Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett! Putyin–Trump-találkozó jön, eldől Ukrajna sorsa

Orbán Balázs

Az európai stratégia kudarcot vallott, nem teljesült egyetlen nyugati háborúpárti ígéret sem

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mára a napnál is világosabbá vált, hogy az európai stratégia zsákutcába jutott – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs egy vita során. Nem teljesült egyetlen nyugati háborúpárti ígéret sem: Putyin nem bukott meg, az orosz gazdaságot nem sikerült térdre kényszeríteni, és Ukrajna sem szerezte vissza az elfoglalt területeket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán BalázsOroszországstratégiagazdaságzsákutca

Orbán Balázs egy Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértővel szervezett vitán vett részt, amely a politikai igazgató szerint a tervezett 40 perc helyett közel másfél óráig tartott. „Nekünk felelősségünk elsősorban a saját nemzeti közösségünk irányába van. Ha a magyar kormány nem képviseli a magyarokat, senki más nem fogja megtenni helyette. Ezért 

a kormány politikájának középpontjában mindig az áll, hogy mi szolgálja a magyar emberek érdekét”

– fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs kifejtette, vitán felül áll, hogy Oroszország megszegte a nemzetközi jogot, amikor megtámadta Ukrajnát. Ukrajnának tehát joga van megvédeni magát és folytatni a háborút. „De ettől függetlenül nekünk is jogunk van ahhoz, hogy képviseljük a saját érdekeinket – és kimondjuk, ha az ukrán lépések ellentétesek a magyar érdekekkel” – vélekedett a politikus.

Mint írta, az európai stratégia teljesen kudarcot vallott. 

Nem teljesült egyetlen nyugati háborúpárti ígéret sem: Putyin nem bukott meg, az orosz gazdaságot nem sikerült térdre kényszeríteni, Ukrajna sem szerezte vissza az elfoglalt területeket.

Eközben az elmúlt három év politikájából leginkább Európa jött ki rosszul. A háborúpárti stratégia meggyengítette az európai középosztályt, az ipart, versenyképességet és a globális befolyásunkat. Ráadásul Nyugat-Európában továbbra sem a békéért dolgoznak: még a tárgyalás lehetőségét is elutasítják Oroszországgal – kizárólag az ukránok ügynökeiként hajlandók fellépni. De Európa érdekei nem azonosak Ukrajna érdekeivel” – fogalmazott Orbán Balázs.

A teljes vita itt tekinthető meg:


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!