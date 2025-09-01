Kiderült: Zelenszkij-párti, felforgató szervezet erősíti Magyar Pétert és pártját

Először az SZDSZ, majd a 2022-es kampány, most pedig a Tisza Párt mögött bukkant fel az Ukrajnát korábban felforgató, Zelenszkijt támogató NED. Ahogy az Ellenpont tényfeltáró portál írja: a NED az évek során az amerikai baloldal céljainak kiszolgálójává vált és aktívan jelen volt számos rendszerellenes tüntetéssorozat körül, például Chilében, Szerbiában, Grúziában és Ukrajnában is.

Felforgatók szolgálatában: Magyar Péter és Tseber Roland Ivanovic

Ez utóbbi – az ún. narancsos forradalom – csak mérsékelt sikereket hozott a NED számára. Ugyanakkor megjelent Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pártalapítványának támogatói között: például a Soros György-féle Újjászületés Alapítvány társaságában. Támogatta a Zelenszkij mögött szerveződött sajtót is, így az Euromaidan Press nevű honlapot, amely

bár inkább ukrán belpolitikával foglalkozik, érdekes módon Magyar Péter kijevi látogatásáról igen hosszú cikket tett közzé – Tseber Roland és Magyar Péter közös képeivel illusztrálva...

A szervezet csak a 2024-es pénzügyi évben 9,2 millió dollárt (317 millió forint) költött 81 projektre Ukrajnában. A programok közel fele közvetlenül a médiához kapcsolódik, a másik fele politikai aktivizmust és civil szervezeteket támogat – írják a tényellenőrök, részletezve a támogatásokat.

Felforgatás felsőfokon: az SZDSZ-től a Tiszáig

Mint kifejtették: a NED másik állandó projektjét Magyarországon kell keresni, működése tetten érhető az SZDSZ-alapító Kőszeg Ferenc-féle Beszélő lap támogatásánál; a Magyar Napló kiadásánál (ebbe a Soros Alapítvány is beszállt) támogatta. A '90-es évek elején életre hívott, és általuk támogatott Journal of Democracy szerkesztői között ott volt Kis János, az SZDSZ alapítója. A 2000-es években elcsendesedett a NED, majd 2014-től újra aktivizálta magát – nem saját néven, hanem magyar partnereken és kapcsolt szervezeteken keresztül. Ezeket a szervezeteket milliókkal támogatta a NED:

K-Monitor: 78 000 dollár (27 millió forint) a helyi önkormányzati elszámoltathatóság előmozdítására.

Political Capital: 85 000 dollár (30 millió forint) a „rosszindulatú külföldi befolyás" feltérképezésére.

Freedom House: A magyar médiahelyzetről szóló jelentései szintén NED-forrásokból készültek.

Átlátszó.hu: Támogatást kapott angol nyelvű oknyomozó oldal létrehozására a visegrádi országokban...

...de a Partizán nevű YouTube-csatornát is több ízben is támogatták, 2022-ben 98 ezer dolláros támogatást kapott a NED-től Gulyás Márton csatornája vidéki országjárására. Két másik alkalommal is támogatáshoz jutottak: 2022-ben 25.080.000, majd 15.884.000 forintnyi támogatást kaptak.

A Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadója, Korányi Dávid által irányított Action for Democracy nevű szervezet is mintegy 3 milliárd forinttal (!) segítette a baloldal választási kampányát 2022-ben. A Nemzeti Információs Központ (NIK) jelentése szerint Action for Democracyt többször is összefüggésbe hozzák a NED-del.