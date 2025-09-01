Kiderült: Zelenszkij-párti, felforgató szervezet erősíti Magyar Pétert és pártját

Először az SZDSZ, majd a 2022-es kampány, most pedig a Tisza Párt mögött bukkant fel az Ukrajnát korábban felforgató, Zelenszkijt támogató NED. Ahogy az Ellenpont tényfeltáró portál írja: a NED az évek során az amerikai baloldal céljainak kiszolgálójává vált és aktívan jelen volt számos rendszerellenes tüntetéssorozat körül, például Chilében, Szerbiában, Grúziában és Ukrajnában is.
Ez utóbbi – az ún. narancsos forradalom – csak mérsékelt sikereket hozott a NED számára. Ugyanakkor megjelent Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pártalapítványának támogatói között: például a Soros György-féle Újjászületés Alapítvány társaságában. Támogatta a Zelenszkij mögött szerveződött sajtót is, így az Euromaidan Press nevű honlapot, amely
bár inkább ukrán belpolitikával foglalkozik, érdekes módon Magyar Péter kijevi látogatásáról igen hosszú cikket tett közzé – Tseber Roland és Magyar Péter közös képeivel illusztrálva...
A szervezet csak a 2024-es pénzügyi évben 9,2 millió dollárt (317 millió forint) költött 81 projektre Ukrajnában. A programok közel fele közvetlenül a médiához kapcsolódik, a másik fele politikai aktivizmust és civil szervezeteket támogat – írják a tényellenőrök, részletezve a támogatásokat.
Mint kifejtették: a NED másik állandó projektjét Magyarországon kell keresni, működése tetten érhető az SZDSZ-alapító Kőszeg Ferenc-féle Beszélő lap támogatásánál; a Magyar Napló kiadásánál (ebbe a Soros Alapítvány is beszállt) támogatta. A '90-es évek elején életre hívott, és általuk támogatott Journal of Democracy szerkesztői között ott volt Kis János, az SZDSZ alapítója. A 2000-es években elcsendesedett a NED, majd 2014-től újra aktivizálta magát – nem saját néven, hanem magyar partnereken és kapcsolt szervezeteken keresztül. Ezeket a szervezeteket milliókkal támogatta a NED:
...de a Partizán nevű YouTube-csatornát is több ízben is támogatták, 2022-ben 98 ezer dolláros támogatást kapott a NED-től Gulyás Márton csatornája vidéki országjárására. Két másik alkalommal is támogatáshoz jutottak: 2022-ben 25.080.000, majd 15.884.000 forintnyi támogatást kaptak.
A Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadója, Korányi Dávid által irányított Action for Democracy nevű szervezet is mintegy 3 milliárd forinttal (!) segítette a baloldal választási kampányát 2022-ben. A Nemzeti Információs Központ (NIK) jelentése szerint Action for Democracyt többször is összefüggésbe hozzák a NED-del.
Vagyis:
A NED finanszírozta az Action for Democracyt; amely szervezet finanszírozta a magyar ellenzék 2022-es kampányát.
Az Amerikából érkező források felhasználását a DatAdat bonyolította, amelynek utódja az az Estratos Digital, amely 2024 tavaszán megjelent a Tisza Pártnak megágyazó Talpra Magyarok! Egyesület adatkezelési tájékoztatójában. Az Estratos Digital saját leírása szerint online mozgalomépítésben utazik, éppen olyan projekteken dolgoznak, mint amilyen a Tisza Párt...
Az Ellenpont leszögezi:
Magyar Péterék projektje mögött tehát nem csupán az a hálózat húzódik meg, amely az ellenzék 2022-es kampányát finanszírozta, hanem az is, amelyik színes forradalmak sorát robbantotta ki Európa-szerte.