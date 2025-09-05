Az európai stratégia kudarcot vallott, nem teljesült egyetlen nyugati háborúpárti ígéret sem

Orbán Balázs egy Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértővel szervezett vitán vett részt, amely a politikai igazgató szerint a tervezett 40 perc helyett közel másfél óráig tartott. „Nekünk felelősségünk elsősorban a saját nemzeti közösségünk irányába van. Ha a magyar kormány nem képviseli a magyarokat, senki más nem fogja megtenni helyette. Ezért

a kormány politikájának középpontjában mindig az áll, hogy mi szolgálja a magyar emberek érdekét”

– fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs kifejtette, vitán felül áll, hogy Oroszország megszegte a nemzetközi jogot, amikor megtámadta Ukrajnát. Ukrajnának tehát joga van megvédeni magát és folytatni a háborút. „De ettől függetlenül nekünk is jogunk van ahhoz, hogy képviseljük a saját érdekeinket – és kimondjuk, ha az ukrán lépések ellentétesek a magyar érdekekkel” – vélekedett a politikus.

Mint írta, az európai stratégia teljesen kudarcot vallott.

Nem teljesült egyetlen nyugati háborúpárti ígéret sem: Putyin nem bukott meg, az orosz gazdaságot nem sikerült térdre kényszeríteni, Ukrajna sem szerezte vissza az elfoglalt területeket.

Eközben az elmúlt három év politikájából leginkább Európa jött ki rosszul. A háborúpárti stratégia meggyengítette az európai középosztályt, az ipart, versenyképességet és a globális befolyásunkat. Ráadásul Nyugat-Európában továbbra sem a békéért dolgoznak: még a tárgyalás lehetőségét is elutasítják Oroszországgal – kizárólag az ukránok ügynökeiként hajlandók fellépni. De Európa érdekei nem azonosak Ukrajna érdekeivel” – fogalmazott Orbán Balázs.

