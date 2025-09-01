Hírlevél

Rendkívüli

Ajjaj! Keményen odacsapott a Mercedes – Ursula von der Leyen nem fog örülni

Kiderült: Zelenszkij-párti, felforgató szervezet erősíti Magyar Pétert és pártját

Az 1990-es évek óta aktívan tevékenykedik Magyarországon a National Endowment for Democracy (NED), vagyis Nemzeti Alapítvány a Demokráciáért, melyet az Egyesült Államok kongresszusa 1983-ban alapított, és csak látszólag független, valójában kormányzati pénzekből működő szervezet. Az Ukrajnát és más országokat korábban felforgató társaság jó ideje tevékenykedik Magyarországon, hasonló céllal.
Először az SZDSZ, majd a 2022-es kampány, most pedig a Tisza Párt mögött bukkant fel az Ukrajnát korábban felforgató, Zelenszkijt támogató NED. Ahogy az Ellenpont tényfeltáró portál írja: a NED az évek során az amerikai baloldal céljainak kiszolgálójává vált és aktívan jelen volt számos rendszerellenes tüntetéssorozat körül, például Chilében, Szerbiában, Grúziában és Ukrajnában is. 

Felforgatók szolgálatában: Magyar Péter és Tseber Roland Ivanovic Fotó: Mandiner
Felforgatók szolgálatában: Magyar Péter és Tseber Roland Ivanovic
Fotó: Mandiner

Ez utóbbi – az ún. narancsos forradalom – csak mérsékelt sikereket hozott a NED számára. Ugyanakkor megjelent Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pártalapítványának támogatói között: például a Soros György-féle Újjászületés Alapítvány társaságában. Támogatta a Zelenszkij mögött szerveződött sajtót is, így az Euromaidan Press nevű honlapot, amely 

bár inkább ukrán belpolitikával foglalkozik, érdekes módon Magyar Péter kijevi látogatásáról igen hosszú cikket tett közzé – Tseber Roland és Magyar Péter közös képeivel illusztrálva...

A szervezet csak a 2024-es pénzügyi évben 9,2 millió dollárt (317 millió forint) költött 81 projektre Ukrajnában. A programok közel fele közvetlenül a médiához kapcsolódik, a másik fele politikai aktivizmust és civil szervezeteket támogat – írják a tényellenőrök, részletezve a támogatásokat.

Felforgatás felsőfokon: az SZDSZ-től a Tiszáig

Mint kifejtették: a NED másik állandó projektjét Magyarországon kell keresni, működése tetten érhető az SZDSZ-alapító Kőszeg Ferenc-féle Beszélő lap támogatásánál; a Magyar Napló kiadásánál (ebbe a Soros Alapítvány is beszállt) támogatta. A '90-es évek elején életre hívott, és általuk támogatott Journal of Democracy szerkesztői között ott volt Kis János, az SZDSZ alapítója. A 2000-es években elcsendesedett a NED, majd 2014-től újra aktivizálta magát – nem saját néven, hanem magyar partnereken és kapcsolt szervezeteken keresztül. Ezeket a szervezeteket milliókkal támogatta a NED:

  • K-Monitor: 78 000 dollár (27 millió forint) a helyi önkormányzati elszámoltathatóság előmozdítására.
  • Political Capital: 85 000 dollár (30 millió forint) a „rosszindulatú külföldi befolyás" feltérképezésére.
  • Freedom House: A magyar médiahelyzetről szóló jelentései szintén NED-forrásokból készültek.
  • Átlátszó.hu: Támogatást kapott angol nyelvű oknyomozó oldal létrehozására a visegrádi országokban...

...de a Partizán nevű YouTube-csatornát is több ízben is támogatták, 2022-ben 98 ezer dolláros támogatást kapott a NED-től Gulyás Márton csatornája vidéki országjárására. Két másik alkalommal is támogatáshoz jutottak: 2022-ben  25.080.000, majd 15.884.000 forintnyi támogatást kaptak.

A Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadója, Korányi Dávid által irányított Action for Democracy nevű szervezet is mintegy 3 milliárd forinttal (!) segítette a baloldal választási kampányát 2022-ben. A Nemzeti Információs Központ (NIK) jelentése szerint Action for Democracyt többször is összefüggésbe hozzák a NED-del.

Vagyis: 

A NED finanszírozta az Action for Democracyt; amely szervezet finanszírozta a magyar ellenzék 2022-es kampányát.

Az Amerikából érkező források felhasználását a DatAdat bonyolította, amelynek utódja az az Estratos Digital, amely 2024 tavaszán megjelent a Tisza Pártnak megágyazó Talpra Magyarok! Egyesület adatkezelési tájékoztatójában. Az Estratos Digital saját leírása szerint online mozgalomépítésben utazik, éppen olyan projekteken dolgoznak, mint amilyen a Tisza Párt...

Az Ellenpont leszögezi:

Magyar Péterék projektje mögött tehát nem csupán az a hálózat húzódik meg, amely az ellenzék 2022-es kampányát finanszírozta, hanem az is, amelyik színes forradalmak sorát robbantotta ki Európa-szerte. 

 

 

Magyar Péter
