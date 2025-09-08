Most van csak igazán nagy bajban a gátlástalan Krúbi

Péntek este a Budapest Parkban lépett fel Horváth Krisztián, művésznevén Krúbi. A zenész a koncertje során szabad vers formájában adta elő belpolitikai elemzését.
„A nap újra felragyog, a madarak csicseregnek, a virágok kinyílnak, és felkacag minden gyermek. Örömkönnyek hullanak, hisz vagy 20 évbe tellett, de eljött a nagy pillanat: a Feri végre elment” – elemezte Gyurcsány Ferenc közéletből való távozását. Ezt követően a rapper Orbán Viktort figurázta ki a színpadon.
Krúbi a miniszterelnök testalkatára célozva Orbán Viktort „szaftos falatnak”, majd „kis ducinak” nevezte, s a mintegy másfél perces performansz végén mosolyogva éhező emberekről és a kormányfő felakasztásáról beszélt.
„Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit”
– zárta sorait Krúbi, mire a közönség egy része hangos ovációban tört ki.
Mindezek miatt Tényi István feljelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) emberölésre irányuló előkészület bűntettének gyanúja miatt.
Ennek a bűncselekménynek a felső büntetési határa 5 év is lehet – írja a Magyar Nemzet.
Idén nyáron több magyar rapper is túllépte a jó ízlés határát a színpadon. Júliusban, a debreceni Campus Fesztiválon adott koncertjén Majka (Majoros Péter) olyan jelenetet adott elő a színpadon, amelyben a miniszterelnök „lelövése” volt a központi motívum. Azahriah pedig véglényeknek titulálta a Fidesz támogatóit egy Instagram-bejegyzésben. A fiatal rapper később bocsánatot kért meggondolatlanságáért.