Kitálalt a volt ukrán külügyminiszter, brutális dolgokat állít

Most van csak igazán nagy bajban a gátlástalan Krúbi

1 órája
Emberölés előkészületének gyanújával tettek feljelentést Krúbi pénteki koncertje után, ahol a rapper konkrétan Orbán Viktor meggyilkolását említette egy szabad versben – tudta meg a Magyar Nemzet. A Nemzeti Nyomozó Iroda már nyomoz az ügyben.
Péntek este a Budapest Parkban lépett fel Horváth Krisztián, művésznevén Krúbi. A zenész a koncertje során szabad vers formájában adta elő belpolitikai elemzését.

„A nap újra felragyog, a madarak csicseregnek, a virágok kinyílnak, és felkacag minden gyermek. Örömkönnyek hullanak, hisz vagy 20 évbe tellett, de eljött a nagy pillanat: a Feri végre elment” – elemezte Gyurcsány Ferenc közéletből való távozását. Ezt követően a rapper Orbán Viktort figurázta ki a színpadon.

Krúbi
Horváth Krisztián, művésznevén Krúbi az egyik koncertjén (forrás: Facebook/Krubi)

Krúbi a miniszterelnök testalkatára célozva Orbán Viktort „szaftos falatnak”, majd „kis ducinak” nevezte, s a mintegy másfél perces performansz végén mosolyogva éhező emberekről és a kormányfő felakasztásáról beszélt.

„Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit” 

– zárta sorait Krúbi, mire a közönség egy része hangos ovációban tört ki.

Mindezek miatt Tényi István feljelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) emberölésre irányuló előkészület bűntettének gyanúja miatt. 

Ennek a bűncselekménynek a felső büntetési határa 5 év is lehet – írja a Magyar Nemzet.

Idén nyáron több magyar rapper is túllépte a jó ízlés határát a színpadon. Júliusban, a debreceni Campus Fesztiválon adott koncertjén Majka (Majoros Péter) olyan jelenetet adott elő a színpadon, amelyben a miniszterelnök „lelövése” volt a központi motívum. Azahriah pedig véglényeknek titulálta a Fidesz támogatóit egy Instagram-bejegyzésben. A fiatal rapper később bocsánatot kért meggondolatlanságáért.

 

