó brüsszeli gyakorlatoktól védi magát” – fogalmazott.
Mint kifejtette, az ő válaszuk egyértelmű: