Most van csak igazán nagy bajban a gátlástalan Krúbi

Péntek este a Budapest Parkban lépett fel Horváth Krisztián, művésznevén Krúbi. A zenész a koncertje során szabad vers formájában adta elő belpolitikai elemzését.

„A nap újra felragyog, a madarak csicseregnek, a virágok kinyílnak, és felkacag minden gyermek. Örömkönnyek hullanak, hisz vagy 20 évbe tellett, de eljött a nagy pillanat: a Feri végre elment” – elemezte Gyurcsány Ferenc közéletből való távozását. Ezt követően a rapper Orbán Viktort figurázta ki a színpadon.

Horváth Krisztián, művésznevén Krúbi az egyik koncertjén (forrás: Facebook/Krubi)

Krúbi a miniszterelnök testalkatára célozva Orbán Viktort „szaftos falatnak”, majd „kis ducinak” nevezte, s a mintegy másfél perces performansz végén mosolyogva éhező emberekről és a kormányfő felakasztásáról beszélt.

„Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit”

– zárta sorait Krúbi, mire a közönség egy része hangos ovációban tört ki.