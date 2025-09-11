A Tűzfalcsoport szemléjéből kiderül, minél magasabbra jutott az ezredes a karrierlétrán, annál több vagyont halmoztak fel a rokonai, különösen azokban a városokban, ahol Olekszij Prokopenko új pozíciókat kapott.

Az ukrán ezredes is jól járt, nem csak Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök. (Fotó: AFP)

Ezredesi sikertörténet

Mint írták, az SBU ezredese, Olekszij Prokopenko karrierje szorosan kapcsolódik a két legbotrányosabb részleghez, amelyek gazdasági kémelhárítással és korrupció elleni küzdelemmel foglalkoztak, és pont a korrupció miatt mindkét részleget feloszlatták 2021-ben.

A portál szerint Olekszij Prokopenko 41 éves, 2006-ban kezdte karrierjét a kémelhárításnál. Operatív tisztként dolgozott a gazdasági kémelhárítással foglalkozó osztályon. 2010-től vezető

operatív tiszt lett az úgynevezett K-osztályban, amely a korrupció elleni küzdelemmel foglalkozott.

Később vezetői pozíciókat töltött be ugyanazon az osztályon, és tanácsadóként is dolgozott ott. 2018-ban ismét a gazdasági kémelhárításhoz került, ahol aktív tartalékos tiszt volt. 2019-ben az SBU Odessza megyei igazgatóságának helyettes vezetője lett.

Ezt követően vezetői pozíciót töltött be a K-részlegben a Krím-félszigeti igazgatóságon. Két évvel ezelőtt átkerült az SBU Hmelnickij megyei igazgatóságához. Tavaly Olekszij Prokopenko lett a hmelnickiji szolgálat igazgatóságának vezetője.

Titkos vagyonnyilatkozat

Az újság azt írta,

az SBU alkalmazottainak nyilatkozatai titkosak, vagyis a polgárok semmit sem tudhatnak meg a titkosszolgálat alkalmazottainak és rokonainak vagyonáról,

amit hivatalosan a titkosságot biztonsági okokkal magyarázzák.

Ugyanakkor Prokopenko ezredes meglehetősen nyílt, sőt bizonyos mértékben a felsőbb körök társasági életét éli. A portál több videót is közzétett, az egyiken az is látható, ahogy éppen Metropolita Epifanyij prímás és Szerhij Tyurin, a Hmelnickij terület vezetőjének társaságában sétál a Kamenets-Podolszkij erődben, aztán találkozik vallási szervezetek vezetőivel és a helyi hatóságokkal. Egy másik felvételen pedig a Dinamo sportklubot üdvözli a jubileuma alkalmából.

Olekszij még a régió vezetésének munkacsoportjában is részt vesz, amely a hatalom átláthatóságának biztosításáért van.

De mennyire átlátható Olekszij Prokopenko családjának vagyona? – teszi fel a kérdést Jevgenyij Sulgat.

Odesszai luxus

Az SBU ezredesnek a családja a legtöbb lakást Kijevben vásárolta, a többit Odesszában, ahol korábban dolgozott, és Hmelnickijben, ahol jelenleg dolgozik. A legelitebb ingatlan ebben a fővárosi lakóparkban található. Ezt az SBU ezredesének anyósa vásárolta meg fél évvel ezelőtt.