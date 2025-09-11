A Tűzfalcsoport szemléjéből kiderül, minél magasabbra jutott az ezredes a karrierlétrán, annál több vagyont halmoztak fel a rokonai, különösen azokban a városokban, ahol Olekszij Prokopenko új pozíciókat kapott.
Mint írták, az SBU ezredese, Olekszij Prokopenko karrierje szorosan kapcsolódik a két legbotrányosabb részleghez, amelyek gazdasági kémelhárítással és korrupció elleni küzdelemmel foglalkoztak, és pont a korrupció miatt mindkét részleget feloszlatták 2021-ben.
A portál szerint Olekszij Prokopenko 41 éves, 2006-ban kezdte karrierjét a kémelhárításnál. Operatív tisztként dolgozott a gazdasági kémelhárítással foglalkozó osztályon. 2010-től vezető
operatív tiszt lett az úgynevezett K-osztályban, amely a korrupció elleni küzdelemmel foglalkozott.
Később vezetői pozíciókat töltött be ugyanazon az osztályon, és tanácsadóként is dolgozott ott. 2018-ban ismét a gazdasági kémelhárításhoz került, ahol aktív tartalékos tiszt volt. 2019-ben az SBU Odessza megyei igazgatóságának helyettes vezetője lett.
Ezt követően vezetői pozíciót töltött be a K-részlegben a Krím-félszigeti igazgatóságon. Két évvel ezelőtt átkerült az SBU Hmelnickij megyei igazgatóságához. Tavaly Olekszij Prokopenko lett a hmelnickiji szolgálat igazgatóságának vezetője.
Az újság azt írta,
az SBU alkalmazottainak nyilatkozatai titkosak, vagyis a polgárok semmit sem tudhatnak meg a titkosszolgálat alkalmazottainak és rokonainak vagyonáról,
amit hivatalosan a titkosságot biztonsági okokkal magyarázzák.
Ugyanakkor Prokopenko ezredes meglehetősen nyílt, sőt bizonyos mértékben a felsőbb körök társasági életét éli. A portál több videót is közzétett, az egyiken az is látható, ahogy éppen Metropolita Epifanyij prímás és Szerhij Tyurin, a Hmelnickij terület vezetőjének társaságában sétál a Kamenets-Podolszkij erődben, aztán találkozik vallási szervezetek vezetőivel és a helyi hatóságokkal. Egy másik felvételen pedig a Dinamo sportklubot üdvözli a jubileuma alkalmából.
Olekszij még a régió vezetésének munkacsoportjában is részt vesz, amely a hatalom átláthatóságának biztosításáért van.
De mennyire átlátható Olekszij Prokopenko családjának vagyona? – teszi fel a kérdést Jevgenyij Sulgat.
Az SBU ezredesnek a családja a legtöbb lakást Kijevben vásárolta, a többit Odesszában, ahol korábban dolgozott, és Hmelnickijben, ahol jelenleg dolgozik. A legelitebb ingatlan ebben a fővárosi lakóparkban található. Ezt az SBU ezredesének anyósa vásárolta meg fél évvel ezelőtt.
Idén februárban a tisztviselő anyósa, az 58 éves Szvitlána Borys vásárolt itt egy közel 180 négyzetméteres lakást, melynek tervrajza alapján elmondják, hogy
egy igazi kétszintes luxusingatlan a város felett, amely a lakóépület legfelső emeletein található. A lakásban négy hálószoba, tágas nappali, három fürdőszoba és saját terasz található, kilátással a városra.
Átlagosan egy négyzetméterért 2025-ben körülbelül kétezer dollárt kérnek a felújítatlan lakások esetében. Tehát egy olyan lakás, mint az SBU ezredes anyósáé, közel 360 ezer dollárba kerülne. De Szvitlána Borys hihetetlenül szerencsés volt az ingatlan árával. Megkeresték magát Olekszij Prokopenkót, hogy személyesen meséljen rokonai vagyonának eredetéről. Az újságíró megjegyzi, hogy a titkosszolgálati vezető elutasította a találkozót. Ehelyett írásban küldött választ. Abban kijelentette, hogy már elvált a feleségétől. És ez igaz. Csakhogy Olekszij Prokopenko idén nyáron vált el. Vagyis azután, hogy az anyósa több százezer dollárért a rokonok által vásárolt luxusingatlanokat.
Mindent összevetve – írja a portál –
az SBU ezredes rokonai körülbelül 600 ezer dollár értékű vagyont szereztek.
Olekszij Prokopenko családjának egy része az állam szolgálatában dolgozott, és ennek megfelelő fizetést kapott. A többiek pedig megpróbáltak és próbálnak üzletelni, de ez nem hoz jelentős bevételt.
Alternatív magyarázatot a megszerzett ingatlanok finanszírozására az ezredestől és rokonaitól nem kaptak, és ugyancsak érthetetlen, hogy a Prokopenko család lakásai miért éppen azokban a városokban jelennek meg, amelyekhez az SBU ezredes munkája köthető. És az is, hogy a drága ingatlanok az SBU-s rokonok számára miért jóval olcsóbbak a piaci áraknál.