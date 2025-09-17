Hírlevél

Szalay-Bobrovnicky Kristóf

Fegyverrel hirdetik a szeretetországot – Szalay-Bobrovniczky üzent Magyar Péternek

1 órája
Szalay-Bobrovniczky Kristóf reagált Magyar Péter keddi Facebook-posztjára, amiben arra utal, hogy Törökországban meglőtték a miniszter egyik biztonsági emberét. Szalay-Bobrovniczky ezt hazugságnak nevezte és hozzátette: a Tiszának mindezzel az a célja, hogy eltereljék a figyelmet a problémáikról
Szalay-Bobrovnicky KristófTörökországfegyverviseléskatonai szolgálatsérülésMagyar Péter

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közösségi oldalán reagált Magyar Péter kedden közzétett egy posztjára, amelyben azt állította, hogy a NATO-szövetséges Törökországban valaki rálőtt a miniszter egyik katonájára. Szalay-Bobrovniczky most tisztázta: a törökországi vétlenül megsérült katona már felépült, és szolgálatba állt.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Magyar Péter bajban van, ezért terel, támad és hazudozik. Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A honvédelmi miniszter szerint a Tisza Párt vezetője el akarja terelni a figyelmet saját pártja botrányairól.

Úgy látom, a fegyveres botrány miatt nagy az idegesség a Tiszában. Magyar Péter nagy bajban van és most, ahogy szokta: terel, támad, hazudozik”

– vélekedett a miniszter.

Egy halálos, töltött oldalfegyverrel megy civilek közé

Szalay-Bobrovniczky hangsúlyozta: Magyar Péter maga is elismerte, hogy tudott Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviseléséről. 

Egy halálos, töltött oldalfegyverrel megy civilek, gyerekek, idősek közé! Fenyegetnek. Lökdösődnek. Akasztani akarnak. Fegyverrel hirdetik a ‘szeretetországot’ ” 

– fogalmazott Szalay-Bobrovniczky.

Erőszak a sajtó ellen: Ruszin-Szendi nekiment a riporternek

A honvédelmi miniszter hozzátette: annak, hogy a kormány tagjait hogyan védik a hatályos szabályok szerint, semmi köze nincs ahhoz, hogy a Tisza Párt egyik politikusa fegyverrel az oldalán járkál az emberek között.

