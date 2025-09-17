Fegyverrel hirdetik a szeretetországot – Szalay-Bobrovniczky üzent Magyar Péternek

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közösségi oldalán reagált Magyar Péter kedden közzétett egy posztjára, amelyben azt állította, hogy a NATO-szövetséges Törökországban valaki rálőtt a miniszter egyik katonájára. Szalay-Bobrovniczky most tisztázta: a törökországi vétlenül megsérült katona már felépült, és szolgálatba állt.
A honvédelmi miniszter szerint a Tisza Párt vezetője el akarja terelni a figyelmet saját pártja botrányairól.
Úgy látom, a fegyveres botrány miatt nagy az idegesség a Tiszában. Magyar Péter nagy bajban van és most, ahogy szokta: terel, támad, hazudozik”
– vélekedett a miniszter.
Szalay-Bobrovniczky hangsúlyozta: Magyar Péter maga is elismerte, hogy tudott Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviseléséről.
Egy halálos, töltött oldalfegyverrel megy civilek, gyerekek, idősek közé! Fenyegetnek. Lökdösődnek. Akasztani akarnak. Fegyverrel hirdetik a ‘szeretetországot’ ”
– fogalmazott Szalay-Bobrovniczky.
A honvédelmi miniszter hozzátette: annak, hogy a kormány tagjait hogyan védik a hatályos szabályok szerint, semmi köze nincs ahhoz, hogy a Tisza Párt egyik politikusa fegyverrel az oldalán járkál az emberek között.